Під час другого тижня Великого посту 2022 року з 14 до 20 березня дотримуватися обмеженого раціону харчування буде значно складніше, ніж під час першого. Може підсилитися бажання з’їсти заборонені продукти.

Але є й поблажки. Цього тижня тим, хто дотримується найсуворішого посту, можна їсти варену їжу. Щоб уникнути зривів, потрібно додавати більше білкової їжі та жирів, щоб залишатися ситим. Крім того, страви мають бути найрізноманітнішими.

– Під час відмови від м’яса, молочних продуктів, яєць, риби варто додати до раціону рослинний білок, джерелом якого є бобові (чечевиця, горох, нут, квасоля, маш, соя). У деяких може бути здуття від квасолі та гороху, тоді спробуйте надати перевагу нуту та сочевиці, відварюйте їх із додаванням соди, – розповідає лікарка-дієтолог, гастроентеролог, кандидатка медичних наук, асистентка кафедри вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського Надія Гаврилюк.

За її словами, замість яєць варто додавати до страв лляне борошно. Також не потрібно забувати про різні види горіхів, насіння та продуктів з льону, які не тільки є джерелом білка, але й поліненасичених Омега-3, Омега-6, мікроелементів та чудово замінюють рибу.

Замість молочних продуктів необхідно вживати різні види капусти, морських водоростей.

Якщо дотримуватися суворих канонів, то 14, 16 та 18 березня потрібно їсти сирі овочі, фрукти та хліб. У вівторок та четвер, 15 та 17 березня, другого тижня можна дозволити собі варені страви. Також у суботу та неділю, 19 та 20 березня, дозволені страви, приготовані на рослинній олії.

Факти ICTV підготували меню на кожен день на другий тиждень Великого посту.

Понеділок – 14 березня

Сніданок – вівсянка з овочами, несолодкий чай або узвар

– вівсянка з овочами, несолодкий чай або узвар Перекус – горіхи

– горіхи Обід – сочевичний суп із хлібом, овочевий салат, несолодкий компот, пряники

Рецепт сочевичного пісного супу

Інгредієнти

100 г сочевиці

3 шт. картоплі

1 морква

1 цибулина

4 ст. л. рослинного масла

сушений мелений часник

соєвий соус

лимонний сік

петрушка

сіль

мелений перець

Приготування

Помити сочевицю, замочити попередньо на кілька годин. Злити воду, залити новою, довести до кипіння та варити 20 хвилин. Почистити та нарізати картоплю. Додати до супу. Моркву почистити та натерти на дрібній тертці. Цибулю почистити і порізати. Обсмажити цибулю та моркву на олії. Додати до супу. Додати лимонний сік та соєвий соус за смаком. Насамкінець приправити суп сушеним часником, петрушкою, сіллю та перцем.

Перекус – фрукти

– фрукти Вечеря – овочеве рагу, несолодкий чай або узвар

Рецепт пісного овочевого рагу

Інгредієнти

3 шт. картоплі

1 кабачок

1 баклажан

1 цибулина

2 помідори

100 г молодої капусти

томатна паста

сіль

перець

Приготування

Помити та почистити всі овочі, подрібнити їх. Покласти в каструлю картоплю та перець. Відварити трішки. Додати кабачок, баклажан (краще заздалегідь позбавитися шкірки та насіння, щоб їх не було у страві). Обсмажити на олії цибулю, потерту моркву, порізані помідори. Залити їх томатною пастою із водою. Протушкувати. Додати до овочів на сковорідці. Висипати нарізану капусту. Приправити сіллю та перцем, варити до готовності.

Вівторок – 15 березня

Сніданок – плов із сухофруктами, несолодкий чай або узвар

Рецепт пісного плову із сухофруктами

Інгредієнти

150 г рису

50 г кураги

30 г чорносливу

30 г родзинок

30 г фініків

олія

Приготування

Промити всі сухофрукти. Залити їх холодною водою на годину-дві для набухання. Замочити рис на той самий час. Злити воду з рису, додати нову та варити до готовності. За п’ять хвилин до готовності додати порізані сухофрукти. Для смаку можна додати ложку меду.

Перекус – насіння гарбуза

– насіння гарбуза Обід – котлети з нуту, овочевий салат, компот

Рецепт котлет із нуту

Інгредієнти

350 г сухого нуту

120 г моркви

борошно для панірування

сіль

спеції

олія для обсмажування

Приготування

Нут на ніч залити чистою водою, а вранці відварити його до м’якості. Очистити та натерти моркву. Обсмажити її на олії. Нут подрібнити в блендері, змішати з морквою, додати сіль та спеції. Сформувати котлети, обваляти їх у борошні. Обсмажити на сковорідці.

Перекус – запечений гарбуз із корицею та медом

– запечений гарбуз із корицею та медом Вечеря – салат із зеленої стручкової квасолі

Середа – 16 березня

Сніданок – гречка з тертим вареним буряком з часником, чай

– гречка з тертим вареним буряком з часником, чай Перекус – вертута з гарбузом

Рецепт пісної вертути з гарбузом

Інгредієнти

300 г борошна

100 мл теплої води

олія

1 кг гарбуза

5-6 ст. л. цукру

2 ст. л. цукрової пудри

Приготування

Гарбуз очистити від шкірки та насіння, натерти на дрібній тертці, додати цукор. Дати настоятися 20 хвилин, прибрати зайвий сік. Приготувати пісне тісто на воді та олії. Загорнути тісто в харчову плівку та дати постояти 20-30 хвилин. Розкатати тонкі коржики, на них викласти гарбуз. Сформувати рулетики. Запекти в духовці за температури 180 градусів. Посипати цукровою пудрою.

Обід – пісний борщ із квасолею, гриби з овочами, компот

Рецепт пісного борщу з квасолею

Інгредієнти

3 шт. картоплі

1 морквина

1 цибулина

400 г капусти

1 банка квасолі в томаті

томатна паста

олія

сіль

спеції

Приготування

Почистити та подрібнити всі овочі. Закип’ятити воду, додати картоплю. На сковорідці обсмажити цибулю, моркву, додати томатну пасту з водою. Додати заправку до картоплі. Вилити в каструлю банку квасолі. Порізати капусту і додати до борщу. Приправити спеціями.

Перекус – фрукти

– фрукти Вечеря – морквяні оладки

Рецепт пісних морквяних оладок

Інгредієнти

400 г моркви

борошно

2 ст. л. цукру

сіль

Приготування

Моркву помити та потерти на дрібній тертці. Додати цукор, сіль. Всипати борошно. Перемішати. Обсмажити оладки на олії.

Четвер – 17 березня

Сніданок – пісний омлет без яєць, овочевий салат, чай або компот

Рецепт пісного омлету без яєць

Інгредієнти

1,5 склянки нутового борошна

3 ст. л. насіння льону

1 пучок зелені на вибір

1 помідор

10 оливок

1 щіпка куркуми

1 щіпка кмину

сіль

Приготування

Перемолоти насіння льону. Поєднати всі сухі інгредієнти. Додати трохи більше третини склянки води та ще раз перемішати. Помідор нарізати скибочками, оливки – кружальцями, зелень подрібнити. Додати до підготовленої суміші. Обсмажити омлет.

Перекус – хлібці з нутовою пастою

– хлібці з нутовою пастою Обід – морквяний суп з сочевицею, салат, компот

Рецепт морквяного супу з сочевицею

Інгредієнти

300 г моркви

1 невелика цибулина

0,5 склянки помаранчевої сочевиці

3 зуб. часнику

0,25 ч. л. меленого мускатного горіха

1 ч. л. сушеного чебрецю

1 ст. л. нарізаного листя базиліка

сіль

перець за смаком

Приготування

Моркву помити, очистити та порізати. Відварити у каструлі до м’якості. Цибулю та часник очистити і порізати четвертинками. Додати до каструлі. Також додати туди сочевицю, трави та спеції, посолити. Варити до готовності сочевиці. Після цього суп збити в блендері, додати крапельку оливкової олії.

Перекус – малиновий кисіль

Рецепт пісного малинового киселю

Інгредієнти

1 літр води

400 г малини

1,5 ст. цукру

60 г картопляного крохмалю

Приготування

Закип’ятити воду, додати малину та проварити ще 5 хвилин. Процідити компот через сито. Всипати цукор, вимішати до розчинення. Окремо розвести крохмаль у половині склянки холодної води. Влити крохмаль у компот, вимішати до однорідності.

Вечеря – запечена цвітна капуста

П’ятниця – 18 березня

Сніданок – пісні рогалики з вишнею, чай

Рецепт пісних рогаликів з вишнею

Інгредієнти

2 ст. л. борошна

2 ст. л. цукру

1 ч. л. розпушувача

2 ст. л. олії

вода

морожена вишня для начинки

Приготування

Закип’ятити воду. Змішати борошно, цукор, розпушувач. Перемішати. Влити олію та окріп. Додати до сухих інгредієнтів та замішати тісто. Залишити на 15 хвилин. Розкотити тісто, поділити на широкі смужки. Викласти вишню та сформувати рогалики. Випікати близько 20 хвилин у духовці, розігрітій до температури 180 °C. Рогалики обваляти у цукровій пудрі.

Перекус – горіхи

– горіхи Обід – грибний крем-суп із сухариками, овочевий салат, компот

Рецепт пісного грибного крем-супу

Інгредієнти

200 г печериць

2 шт. картоплі

2 ст. л. рослинного масла

2 цибулини

сіль

перець за смаком

Приготування

Гриби помити, почистити, порізати кубиками, обсмажити на розігрітій олії, посолити. Картоплю почистити, нарізати кубиками, додати до грибів. Обсмажити ще кілька хвилин. Закип’ятити воду, висипати гриби з картоплею. Варити. Нарізати цибулю і додати в суп. Приправити перцем. Злити воду. Збити крем-суп блендером. За бажанням додати трохи бульйону.

Перекус – сухофрукти

– сухофрукти Вечеря – салат з капустою та пюре

Субота – 19 березня

Сніданок – вівсянка з медом, горіхами та фруктами, чай

– вівсянка з медом, горіхами та фруктами, чай Перекус – запечене яблуко

– запечене яблуко Обід – оладки із сочевиці, овочевий салат, компот

Рецепт пісних сочевичних оладок

Інгредієнти

400 г кабачків

1 невелика цибулина

0,5 склянки вареної сочевиці

0,5 склянки цільнозернового борошна

0,25 склянки хлібних крихт

3 ст. л. води

0,5 ч. л. розпушувача

0,5 ч. л. чорного перцю

олія для смаження

сіль за смаком

Приготування

Завчасно відварити сочевицю. Передавити її до пюре. Кабачки очистити від усієї шкірки та насіння, натерти на великій тертці. Цибулю порізати дрібно. Змішати усі інгредієнти. Борошно залити трьома ложками гарячої води. Додати до суміші. Туди ж висипати хлібні крихти, розпушувач, сіль та чорний перець. Перемішати до каші. Обсмажити оладки на олії.

Перекус – хлібці з оливковою пастою

– хлібці з оливковою пастою Вечеря – лаханорізо

Рецепт пісного лаханорізо

Інгредієнти

100 г рису

400 г капусти

1 цибулина

1 морква

1 перець чилі

2 ст. л. оливкової олії

3 ст. л. томатної пасти

зелень

сіль за смаком

Приготування

Нарізати капусту, натерти сіллю і залишити на 15 хвилин. Капуста має виділити сік. Почистити моркву та цибулю. Моркву натерти на тертці, порізати цибулю. Подрібнити перець чилі. На оливковій олії обсмажити цибулю, моркву та перець чилі до м’якого стану. Додати томатну пасту, протушкувати овочі. Далі додати капусту та тушкувати її. Коли капуста майже готова, промити рис і додати його до овочів. Влити воду. Вона має повністю покривати рис. Довести до кипіння, дочекатися, поки википить вся вода, закрити сковороду кришкою і залишити на вогні до готовності рису. Перед подачею присипати свіжою зеленню.

Неділя – 20 березня

Сніданок – пісні оладки з медом, чай

Рецепт пісних оладок

Інгредієнти

1 склянка борошна

2 ст. л. цукру

сіль

кип’ячена вода

масло

сода

Приготування

Змішати в мисці борошно із сіллю та цукром. Повільно влити воду та олію. Замісити тісто. Потім додати чайну ложку соди, погашеної оцтом. Перемішати. Розігріти сковорідку. Обсмажити на олії оладки.

Перекус – фруктове желе

Рецепт желе з хурми та апельсину

Інгредієнти

1 стигла хурма

150 мл апельсинового соку

3 ст. л. апельсинового джему

4 г агар-агару

Приготування

Збити в блендері м’якуш хурми без шкірки з апельсиновим джемом. Перекласти в каструльку. Влити туди сік, добре перемішати. Висипати порошок агар-агару. Поставити на вогонь, довести до кипіння та варити 3 хвилини. Перелити у форми, відправити застигати в холодильник.