Під час посту люди вживають багато страв з овочів, що багаті на клітковину та інші корисні речовини. Майже в усіх пісних стравах присутня цибуля.

– Цибуля містить понад 25 різних флавоноїдів і є одним з найбагатших їх джерел у нашому раціоні, – говорить лікар-гастроентеролог та дієтолог Олег Швець. – Ці речовини мають антиоксидантну та протизапальну дію.

Доведено, що у цибулі також є сірковмісні сполуки, що захищають від деяких видів раку. Регулярне вживання цибулі може знизити ризик хронічних захворювань та діабету.

Один із цибулевих флавоноїдів кверцетин робить цей овоч корисним для серця.

Цибуля багата на клітковину, що необхідна для підтримки здоров’я кишківника. Ці пребіотичні волокна перетравлюються дружніми бактеріями, що живуть у нашому кишківнику, виробляючи постбіотики, які називаються коротколанцюговими жирними кислотами.

Понеділок

Сніданок: запечені яблука з сухофруктами, шипшиновий чай

Обід: борщ з грибами, каша гречана, салат з квашеної капусти та солоних огірків

Вечеря: картопля печена, салат овочевий, чай

Яблука запечені

Інгредієнти:

яблука – 6 шт.

горіхи – 100 г

родзинки – 50 г

курага – 50 г

чорнослив – 50 г

мед – 3 ст. л.

Яблука помити, вирізати серединку. Горіхи, курагу, чорнослив, родзинки перекрутити у м’ясорубці, додати мед, перемішати. У кожне яблуко насипати цукру і покласти по чайній ложці суміші з сухофруктів. Викласти яблука на деко, запікати 30 хвилин за температури 180 градусів.

Шипшиновий напій

Покласти у термос 1 ч. ложку сухих подрібнених плодів шипшини, залити 1 склянкою окропу і дати настоятися протягом 12 годин. Готовий напій пити з додаванням меду. Важливо! Напій з шипшини не можна кип’ятити, тому що багато вітамінів руйнуються.

Вівторок

Сніданок: каша вівсяна на воді з родзинками, чай/кава

Обід: суп овочевий, вареники з капустою, узвар

Вечеря: овочі тушковані, чай з м’ятою

Овочі тушковані

Можна взяти готовий набір будь-яких заморожених овочів у магазині.

Інгредієнти:

баклажани – 2 шт.

кабачки – 1 шт.

морква – 2 шт.

болгарський перець – 2 шт.

помідори – 2 шт.

цибуля ріпчаста – 1 шт.

бульйон овочевий – 100 мл.

оливкова олія – 2 ст. л.

лимонний сік – 2 ч. л.

цукор – 1 ч. л.

петрушка

Овочі помити, почистити. Цибулю порізати соломкою, а кабачок і баклажани – півкільцями. Перець нарізати смужками, видаливши плодоніжки. Моркву – кубиками. Томати порізати на четвертинки, залити окропом на хвилину і зняти шкірку, подрібнити. Баклажани, цибулю, моркву і кабачки підсмажити на сковороді з оливковою олією.

Додати солодкий перець і помідори, залити овочевим бульйоном, посолити і поперчити, додати цукор. Тушкувати під закритою кришкою на повільному вогні приблизно 25 хвилин. Наприкінці додати сік лимона і подрібнену зелень і відразу зняти з вогню.

Вареники з капустою

Інгредієнти:

для тіста:

вода кип’ячена холодна – 1 склянка

борошно пшеничне в/с – 5 склянок

сода харчова – 0,5 ч. л.

сіль – 1 щіпка

для начинки:

капуста кисла (квашена) – 700 г

цибуля ріпчаста – 3 шт.

олія – для смаження

сіль – 1 щіпка

перець чорний мелений – 0, 5 ч. л.

Начинка. Кислу капусту промити в друшляку під струменем проточної води і дрібно нарізати ножем. Розігріти сковороду з олією на середньому вогні й смажити 10 хвилин, помішуючи лопаткою.

Цибулю порізати на невеликі кубики. Підсмажити на середньому вогні до золотистого кольору з олією. У глибокій мисці змішати капусту з цибулею, додати чорний перець, перемішати.

Тісто. Змішати в мисці воду, сіль і соду. Додати борошно, приблизно по пів склянки, щоразу ретельно перемішуючи ложкою. Коли тісто стане густим, викласти його на робочу поверхню, притрушену борошном, і продовжити вимішувати руками, додаючи борошно, щоб тісто стало еластичним, крутим. Готове тісто добре відстає від рук.

Відрізати від тіста смужку товщиною 2 см і розрізати на однакові кубики. Потім розкачати кожний. Викладати начинку на середину розкатаного кружечка з тіста і скріплювати краї. Можна скріпити краї красивою кіскою. Закип’ятити в каструлі воду, довести до кипіння на сильному вогні. Посолити за смаком. Опустити вареники й варити в киплячій воді протягом 5 хвилин, після закипання. Готові вареники викласти шумівкою в миску. Туди ж додати решту смаженої цибулі й акуратно перемішати ложкою.

Середа

Сніданок: батат запечений з овочами, чай/кава

Обід: суп грибний перловий, горіхи, сухофрукти, компот

Вечеря: каша пшенична з овочами, чай з глодом

Батат запечений з овочами

Щоб запекти овочі так, щоб була скоринка смачна і серединка м’яка, потрібно викласти їх на деко в один шар і запікати за температури 230 градусів впродовж 40 хвилин. Причому треба враховувати, що брюсельська і цвітна капуста запікаються швидше, отже, їх кладуть у духовку пізніше, ніж коренеплоди, хвилин на 10. Після того, як овочі будуть готові, їх збризкують олією та лимонним соком, додають заправки та прянощі.

Суп грибний

крупа перлова – 0,5 склянки

сушені гриби – 150 г

вода – 2,5 л

картопля – 3 шт.

морква – 1 шт.

цибуля – 1 шт.

перець духмяний горошком – 3 горошини

лавровий лист – 2 шт.

сіль – за смаком

олія

зелень

Сушені гриби промити, замочити на кілька годин, найкраще на ніч. Гриби разом з водою, в якій вони замочувалися, перелити в каструлю і довести до кипіння. Шумівкою зняти піну і варити на маленькому вогні хвилин 20. Потім додати в суп перловку і варити ще пів години.

Тим часом овочі очистити, порізати дрібненько моркву і цибулю, обсмажити на олії до рум’яної скоринки. Додати нарізану картоплю і варити 10 хвилин.

У суп додати зажарку, запашний перець горошком, лавровий лист і сіль. Проварити ще 5 хвилин.

Четвер

Сніданок: оладки гарбузові з ягодами кава

Обід: розсольник пісний, салат теплий овочевий, узвар

Вечеря: пюре з квасолі, чай

Оладки гарбузові

гарбузова м’якоть – 1 кг

борошно – 200 г

цукор, сіль за смаком

олія

М’якоть гарбуза потерти на тертці. Додати всі компоненти за рецептурою і замісити тісто.

Ложкою викласти суміш на сковороду і добре прожарити на невеликому вогні, поки з двох боків не утвориться рум’яна скоринка.

Розсольник пісний

картопля – 300 г

цибуля – 1 шт

морква – 1 шт.

солоні огірки – 2 шт.

томатна паста 1 ст. л.

перець, сіль за смаком

Почистити картоплю, нарізати шматочками, зварити до готовності. Моркву потерти на тертці, цибулю нарізати дрібними кубиками. Обсмажити овочі на пательні з олією протягом п’яти хвилин. Солоні огірки натерти на тертці, додати до овочів, що смажаться. Додати томатну пасту.

Коли картопля зварилася, додати до неї зажарку та вівсяну крупу. Варити іще 10-15 хвилин.

П’ятниця

Сніданок: каша пшоняна з овочами, чай

Обід: суп із сочевиці, лапша з овочевим соусом, узвар

Вечеря: млинці з ягодами, чай з м’ятою

Каша пшоняна

пшоно – 200 г

цибуля – 1 шт.

морква – 1 шт.

горошок зелений морожений – 100 г

квасоля стручкова – 100 г

соняшникова олія – 30 мл

сіль – за смаком

Горошок, цибулю, моркву, стручки квасолі покласти у каструлю з товстим дном, налити олію. Тушкувати на середньому вогні 15-20 хвилин. Пшоно ретельно помити в гарячій воді й викласти в каструлю з овочами. Налити 350-400 мл води, додати сіль за смаком. Накрити каструлю кришкою і варити кашу на слабкому вогні до готовності.

Субота

Сніданок: котлети гречані, салат з капусти свіжої, чай/кава, крекер

Обід: борщ з квасолею, спагетті з овочевим соусом, узвар

Вечеря: каша гречана з овочами

Котлети гречані

крупа гречана – 1 склянка

гриби – 80 г

картопля, зварена у мундирі – 2 шт.

сіль, перець – за смаком

борошно для панірування

олія

Гречану крупу перебрати, промити. Залити двома склянками холодної води, поставити на вогонь. Довести до кипіння і варити до повного випаровування води. Цибулю порізати дрібно, варену картоплю почистити та натерти на тертці. Гриби вимити, нарізати шматочками. Варену гречку та картоплю перемішати за допомогою блендера. Гриби обсмажити до випаровування рідини. Подрібнити у блендері разом з цибулею. Перемішати гречку з картоплею та гриби з цибулею, посолити, поперчити. Сформувати котлети, обваляти в борошні та обсмажити на олії.

Спагетті з овочевим соусом

250 г пасти пене

1 кабачок

2 помідори

1 головка ріпчастої цибулі

2 зубчики часнику

1 морква

3 гілочки петрушки

2 ст. л. оливкової олії

сіль, чорний мелений перець, суміш середземноморських трав

Поставити на вогонь каструлю з 2,5 л води, посолити, додати дрібку трав. Коли рідина закипить, помістити у неї пасту, відварити до готовності.

Очистити моркву. Нарізати тонкими кружечками. Очистити цибулю, часник. Подрібнити овочі соломкою. Очистити кабачок, нарізати кубиками. На гарячій сковороді з оливковою олією пропасерувати моркву, цибулю. Додати кабачок, обсмажити протягом 3 хвилин. Помідори обдати окропом, зняти шкірку, вибрати насіння. Один томат нарізати кубиками, другий подрібнити у блендері. Обидва помідори додати до овочів на сковороді, посолити, поперчити, додати суміш часнику.

Влити на сковороду пів склянки води. Протушкувати овочеву масу 10 хвилин під кришкою на невеликому вогні. За хвилину до готовності зняти кришку, щоб випарувалася волога.

Відкинути на друшляк пасту, щоб з неї стекла вода. Змішати спагетті з приготованими овочами.

Неділя

Сніданок: зрази картопляні з морквою, салат з капусти

Обід: суп рибний, рис з прянощами, кисіль з ягід

Вечеря: овочеве рагу, чай з травами

Зрази картопляні

картопля – 6 шт. середніх розмірів

2 яйця

пшеничне борошно – 3 ст. л.

олія для смаження

сіль, каррі, панірувальні сухарі

З’єднати пюре, яйце, борошно, каррі, сіль, перемішати. Зробити кульки, обваляти їх у сухарях та обсмажити

Суп рибний

рибний бульйон – 1.5 л

філе лосося – 300 г

картопля – 4 шт.

морква – 1 шт.

цибуля – 1 шт.

корінь селери – 1 шт.

кріп, пертушка

лавровий лист – 1-2 шт.

духмяний перець – 5 шт.

Зварити бульйон з супового набору лосося. Картоплю, селеру, моркву, цибулю нарізати дрібними шматочками. Цибулю і моркву обсмажити на олії. Через 3 хвилини додати селеру. Все викласти у бульйон, додати лавровий лист, перець і картоплю. Варити 10 хвилин. Потім додати рибу, варити ще 5 хвилин. Посолити за смаком.