У перший тиждень Великого посту дозволено вживання тільки сухої їжі, тобто не можна нічого вареного, тушкованого, смаженого, приготовленого на пару. Приймати їжу потрібно один раз на день – увечері. Однак у вихідні можна додати ще й сніданок.

– Церква дозволяє ослаблення посту хворим людям, вагітним жінкам, дітям та тим, хто в дорозі, – прокоментувала лікар-терапевт Марина Єріна. – А зараз до них приєднаються і наші захисники, яким взагалі складно вчасно поїсти, а не те, що вибирати продукти чи відмовлятися від м’яса. Їм потрібні сили.

У тилу ж цілком можливе суворе дотримання посту. Щоб не витрачати час та енергію на вибір пісних страв, пропонуємо готове меню з деякими рецептами, які можна приготувати з 27 лютого по 5 березня.

Понеділок

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Сніданок: трав’яний чай, гречана каша на воді, салат із квашеної капусти Обід: пісний борщ із квашеного буряка, печена картопля з грибами, узвар Вечеря: вінегрет з овочів без олії, трав’яний чай з м’ятою

Рецепт борщу

Інгредієнти:

буряк квашений – 2 шт.

буряк свіжий – 2 шт.

морква – 1 шт.

цибуля – 1 шт.

картопля 2 шт.

капуста 350 г

кріп

лавровий лист – 1-2 шт.

Ця страва потребує попередньої підготовки. Потрібно заквасити буряки. Для цього трилітрову банку на 2\3 об’єму заповнюємо почищеним и нарізаним на шматки червоним буряком. Додаємо кілька шматочків житнього хліба, заливаємо водою і обв’язуємо банку марлею. Ставимо на тиждень у тепле місце, щоб закисло.

Готуємо пісний борщ із частини сирих та частини заквашених червоних буряків (порівну) з додаванням моркви, капусти та картоплі. В окріп кладемо буряки, моркву, картоплю, цибулю, варимо майже до готовності, потім додаємо капусту, кріп сушений, 1-2 лаврових листочки. Солимо за смаком.

Узвар

Беремо по 200 г сушених яблук, груш, чорносливу, абрикосів. Заливаємо 4 л води. Настоюємо годину, потім доводимо до кипіння і варимо хвилин 10. Узвар потрібно накрити кришкою і настоювати до охолодження.

Вівторок

Сніданок: рис із прянощами, чай\кава Обід: суп із сочевиці, цвітна капуста відварена, узвар Вечеря: салат із червоної капусти з яблуком, чай із м’ятою

Салат із червоної капусти

Інгредієнти:

невеликий качан червоної капусти

велике яблуко

олія – 2 ст. ложки

яблучний оцет – 1 ч. ложка

сіль, цукор за смаком

Червонокачанну капусту миємо, розрізаємо на дві частини та нарізаємо тонкою соломкою. Ви можете скористатися спеціальним пристосуванням для шинкування капусти, також капусту можна натерти на тертці.

Підготовлену капусту відправляємо в миску і злегка приминаємо руками. Це потрібно для того, щоб вона стала м’якою.

Одне велике кисло-солодке яблуко миємо, чистимо і натираємо на тертці та відправляємо в миску з капустою.

Заправка. У мисочку наливаємо дві столові ложки олії. Додаємо до заправки яблучний оцет і цукор, а потім дрібку солі. Перемішуємо заправку до повного розчинення сухих інгредієнтів. Поливаємо салат підготовленою заправкою. Все як слід перемішуємо. Можна додати горіхи або кунжут.

Суп із сочевиці

Інгредієнти:

червона сочевиця – 200 г

картопля – 2 шт.

морква – 1 шт.

цибуля – 1 шт.

олія – 2 ст. ложки

сіль, перець чорний мелений – за смаком

зелень

Сочевицю промити холодною водою.

У трилітрову каструлю влити олію, додати подрібнену цибулю і пасерувати її одну хвилину. Додати потерту моркву, перемішати, обсмажувати ще одну хвилину.

Додати порізану на кубики картоплю, перемішати овочі й обсмажувати їх іще одну хвилину.

Потім до овочів додати сочевицю, залити холодною водою так, щоб всі інгредієнти були нею вкриті, посолити, поперчити і ретельно перемішати.

Довести суп до кипіння, накрити кришкою і варити 30 хвилин на маленькому вогні. Перед подачею додати в тарілки подрібнену зелень.

Середа

Сніданок: горіхи з яблуками, чай\кава з сухариками Обід: суп-пюре з гарбуза та селери, салат з пекінської капусти з болгарським перцем та цибулею пореєм із сухариками, морс із журавлини Вечеря: вареники з капустою

Суп-пюре з гарбуза

Інгредієнти:

гарбуз – 700 г

корінь селери – 1 шт.

цибуля – 1 шт.

корінь петрушки – 1 шт.

сіль за смаком

зелень

Гарбуз, моркву, селеру, цибулю та корінь петрушки порізати на кубики, залити в каструлі двома літрами води. Варити овочі до готовності.

Потім збити блендером на пюре, додати подрібнену зелень та сіль за смаком.

Знову поставити каструлю на вогонь. Довести до кипіння і виключити.

Подрібнену петрушку додати у тарілки.

Салат із пекінської капусти з болгарським перцем

Інгредієнти:

пекінська капуста – 500 г

зелена цибуля – 1 пучок

огірок свіжий – 1 шт.

перець болгарський – 1 шт.

кукурудза консервована – 1\2 банки

оливки без кісточки – 100 г

свіжа зелень

сіль за смаком

Порізати капусту, огірок, перець та цибулю. Додати кукурудзу. Оливки порізати дрібно або половинками (як вам подобається), додати зелень, перемішати. Посолити за смаком.

Четвер

Сніданок: салат овочевий без олії, чай\кава Обід: суп гороховий, з морквою та цибулею, капуста тушкована, узвар Вечеря: салат із буряка з сиром тофу

Салат із буряка з сиром тофу

відварений або запечений буряк – 2 шт.

сир тофу – 100 г

волоські горіхи – 50 г

петрушка

лимонний сік – 10 мл

соєвий соус – 20 мл

насіння кунжуту

Буряк попередньо запікаємо у духовці або нвч-печі. Нарізаємо на кубики. Так само нарізаємо і сир тофу. Волоські горіхи підсмажуємо на пательні.

Змішуємо інгредієнти, поливаємо лимонним соком та соєвим соусом, посипаємо кунжутом та петрушкою.

Капуста тушкована

Інгредієнти:

цибуля – 1 шт.

капуста – 1 кг

чорнослив – 100 г

томатна паста – 60 г

цукор – 1 ст. ложка

перець мелений, сіль за смаком

олія – 50 мл

200 мл води

На пательні розігріти олію і протушкувати подрібнену цибулю. Додати капусту, 100 мл води і тушкувати під кришкою 10 хвилин. Додати томатну пасту, цукор і знову тушкувати 5 хвилин.

Після чого додати до капусти чорнослив, 100 мл води, приправити перцем. Готувати до повного випаровування рідини.

П’ятниця

Сніданок: ікра кабачкова, чай\кава, крекер Обід: борщ зелений пісний, рис з овочами, салат із буряка з тмином Вечеря: вареники з вишнями, трав’яний чай

Борщ зелений

Інгредієнти:

вода 1,5 л

картопля – 3 шт.

щавель – 200 г

морква – 1 шт.

цибуля – 1 шт.

кріп – пучок

Картоплю почистити і нарізати на кубики, моркву натерти на тертці, цибулю нарізати. Викласти овочі в окріп, варити до готовності. Додати щавель, прокип’ятити 3 хвилини, посолити за смаком.

Трав’яний чай

У заварний чайник додати 2 чайні ложки трав’яного збору: ромашка, пелюстки чайної троянди, чебрець, меліса або м’ята, деревій, взяті порівну. Залити 200 мл окропу, настояти 10-15 хвилин. Пити з медом.

Субота

Сніданок: млинці пісні з ягодами, чай\кава Обід: суп овочевий, картопля тушкована з грибами, салат з квашеної капусти Вечеря: цвітна капуста з тушкованою морквою та цибулею, крекер, чай

Млинці пісні

Інгредієнти:

борошно – 350 г

вода – 3 склянки

олія рослинна – 70 мл

цукор – 20 г

сода – 2-3 ч. ложки

лимонний сік або оцет – 2-3 краплі

сіль – щіпка.

У воду кімнатної температури додаємо лимонний сік або оцет, потім – цукор і сіль. Борошно змішуємо з содою і підсипаємо у воду, розмішуючи.

Останньою додаємо олію.

Смажимо млинці на розігрітій пательні.

Картопля тушкована з грибами

Інгредієнти:

картопля 600 г

гриби 250 г

цибуля 1 шт.

морква 1 шт.

олія 4 ст. л.

сіль і перець, інші спеції за смаком

Почистити і помити всі овочі. Цибулю нарізати дрібно, моркву натерти на тертці. Розігріти в пательні олію. Висипати цибулю і моркву, обсмажити 5 хвилин на середньому вогні. Нарізати картоплю великими кубиками. Додати на пательню, перемішати, налити склянку гарячої води. Вода повинна покрити картоплю приблизно наполовину. Накрити кришкою, тушкувати 15 хвилин, майже до готовності. Гриби помити та нарізати великими шматками, додати до всіх овочів, перемішати. Посолити, додати спеції, тушкувати ще хвилин 5.

Неділя

Сніданок: солянка грибна, хлібці зернові, чай\кава Обід: борщ пісний із квасолею, картопля, запечена з овочами, салат зі свіжої капусти Вечеря: гречана каша з овочами, узвар

Солянка грибна

капуста білокачанна – 400 г

цибуля – 1 шт.

морква – 1 шт.

гриби лісові – 200 г

лимонний сік – 1 ст. ложка

лавровий лист – 1-2 шт.

олія

маслини – 100 г

вода

сіль

Гриби відварити. Нарізати також соломкою капусту, гриби, цибулю та моркву. Викласти інгредієнти до глибокої пательні, налити води наполовину. Тушкувати овочі, перемішуючи, до готовності. Наприкінці додати лавровий лист, маслини, лимонний сік, посолити. Накрити кришкою, протушкувати ще 5 хвилин.

Каша гречана з овочами

Інгредієнти

гречана крупа – 200 г

вода 500 мл

морква – 1 шт. цибуля – 1 шт.

перець солодкий – 2 шт.

олія – 30 г

Цибулю почистити, вимити та дрібно нарізати. Почищену моркву нарізати тонкими брусочками. Солодкий перець – кубиками.

У глибокій чавунній пательні розігріти олію. Викласти цибулю і обсмажити до золотистого кольору.

Потім додати інші овочі і смажити на середньому вогні ще 3 хвилини.

Гречану крупу промити, викласти на овочі, перемішати і тушкувати 5 хвилин. Влити воду , посолити, довести до кипіння і тушкувати на маленькому вогні 20 хвилин.

Кашу не потрібно часто перемішувати, тоді вона буде розсипчастою та ніжною.