Пігментація – на шкірі пов’язана з порушенням процесу меланогенезу, який регулюється нервовою та ендокринною системами. Основне завдання пігменту меланіну – регулювати кількість УФ-випромінювання, яке проникає крізь шкіру.

Вона виникає внаслідок посиленого синтезу і накопичення меланіну в найбільш чутливих до сонячного світла місцях, це є своєрідним захистом клітин від пошкодження. Пігментація також може бути фізіологічною і визначитись расовими та генетичними особливостями.

Дерматолог Анна Довгопола розповіла про основні види пігментації та як її можна позбутися.

Види пігментації

Веснянки – пігментні плями, які не виступають над рівнем шкіри і мають різні колірні відтінки: блідо-жовті, світло-коричневі, жовто-коричневі, темно-коричневі. Форма їх кругла або овальна, інтенсивність забарвлення може бути нерівномірною, контури – неправильні.

Розташовуються на відкритих ділянках шкіри: ніс, щоки, скроні, передпліччя і кисті. Однак вони можуть зустрічатися і на закритих ділянках.

Веснянки зазвичай бліднуть взимку. Однак навесні вони знову стають помітними і можуть триматися до глибокої осені. Переважно вони бувають у людей з ніжною, білою шкірою.

Меланодермія (мелазма, хлоазма) – проявляється плямами неправильної форми, які містяться на рівні шкіри. Плями коричневого кольору від слабкої до насиченої інтенсивності. Розміри також різні, якщо плями розташовані близько одна до одної, вони можуть зливатися в одну велику пляму неправильної форми.

Локалізація: чоло, щоки, перенісся, навколо губ і очей. Виникають на тлі гормональної перебудови організму під час вагітності, а також під час патологій печінки (печінкові хлоазми), надниркових залоз, глистових інвазій, прийому препаратів для оральної контрацепції або фотосенсибілізувальних засобів. Можуть зникнути, якщо виліквати причину появи.

Лентиго – найчастіше спостерігаються на шкірі обличчя, шиї, декольте, плечах, тильних поверхнях кистей рук. Їхній появі сприяє ультрафіолетове випромінювання. Колір може бути від світло-сірого до більш темного і навіть чорного.

Початковий діаметр сонячного лентіго становить близько 5 мм, потім плями можуть збільшуватися в розмірах. Характерна тенденція до розростання.

Лентиго може з’являтися у дитинстві й уже під старість. У першому випадку воно може виникати на будь-якій ділянці шкірного покриву і слизових оболонок. Це поодинокі або множинні темно-коричневі плями округлої або овальної форми, зі згладженими краями.

Водночас лентиго, яке з’являється з віком, властиві нечітко окреслені пласкі пігментні плями. Виникає на шкірі обличчя і тильній поверхні кистей. Часто появу стимулює сонячний опік у людей похилого віку.

Вторинна гіперпігментація з’являється внаслідок результату травматичних або запальних захворювань шкіри – інфільтратів, нейродермітів, екзем, атопічних дерматитів тощо.

Під час цього стану враховуються різні вікові критерії, грає роль тривалість і глибина запального процесу. Патологічний осередок може поширюватися на будь-яких ділянках тіла. Вторинна гіперпігментація має нечіткі межі, химерну форму, різну ступінь забарвленості.

За словами спеціаліста, тільки комплексний підхід і розуміння механізмів появи пігменту можуть гарантувати стійкий результат. Часто в пошуках причини можуть бути задіяні суміжні фахівці: гінеколог-ендокринолог, гастроентеролог, терапевт.

Лікування пігментації

Домашній професійний догляд

Дерматолог розповіла, що має бути у домашньому догляді, якщо є бажання позбутися пігментації.

Арбутин – похідне гідрохінону, отриманого з рослин, пригнічує дозрівання меланоцитів і активність тирозинази і є одним з найбільш широко використовуваних освітлювачів шкіри у всьому світі.

Коєва кислота 1-4%, фітинова, транексамова кислоти. Як це працює? Вони блокують дію ферменту тирозаназа, тобто переривають один з перших етапів синтезу меланіну.

Ретинол – надає стимулюючу дію. Нормалізує захоплення пігменту кератиноцитами.

Вітамін С – найсильніший топічний антиоксидант. Таким активним і ефективним він може бути за певних умов: по-перше, він повинен бути стабілізований, а по-друге, з концентрацією не менше 10%.

АНА-кислоти (лимонна, гліколева, яблучна, мигдальна). Як депігментований агент працюють опосередковано за рахунок відлущування клітин епідермісу.

Пілінги

Використовуються для лікування гіперпігментації як у поєднанні з іншими методами, так і в якості монотерапії. Хімічний пілінг, попри зменшення гіперпігментації, може викликати роздратування, що приводить до подальшого розвитку депігментації.

В цілому, епідермальний меланін більш чутливий до лікування, а у пацієнтів, які використовують комбіноване лікування, із застосуванням після хімічного пілінгу місцевої терапії, поліпшення настає швидше.

За словами спеціаліста, видалення з поверхні шкіри клітин, що містять меланін, практично негайно зумовлює її помітне освітлення. Чим активніший пілінг, тим глибшу, а отже, і більш стійку гіперпігментацію він може захопити.

З іншого боку, більш агресивні пілінги травмують глибокі шари епідермісу, що може призвести до посилення вже наявних плям або появи нових. Через відлущення навіть поверхневих шарів епідермісу підвищується чутливість шкіри до впливу УФ.

Популярним рішенням є пілінг Джесснера – комбінація резорцину, саліцилової, молочної кислот в етанолі, який застосовується для корекції гіперпігментації ще з 80-х років XX століття.

Комбінація пілінгу Джесснера з трихлороцтовою кислотою (35%) дозволяє компонентам рівномірно проникати на велику глибину. Цей варіант може застосовуватися в разі дермальної мелазми.

Мезотерапія – це введення спеціальних лікарських коктейлів у підшкірний шар обличчя, щоб зменшити пігментні плями. Вони підбираються індивідуально залежно від інтенсивності пігментації, індивідуальних особливостей пацієнта.

У склад розчинів для мезотерапії входять кислота аскорбінова, фетинова, піровиноградна, арбутин, вітамінні комплекси.

Лазерне шліфування допомагає видалити більшість видів пігментації (веснянки та лентигінозні плями). Адже шкіра добре поглинає випромінювання лазером. Вона нагрівається у місті розташування гіперпігментованої плями, що зумовлює її випаровування.

Джерело: Анна Довгопола