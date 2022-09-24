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Відновлення пошкодженого волосся за один місяць: покрокова інструкція

24 Вересня 2022, 14:42
Наталя Жуковська журналістка Факти ICTV Світлана Сиксай трихолог
волосы
Джерело: Depositphotos

Відновити пошкоджене волосся в домашніх умовах та зробити їх живими реально. Факти ICTV поспілкувалися з трихологінею Світланою Сиксай, яка детально розказала, як зробити реконструкцію волосся в домашніх умовах.

Світлана склала власну інструкцію, яка їй допомогла відростити та відновити пошкоджене волосся швидкими темпами. Трихолог запевняє для відновлення достатньо місяця.

– Перш за все – перед миттям голови треба нанести на сухе волосся будь-яку олійку. Розподіляємо її по всій довжині та розчісуємо. Для чого це потрібно?  Сам шампунь пересушує, і волосся потім важко відновити, – каже трихологиня.

Ми миємо корені шампунем і піна, яка утворилася знімає жирність з довжини волосся. Тим самим, воно не пересушується. Воно є захищеним. І плюс – ті компоненти, які є в олійці  зволожують волосся.

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Експерт радить, якщо ви хочете зробити більш поглиблену реконструкцію волосся – обирайте олійку з аргановим маслом. Можна також використовувати маски з протеїнами шовку для відновлення ліпідного балансу.

Але варто пам’ятати – будь-яку маску більше як на 30 хвилин не наносити!

– Тобто тривалість витримки маски на волоссі – від 15 до 30 хвилин. Бо через пів години йде зворотній ефект. Тобто, волосся висушується і маска не дає потрібного ефекту, – наголошує Світлана.

Після того, як змили маску обов’язково потрібен кондиціонер. Тому що маска працює зі структурою волосся, а кондиціонер закриває кутикулу.

При догляді за волоссям варто також враховувати технологію нанесення миючих засобів. Їх треба  наносити, починаючи з кінчиків волосся.

І пам’ятайте – стан  вашого  волосся  залежить не лише від дорогих косметичних процедур. Правильне і збалансоване харчування, вітаміни та  активний спосіб життя – запорука гарного та здорового волосся.

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