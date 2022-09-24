Відновити пошкоджене волосся в домашніх умовах та зробити їх живими реально. Факти ICTV поспілкувалися з трихологінею Світланою Сиксай, яка детально розказала, як зробити реконструкцію волосся в домашніх умовах.

Світлана склала власну інструкцію, яка їй допомогла відростити та відновити пошкоджене волосся швидкими темпами. Трихолог запевняє для відновлення достатньо місяця.

– Перш за все – перед миттям голови треба нанести на сухе волосся будь-яку олійку. Розподіляємо її по всій довжині та розчісуємо. Для чого це потрібно? Сам шампунь пересушує, і волосся потім важко відновити, – каже трихологиня.

Ми миємо корені шампунем і піна, яка утворилася знімає жирність з довжини волосся. Тим самим, воно не пересушується. Воно є захищеним. І плюс – ті компоненти, які є в олійці зволожують волосся.

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Експерт радить, якщо ви хочете зробити більш поглиблену реконструкцію волосся – обирайте олійку з аргановим маслом. Можна також використовувати маски з протеїнами шовку для відновлення ліпідного балансу.

Але варто пам’ятати – будь-яку маску більше як на 30 хвилин не наносити!

– Тобто тривалість витримки маски на волоссі – від 15 до 30 хвилин. Бо через пів години йде зворотній ефект. Тобто, волосся висушується і маска не дає потрібного ефекту, – наголошує Світлана.

Після того, як змили маску обов’язково потрібен кондиціонер. Тому що маска працює зі структурою волосся, а кондиціонер закриває кутикулу.

При догляді за волоссям варто також враховувати технологію нанесення миючих засобів. Їх треба наносити, починаючи з кінчиків волосся.

І пам’ятайте – стан вашого волосся залежить не лише від дорогих косметичних процедур. Правильне і збалансоване харчування, вітаміни та активний спосіб життя – запорука гарного та здорового волосся.