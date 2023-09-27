В Україні вже стартував сезон корисних і соковитих груш. Тож саме час порадувати себе та близьких випічкою з фруктами.

Грушевий тарт татен стане ідеальним варіантом для затишного чаювання в колі сім’ї. Рецептом поділився шеф-кухар Алекс Якутов.

Щоб приготувати ніжний пиріг, знадобиться лише чотири інгредієнти. Записуйте!

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Інгредієнти

груші – 4-5

вершкове масло – 100 г

цукор – 100 г

листкове тісто – 1 лист

Приготування

Очистьте груші від серцевини та наріжте великими кубиками. Можна брати як свіжі фрукти, так і консервовані. Поставте сковороду на вогонь та розтопіть вершкове масло. Додайте цукор та обсмажуйте, допоки суміш не карамелізується. Додайте нарізані груші. Тушкуйте до м’якості, постійно помішуючи. Застеліть пергаментом дно форми діаметром 20 см і викладіть груші. Накрийте фрукти листковим тістом. Випікайте пиріг протягом 25 хвилин за температури 180°С. Тісто має стати золотистим. Дістаньте пиріг із духовки і дайте трохи охолонути. Потім переверніть і викладіть на тарілку грушами догори.

Готово!

Ще більше цікавих рецептів із Алексом Якутовим ви побачите в другому сезоні ресторанного реаліті На ножах, який виходить на Новому каналі з 3 жовтня.

Фото: Згенеровано ШІ