В Україні вже стартував сезон корисних і соковитих груш. Тож саме час порадувати себе та близьких випічкою з фруктами.
Грушевий тарт татен стане ідеальним варіантом для затишного чаювання в колі сім’ї. Рецептом поділився шеф-кухар Алекс Якутов.
Щоб приготувати ніжний пиріг, знадобиться лише чотири інгредієнти. Записуйте!
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Інгредієнти
- груші – 4-5
- вершкове масло – 100 г
- цукор – 100 г
- листкове тісто – 1 лист
Приготування
- Очистьте груші від серцевини та наріжте великими кубиками. Можна брати як свіжі фрукти, так і консервовані.
- Поставте сковороду на вогонь та розтопіть вершкове масло. Додайте цукор та обсмажуйте, допоки суміш не карамелізується.
- Додайте нарізані груші. Тушкуйте до м’якості, постійно помішуючи.
- Застеліть пергаментом дно форми діаметром 20 см і викладіть груші.
- Накрийте фрукти листковим тістом. Випікайте пиріг протягом 25 хвилин за температури 180°С. Тісто має стати золотистим.
- Дістаньте пиріг із духовки і дайте трохи охолонути. Потім переверніть і викладіть на тарілку грушами догори.
Готово!
Ще більше цікавих рецептів із Алексом Якутовим ви побачите в другому сезоні ресторанного реаліті На ножах, який виходить на Новому каналі з 3 жовтня.
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Фото: Згенеровано ШІ