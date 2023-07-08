Їдемо на пікнік, захопивши все необхідне для приготування десерту…
Перш за все, треба правильно підібрати зефір. Оті біло-рожеві кульки, які, власне, і звуться зефіром, не підходять. Вони просто розтануть на вогні.
Беріть маршмеллоу, він теж різновидність пастили, але більш твердий і наче гумовий. От якраз такий і підійде. Підсмажений на багатті він вкриється рум’яною скоринкою і набуде приємного карамельного смаку. Причому всередині залишатиметься м’яким.
А тепер покроково.
- Беремо дерев’яний шампур (залізний не підійде), нагріваємо його гострий кінчик на полум’ї.
- Обережно прилаштовуємо на ньому маршмеллоу. Розігрітий шампур увійде в смаколик, як у масло.
- Не опускайте шампур з зефіром у полум’я, бо спалите десерт. Тримайте над полум’ям.
- Як тільки зефір збільшитися в об’ємі та вкриється золотавою скоринкою, відразу знімайте його з вогню.
Їсти смажений зефір краще гарячим. Гості будуть у захваті від вишуканого смаку небаченого досі десерту.
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Джерело: Смачно
Фото: Згенеровано ШІ