Їдемо на пікнік, захопивши все необхідне для приготування десерту…

Перш за все, треба правильно підібрати зефір. Оті біло-рожеві кульки, які, власне, і звуться зефіром, не підходять. Вони просто розтануть на вогні.

Беріть маршмеллоу, він теж різновидність пастили, але більш твердий і наче гумовий. От якраз такий і підійде. Підсмажений на багатті він вкриється рум’яною скоринкою і набуде приємного карамельного смаку. Причому всередині залишатиметься м’яким.

А тепер покроково.

Беремо дерев’яний шампур (залізний не підійде), нагріваємо його гострий кінчик на полум’ї. Обережно прилаштовуємо на ньому маршмеллоу. Розігрітий шампур увійде в смаколик, як у масло. Не опускайте шампур з зефіром у полум’я, бо спалите десерт. Тримайте над полум’ям. Як тільки зефір збільшитися в об’ємі та вкриється золотавою скоринкою, відразу знімайте його з вогню.

Їсти смажений зефір краще гарячим. Гості будуть у захваті від вишуканого смаку небаченого досі десерту.

Джерело: Смачно

Фото: Згенеровано ШІ