День народження – свято, де збираються усі родичі та друзі, щоби привітати іменинника. Найчастіше святкування дня народження супроводжується смачною та вишуканою їжею.

Оскільки зараз триває Великий піст 2023, іменинник має чітко продумати святкове меню, щоб страви були і смачними, і пісними.

Факти ICTV підготували для вас рецепти вишуканих пісних страв, які можна приготувати на День народження.

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Пісний грецький салат

Ну яке свято може минути без смачного салату? Для святкового та пісного грецького салату вам знадобиться:

Огірок – 1 шт.

Болгарський перець – 1 шт.

Помідори чері – 10 шт.

Виноград кишмиш – 20 ягід.

Рукола – 50 г.

Оливкова олія – 30 г.

Сік половини лимона.

Сіль, перець на ваш смак.

Приготування:

Спершу підготуйте овочі: помийте та наріжте огірок півкільцями. Перець теж вимити, очистити від насіння та нарізати. Чері розрізаємо навпіл. Руколу миємо та сушимо. Для заправки змішайте оливкову олію із соком лимона. Додайте спеції. Перемішайте перець, огірок, чері та виноград із заправкою. Викладіть на тарілку руколу, а наверх – усі інші інгредієнти.

Паштет з баклажанів

Його можна подати як окрему страву, або ж намазати на пісний хліб. Для приготування вам знадобиться:

Баклажан – 2 шт.

Рукола або інша зелень – 200 г.

Волоські горіхи – 100 г.

Урбеч із насіння білого кунжуту – 6 ч. л.

Часник – три зубчики.

Спеції, лимонний сік

Спосіб приготування:

Помийте, наріжте та посоліть баклажани. Перекиньте баклажани у миску та залиште на 30 хв. По закінченню часу, їх потрібно промити під холодною водою. Розігрійте духовку до 180°C та запікайте баклажани з олією 30 хв. У блендері подрібніть горіхи, зелень та урбеч. Додайте до маси подріблений часник, спеції та лимонний сік. Коли баклажани запечуться, додайте їх до інших інгредієнтів та ретельно перемішайте.

Смачний паштет готовий!

Лаваш з грибами та капустою

Ця закуска точно не залишить ваших гостей байдужими! Необхідні інгредієнти:

Лаваш – 2 листки.

Морковка по-корейськи – 200 г.

Мариновані гриби – 150 г.

Помідори – 2 шт.

Капуста – 200 г.

Цибуля – 1 шт.

Пісний майонез.

Кетчуп на ваш смак.

Приготування:

Спершу підготуйте продукти: капусту шаткуємо тонко, помідори ріжемо на пластинки, з грибів зливаємо всю рідину, цибулю дрібно нарізаємо. Розкладіть на столі лаваш та змастіть його кетчупом (чи іншим томатним соусом). Зверху викладіть капусту, помідори та корейську моркву, додайте мариновані гриби та посипте усе цибулею. Зверху покладіть пісний майонез. Тепер обережно згорніть лаваш, формуючи рулет та відправте на 10 хв у духовку при 200°C. Після приготування наріжте лаваш на порційні шматочки та подавайте на стіл.

Гаряча страва з картоплі, овочів та грибів

Вам знадобиться:

Картопля – 1 кг.

Печериці – 400 г.

Цибуля – 2 шт.

Морква – 2 шт.

Помідори чері – 4-5 шт.

Болгарський перець – 1 шт.

Часник – 3-4 зубчики.

Оливкова олія – 5-7 ст. л.

Сіль, перець, спеції на ваш смак.

Спосіб приготування:

Почистьте картоплю, моркву та цибулю. Наріжте очищені овочі на середні шматочки. Болгарський перець та гриби теж миємо та нарізаємо. Все це викладіть на деко, покладіть наверх порізані навпіл помідори чері, полийте їх оливковою олією та додайте сіль, перець, спеції, подрібнений часник. Усе ретельно перемішуємо. Запікаємо святкову страву 35-40 хв при температурі 180°.

Фарширований перець

Інгредієнти:

Болгарські перці.

Кускус – 1/2 чашки.

Чашка бульйону.

Баклажан, цибуля, помідор – по 1 шт.

Базилік.

Спеції на ваш смак.

Приготування:

Залийте кускус окропом на 25 хв. Посоліть, поперчіть та перемішати кашу. Подрібніть цибулю, а баклажан наріжте маленькими кубиками. На оливковій олії обсмажте цибулю та баклажан впродовж 2-3 хв. Пробланшуйте помідори та натріть їх на тертці. Додайте натерті помідори в сковорідку та покладіть ще базилік. Приправити масу сіллю й перцем, перемішайте та готуйте поки рідина не випарується. Перемішайте овочі з кускусом, трохи остудіть. Візьміть болгарський перець, зріжте верхівку та очистьте від насіння. Нафаршируйте перці готовою начинкою. Покладіть фаршировані перці в змащену олією форму та запікайте при 190° 20-25 хв.

Риба з овочами

Вам знадобиться:

Риба – на ваш смак.

Часник – 3 зубчики.

Розмарин – 2 гілочки.

Спеції на ваш смак.

Овочі будь-які.

Ця соковита та пісна страва готується дуже просто:

Рибу трішки змастіть олією та додайте спеції. Часник подрібніть та додайте в гарячу олію, де буде смажитись наша риба. Покладіть рибу на сковорідку та починайте готувати. Обсмажити її до готовності та перекласти на паперовий рушник. Наріжте та приправте свої улюблені овочі. Сформуйте з овочів подушку та викладіть на неї рибу!

Гречані котлети

Аби порадувати гостей смачними та пісними котлетками, вам знадобиться:

Гречка – 1 склянка (250-300 г).

Гриби – 250 г.

Цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Борошно 0 2-3 ст. л.

Сіль та спеції на ваш смак.

Як приготувати гречані котлетки:

Закип’ятіть дві склянки води та засипте в окріп помиту гречку. Сюди ж додайте трішки солі. Варіть гречку на невеликому вогні до повного вбирання води. Поки вариться гречка, помийте та наріжте гриби дрібною соломкою, покладіть їх на суху сковорідку без олії. Обсмажте гриби до золотистої скоринки. Цибулю наріжте дрібними кубиками. Коли гриби обсмажаться, зсуньте їх до країв сковорідки, налийте олію та в центр покладіть цибулю. Обсмажуйте цибулю 5 хв та додайте у сковорідку натерту моркву. Обсмажуйте усе разом ще 5 хв. Змішайте гриби (разом з цибулею та морквою) та гречку, додайте борошно. Ретельно вимісити фарш руками. Поставте фарш на 15-20 хв у холодильник. Потім сформуйте невеликі котлетки, обваляти їх у борошні та смажте з двох боків у розігрітій олії до зарум’янення.

Пісний торт Наполеон

День народження не може минути без шматочка смачного торта, тому пропонуємо вам приготувати пісний Наполеон. Для тіста вам знадобиться:

Борошно пшеничне – 350 г.

Олія соняшникова – 100 мл.

Сода харчова – 5 г.

Оцет – 10 мл.

Сіль – 1/8 ч. л.

Вода.

Для крему:

Кокосове молоко – 400 мл.

Вода – 300 мл.

Цукор – 120 г.

Цукор ванільний – 10 г.

Кокосова стружка – 80 г.

Борошно пшеничне – 50 г.

Приготування тіста:

В миску просійте борошно, додайте сіль, соду, погашену оцтом, та олію. Розітріть масу пальцями до крихти, влийте 120-140 мл води. Замісіть еластичне тісто. Розділіть тісто на 10 шматочків та загорніть кожний у харчову плівку. Ці шматочки покладіть у холодильник на 30 хв. Тепер кожний шматочок розкачайте у тонкий корж. Випікайте коржі на пергаменті протягом 5-7 хв кожний при температурі 200°C.

Для приготування крему:

Змішайте в каструлі воду та кокосове молоко. Додайте цукор, ванільний цукор та кокосову стружку. Доведіть рідину до кипіння, постійно помішуючи, та відставте убік на 10 хв. Всипте у кокосову масу 50 г борошна та ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. Знову поставте масу на вогонь та варіть, постійно помішуючи, до консистенції густої сметани. Коли крем буде готовий, накрийте його плівкою та дайте охолонути.

Щоб краї коржів були рівні, обріжте їх. Змастіть готові коржі кремом та починайте викладати один на один.

Обрізки коржів подрібніть та посипте зверху готовий торт.