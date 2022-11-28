Бойовий кухар Олександр розповів журналістам Фактів ICTV, в яких умовах йому часом доводиться працювати і які страви готує для побратимів.

Повідомляється, що сам Олександр – майстер-шеф вишуканих страв, відточував майстерність 15 років. Він свідомо залишив успішну кар’єру в одному з престижних ресторанів Дніпра і пішов в армію.

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Відзначається, що страви Олександра хлопці їдять із задоволенням. У день зустрічі з журналістами кухар приготував на обід гуляш, кашу і салат.

– Намагався готувати навіть під великими обстрілами: лежав на землі і помішував на сковорідці, – згадує хлопець.

Каже, що, незважаючи на статутне меню, часто радує побратимів смакотою. Професійний шеф-кухар стверджує, що рецепти тут невибагливі. Але, наприклад, до води для яєць-пашот не варто забувати додати лимонного соку.

До яєць – пікантний сирний соус на молочній основі. Правда, сир тільки плавлений.

– У ресторані це називалося б – яйця-бенедикт з дерунами і сирним соусом, – посміхається Олександр.

І зізнається, що після війни одразу поїде до дружини та трьох дітей, які на початку вторгнення виїхали за кордон. І щонайменше місяць не буде підходити до плити.