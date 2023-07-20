Сидр – надзвичайно смачний літній напій, який зазвичай готують із яблук. Також є рецепти на основі груш, але такий напій називають перрі.
Готується сидр шляхом бродіння – натуральним способом або з додаванням дріжджів. Сидр натурального бродіння готується довго та потребує спеціального температурного режиму. Тому зазвичай напій готують із дріжджами.
Як зробити яблучний сидр із додаванням дріжджів в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.
Яблучний сидр – покроковий рецепт
Інгредієнти:
- Яблука – 4 кг
- Дріжджі пресовані – 6 г
- Цукор – 4 ст. л.
Як готувати:
Спершу потрібно ретельно помити та почистити яблука, видаливши усе насіння. Потім наріжте яблука на невеликі шматочки та відправте у соковичавлювач.
Якщо сік вийшов дуже густий, додайте склянку води та перелийте рідину в банку.
До соку додайте 4 ст. л. яблучної мʼякоті (вона залишиться в соковичавлювачі), цукор і дріжджі. Ретельно перемішайте рідину та накрийте банку марлею, складеною в кілька разів.
Залиште банку з соком в темному місці на 24 години.
Через день натягніть і закріпіть на горлечко банки гумову рукавичку, попередньо зробивши в ній маленьку дірочку.
Через 2-3 дні рукавичка повинна надутися, а потім здутися і впасти. Після цього банку потрібно закрити капроновою кришкою та поставити на 2-3 тижні в темне місце.
Після закінчення часу потрібно процідити напій і розлити по пляшках. Поставте сидр у холодильник на кілька годин і насолоджуйтеся смаком!
Зберігати напій потрібно за температури 7-10°C.