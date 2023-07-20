Сидр – надзвичайно смачний літній напій, який зазвичай готують із яблук. Також є рецепти на основі груш, але такий напій називають перрі.

Готується сидр шляхом бродіння – натуральним способом або з додаванням дріжджів. Сидр натурального бродіння готується довго та потребує спеціального температурного режиму. Тому зазвичай напій готують із дріжджами.

Як зробити яблучний сидр із додаванням дріжджів в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

Яблучний сидр – покроковий рецепт

Інгредієнти:

Яблука – 4 кг

Дріжджі пресовані – 6 г

Цукор – 4 ст. л.

Як готувати:

Спершу потрібно ретельно помити та почистити яблука, видаливши усе насіння. Потім наріжте яблука на невеликі шматочки та відправте у соковичавлювач.

Якщо сік вийшов дуже густий, додайте склянку води та перелийте рідину в банку.

До соку додайте 4 ст. л. яблучної мʼякоті (вона залишиться в соковичавлювачі), цукор і дріжджі. Ретельно перемішайте рідину та накрийте банку марлею, складеною в кілька разів.

Залиште банку з соком в темному місці на 24 години.

Через день натягніть і закріпіть на горлечко банки гумову рукавичку, попередньо зробивши в ній маленьку дірочку.

Через 2-3 дні рукавичка повинна надутися, а потім здутися і впасти. Після цього банку потрібно закрити капроновою кришкою та поставити на 2-3 тижні в темне місце.

Після закінчення часу потрібно процідити напій і розлити по пляшках. Поставте сидр у холодильник на кілька годин і насолоджуйтеся смаком!

Зберігати напій потрібно за температури 7-10°C.