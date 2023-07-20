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Їжа

Яблучний сидр: рецепт освіжного напою з додаванням дріжджів

20 Липня 2023, 17:04
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Яблучний сидр
Джерело: Unsplash

Сидр – надзвичайно смачний літній напій, який зазвичай готують із яблук. Також є рецепти на основі груш, але такий напій називають перрі.

Готується сидр шляхом бродіння – натуральним способом або з додаванням дріжджів. Сидр натурального бродіння готується довго та потребує спеціального температурного режиму. Тому зазвичай напій готують із дріжджами.

Як зробити яблучний сидр із додаванням дріжджів в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

Яблучний сидр – покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • Яблука – 4 кг
  • Дріжджі пресовані – 6 г
  • Цукор – 4 ст. л.

Як готувати:

Яблучний сидр

Фото: Unsplash

Спершу потрібно ретельно помити та почистити яблука, видаливши усе насіння. Потім наріжте яблука на невеликі шматочки та відправте у соковичавлювач.

Якщо сік вийшов дуже густий, додайте склянку води та перелийте рідину в банку.

До соку додайте 4 ст. л. яблучної мʼякоті (вона залишиться в соковичавлювачі), цукор і дріжджі. Ретельно перемішайте рідину та накрийте банку марлею, складеною в кілька разів.

Залиште банку з соком в темному місці на 24 години.

Через день натягніть і закріпіть на горлечко банки гумову рукавичку, попередньо зробивши в ній маленьку дірочку.

Через 2-3 дні рукавичка повинна надутися, а потім здутися і впасти. Після цього банку потрібно закрити капроновою кришкою та поставити на 2-3 тижні в темне місце.

Після закінчення часу потрібно процідити напій і розлити по пляшках. Поставте сидр у холодильник на кілька годин і насолоджуйтеся смаком!

Зберігати напій потрібно за температури 7-10°C.

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