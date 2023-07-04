Українські господині полюбляють експериментувати з сезонними овочами та маринувати їх незвичними способами. Наприклад, якщо закрити кабачки з ананасовим соком, то вони нагадуватимуть справжні ананаси.

Або можна спробувати приготувати мариновані кабачки, які на смак виходять як гриби. Рецепт кабачків на зиму, які нагадуватимуть мариновані гриби – підготували для вас Факти ICTV.

Кабачки як гриби – рецепт смачної закуски

Інгредієнти:

вода – 0,5 л;

цукор – 2 ст. л;

сіль – 0,5 ст. л;

оцет – 80 мл;

рослинна олія – 40-50 мл;

перець чорний мелений – 1/2 ч. л;

кабачок – 2 шт;

часник – 4 зубчики;

кріп на ваш смак.

Як маринувати

Спершу потрібно вимити кабачки від бруду, а потім нарізати на кубики середнього розміру.

Перекладіть нарізані кабачки в миску та приготуйте маринад: у каструлю налийте води, поставте на вогонь, додайте сіль, цукор та ретельно перемішайте. Влийте в каструлю оцет.

Коли вода закипить, перекладіть нарізані кабачки у воду. Ретельно перемішайте та вимкніть вогонь. Накрийте каструлю кришкою та залиште кабачки на 20 хв.

По закінченню часу перекиньте кабачки на друшляк.

Почистьте часник та ретельно подрібніть його ножем. Зелень вимийте та просушіть на паперовому рушнику.

В окремій мисці змішайте нарізану зелень, часник, олію та мелений чорний перець. Якщо любите, можна додати також куркуму, чилі чи паприку.

Мариновані кабачки зʼєднайте із зеленню та спеціями, ретельно перемішуючи. Готовий салат розкладіть у стерилізовані банки, залийте маринадом.

Простерилізуйте банки з кабачками на плиті у великій каструлі з водою приблизно 30 хв, а потім закатайте кришками.

Переверніть банки догори дном, загорніть у ковдру та залиште до повного охолодження.

Зберігати кабачки потрібно у темному прохолодному місці.