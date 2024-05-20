Історія егермейстера почалася як лікарський засіб для покращення травлення. Проте згодом напій стали вживати заради задоволення.
Як і з чим пити єгермейстер, чи можна лікер розбавляти та які коктейлі можна приготувати – у матеріалі Факти ICTV.
Що таке егермейстер
Егермейстер (від німецької jägermeister – старший єгер) – найпопулярний німецький лікер, що виробляється з 1935 року.
Точна рецептура напою засекречена, але відомо лише, що до складу входять 56 різних інгредієнтів, серед яких окрім спирту та води є безліч трав та духмяних спецій, як-от імбир, кориця, пряна гвоздика, коріандр, шафран тощо.
Напій рік витримують у дубових бочках, після чого його фільтрують, додають цукор і карамель, а потім настоюють ще пів року. Потім лікер розливають по пляшках з темного скла, щоб захистити від сонячного світла.
Як і з чим пити єгермейстер
Егермейстер недарма вважають культовим напоєм. Слава про нього облетіла усі материки завдяки відомим рок-музикантам та рекламі в автоперегонах Формула- 1.
Тож як правильно пити єгермейстер? Експерти рекомендують кілька методів – класичний варіант це крижаний шот, котрий ідеально підходить для аперитиву.
Перш завсе пляшку охолоджують до температури -18 °C протягом кількох годин. Потім наливають лікер у попередньо охолоджені горілчані чарки (шоти) та випивають одним ковтком.
Теплий егермейстер вживають підвищення апетиту і настрою для за кімнатної температури. У цьому випадку найкраще розкривається аромат трав.
До того ж, часто лікер використовують при лікуванні застуди. Але варто пам’ятати, що егермейстер доволі міцний напій.
Щоб уникнути сп’яніння або проблем з травленням, фахівці не радять пити більше 300 мл за вечір.
Чим найкраще розбавляти єгермейстер
Спрайт, сік, мінеральна вода, сироп, інші лікери та настоянки чудово поєднуються з егермайстером. Виняток – пиво, оскільки ефект може бути непередбачуваним.
Рецепти коктейлів
Що змішати з єгермейстером, аби вийшов чудовий коктейль? Пропонуємо перевірені рецепти від досвідчених барменів світу.
Чорна кров – коктейль з егермейстером
Інгредієнти:
- лікер Blue Curacao – 50 мл
- егермейстер – 20 мл
- спрайт – 25 мл
Приготування:
Змішати всі інгредієнти в шейкері з льодом і перелити в келих для мартіні.
Cucumber – коктейль з егермейстером
Інгредієнти:
- спрайт – 150 мл
- егермейстер – 50 мл
- свіжий огірок – 150 г
Приготування:
- Вимитий огірок нарізати вздовж на 4 частини.
- Покласти в високу склянку з кубиками льоду.
- Додати лікер і спрайт, добре перемішати і подавати.
Егермонстр – коктейль з егермейстером
Інгредієнти:
- гранатовий сироп – 30 мл
- егермейстер – 30 мл
- апельсиновий сік – 150 мл
Приготування:
Усі інгредієнти змішати в склянці до однорідної консистенції.
Правил щодо закусок немає. Зазвичай його подають зі скибочкою апельсина з корицею. Відтепер ви зможете повною мірою насолоджуватися неповторним смаком і ароматом лікеру егермейстер.