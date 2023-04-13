Фарбування яєць на Великдень є стародавньою традицією, яка має безліч різних інтерпретацій походження.

Одним зі значень цієї традиції є символіка яєць як елемента відродження та нового життя. У християнській вірі яйце символізує воскресіння та відродження, що свідчить про перемогу життя над смертю.

Сучасні господині мають безліч варіантів, як пофарбувати яйця: за допомогою буряка, чаю каркаде чи у вині. Крім того, в магазині можна купити штучний барвник будь-якого кольору.

Однак більшість довіряє старому перевіреному методу — фарбуванню яєць у цибулевому лушпинні.

Як пофарбувати яйця в цибулевому лушпинні на Великдень 2023, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яйця в цибулевому лушпинні – швидкий спосіб

Для фарбування яєць на Великдень вам знадобиться:

10-15 цибулин;

вода;

яйця – 12 шт.

Спершу підготуйте лушпиння: для цього очистьте цибулини. Для фарбування використовуйте лушпиння і білої, і червоної цибулі. Так яйця матимуть красивіший колір.

Готове лушпиння покладіть у каструлю та залийте водою. Залиште його у воді на кілька годин.

Тепер поставте каструлю на вогонь та доведіть воду з лушпинням до кипіння. Варити цибулиння потрібно на повільному вогні до 60 хв (що довше вариться, то насиченішим вийде колір крашанки).

Доки вариться лушпиння, ретельно огляньте кожне яйце – вони мають бути цілими. Коли лушпиння приготується, залиште відвар охолонути до кімнатної температури.

Тепер у каструлю з відваром додайте столову ложку солі та ретельно перемішайте, опустіть туди яйця. Переставте каструлю на вогонь та починайте варити яйця в лушпинні.

Щоб майбутні крашанки набули необхідного кольору, варіть яйця близько 10-12 хвилин. Доки варяться яйця, налийте в миску холодної води та чекайте приготування крашанок.

Готові яйця опустіть в холодну воду на 5-7 хв. Потім протріть паперовим рушником. Щоби крашанки поблискували, можна натерти їх олією!

Як пофарбувати яйця в цибулевому лушпинні з візерунком

За допомогою листочка улюбленої зелені або заздалегідь підготовленого трафарету можна пофарбувати дуже красиві та оригінальні крашанки.

Щоби зробити крашанки з візерунком, вам необхідно:

Ретельно оглянути та помити кожне яйце з содою. Почистити 7-10 цибулин, а лушпиння перекласти в каструлю. Додати 1,5 л води та 1 ч. л оцту для насиченого кольору. Поставити каструлю з лушпинням на вогонь та варити на повільному вогні 25-30 хв. Доки готується цибулиння, покласти на кожне куряче яйце по листочку зелені та акуратно розправити. Щільно загорнути кожне яйце в марлю або бинт (ще можна використати старі капронові колготки), зав’язати кінці нитками, а зайву тканину відрізати. У киплячий відвар опустити підготовлені яйця. Варити крашанки 15 хв на маленькому вогні. Після цього дістати крашанки з відвару та покласти в холодну воду.

Коли крашанки повністю охолонуть, розвʼяжіть нитку, зніміть марлю та гілочку зелені. Натріть крашанки олією.