Чорні цятки на обличчі – проблема кожної дівчини. Вони мають неестетичний вигляд, тому кожна хоче позбутися їх.

Сьогодні в косметологічних магазинах можна знайти безліч засобів, які нібито назавжди приберуть чорні цятки. Це і скраби, і маски, і домашній пілінг.

Коштують такі засоби чимало, тому більшість жінок вдаються до домашньої косметології, роблячи маски чи скраби.

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Факти ICTV запитали у косметолога, як позбутися чорних цяток та які скраби можна робити в домашніх умовах.

Що таке чорні цятки

Косметолог Катерина Бойко розповідає, що чорні цятки – це відкриті комедони. Вони вважаються одним з проявів акне.

– Утворюються чорні цятки через підвищену секрецію сальних залоз. Тобто в порах на обличчі накопичується не лише шкірне сало, але й різноманітних пил та бруд. Насправді це і утворює чорні цятки, – каже лікар.

За словами косметолога, чорні цятки дуже помітні у людей з жирним та комбінованим типом шкіри. Найчастіше утворюються вони на носі, щоках та підборідді.

Як позбутися проблем

Косметолог зазначає, що в домашніх умовах позбутися чорних цяток неможливо!

– Є сальні нитки, які ти ніколи не виведеш. Єдине, що можна зробити, це зменшити їх та зробити менш помітними, – каже Бойко.

За словами лікаря, зменшити кількість чорних цяток допоможе механічне чищення у косметолога. Професіонал огляне вашу шкіру та прийме рішення, який тип чищення підійде саме вам та якими засобами варто користуватися.

– Якщо ми говоримо про домашній догляд, то тут у пригоді стануть засоби, які мають у своєму складі кислоти. Вони допоможуть зменшити кількість чорних цяток та зробити їх непомітними, – радить Бойко.

Косметолог наголошує, що навіть кислоти та чищення у лікаря не допоможуть повністю позбутися чорних цяток.

– Це просто неможливо. Це фізіологічна норма, тому робити цього не варто. Я раджу просто якісно доглядати за шкірою в домашніх умовах, – зазначає косметолог.

Щоби покращити стан шкіри та зменшити чорні цятки, лікар радить:

двічі на день (зранку та ввечері) використовувати гель чи пінку для вмивання;

користуватися тоніками;

звернути увагу на ферменти чи кислоти (варто користуватися кілька разів на тиждень);

звернутися до косметолога за консультацією.

– Косметолог підбере для вас якісний догляд та порадить ті засоби, які підійдуть саме для вашого типу шкіри, – каже Катерина Бойко.

Скраби проти чорних цяток

Варто зазначити, що косметологи не радять використовувати скраби чи маски, приготовані в домашніх умовах. Утім, в мережі можна знайти безліч різноманітних рецептів скрабів, які ніби допомагають зменшити чорні цятки.

Скраб – це засіб, який застосовується у додаткових процедурах для догляду за обличчям. Його основна дія – це глибоке очищення шкіри та видалення її відмерлих клітин.

Після використання скрабу шкіра розгладжується, на ній усуваються різного роду нерівності, вона стає чистою та гладенькою.

Скраб з содою

Харчова сода — це антибактеріальний та протигрибковий засіб, який також є чудовим ексфоліантом для шкіри.

Для скрабу вам знадобиться:

харчова сода – 1 ст. л;

вода – 2 ст. л.

В окремій мисці змішайте воду та харчову соду. У вас має вийти консистенція пасти. Готову суміш нанесіть та проблемні ділянки шкіри обличчя та залиште на 15-20 хв.

Після цього змийте теплою водою. Під час змивання, сода почне діяти як скраб.

Використовувати скраб варто кілька разів на тиждень, щоби не пошкодити шкіру.

Скраб з вівсянкою від чорних цяток

Для цього скрабу вам знадобиться:

мелена вівсянка – 2 ст. л.;

йогурт (звичайний білий) – 2 ст. л.;

лимонний сік – 1 ст. л.;

оливкова олія – 1 ст. л.

У тарілці зʼєднайте мелену вівсянку та йогурт, усе ретельно перемішайте. Додайте олію та лимонний сік.

Готову суміш нанесіть на обличчя та залиште на 10 хв. Відтак змийте скраб прохолодною водою.

– Насправді домашні скраби – це страшний сон для косметологів. Не раджу використовувати, – каже косметолог.

Якщо ви все ж вирішили використовувати домашні скраби, памʼятайте, що уся відповідальність за стан шкіри лежатиме на вас.