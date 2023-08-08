Невеликі плями на ногах, у вигляді чорних крапок, часто можна помітити на шкірі після гоління. Зазвичай їх поява спровокована розширеними порами після видалення волосяних фолікулів.
У народі цей ефект називають полуничні ноги через зовнішню схожість з невеликим насінням полуниці. Як позбутися ефекту полуниці на ногах – читайте в матеріалі.
Як позбутися ефекту полуниці на ногах і чому він виникає: пояснює лікар
Лікарка-дерматолог Маріанна Петришин стверджує, що гусячою шкірою в народі називають фолікулярний гіперкератоз. Це захворювання, яке виникає внаслідок порушення процесу злущення ороговілих лусочок шкіри.
Через прискорене ороговіння верхнього шару епідермісу, лусочки не встигають швидко відділятися і починають накопичуватися в усті волосяного фолікула.
Також це перешкоджає нормальному виділенню шкірного сала. В результаті на шкірі утворюються червоні або сірувато-білі вузлики. Цікаво, що найчастіше це захворювання буває вродженим.
Фактори, які сприяють розвитку ефекту полуниці:
- холодна погода;
- нестача вітамінів (особливо А, С, D);
- прийом гормональних препаратів;
- стреси й нервове виснаження.
Лікування повинно бути комплексне, однак є певні рекомендації по догляду за шкірою. Наприклад:
- використання скрабовихих засобів під час душу;
- очищення без мила (мило посилює сухість);
- лазерне видалення волосся;
- зволоження кремами, що містять в собі молочну кислоту, альфа-гідроксильні кислоти, ретиноїди;
- правильне бриття (якщо немає можливості видаляти волосся лазером).
Як позбутися ефекту полуниці на ногах: основні правила гоління
- Обов’язково користуйтеся гелем або кремом для гоління, брийтеся в напрямку росту волосся.
- Голіться одразу після душу або після вмивання, коли ваша шкіра ще тепла і волога, тоді надлишок шкірного сала і клітин, які не відлущилися, не будуть забивати бритву.
- Після гоління наносьте відповідний крем, обирайте той, який має позначку для чутливої шкіри.
- Промивайте бритву після кожного руху і не забувайте змінювати леза чи викидати одноразові станки.
- Душова кабіна чи умивальник – не найкраще місце для зберігання бритви. Станок для гоління повинен повністю висихати між користуваннями, інакше на ньому будуть розмножуватися бактерії.
- Якщо ви страждаєте від акне (у вас висипи на шкірі), тоді під час гоління вам варто бути особливо обережними. Голіться без натиску, щоб не було порізів, і ніколи не зрізайте прищі. Можете спробувати електричну бритву, вона може стати ідеальним варіантом у вашому випадку.
- Пам’ятайте, що лезо станка для гоління повинно бути гострим.
- Якщо гоління постійно призводить до подразнень чи висипів, тоді краще замислитись над лазерною епіляцією. Нехай цей процес буде затратним по часу, однак він дозволить забути про травмування шкіри й постійні висипи.