Невеликі плями на ногах, у вигляді чорних крапок, часто можна помітити на шкірі після гоління. Зазвичай їх поява спровокована розширеними порами після видалення волосяних фолікулів.

У народі цей ефект називають полуничні ноги через зовнішню схожість з невеликим насінням полуниці. Як позбутися ефекту полуниці на ногах – читайте в матеріалі.

Як позбутися ефекту полуниці на ногах і чому він виникає: пояснює лікар

Лікарка-дерматолог Маріанна Петришин стверджує, що гусячою шкірою в народі називають фолікулярний гіперкератоз. Це захворювання, яке виникає внаслідок порушення процесу злущення ороговілих лусочок шкіри.

Через прискорене ороговіння верхнього шару епідермісу, лусочки не встигають швидко відділятися і починають накопичуватися в усті волосяного фолікула.

Також це перешкоджає нормальному виділенню шкірного сала. В результаті на шкірі утворюються червоні або сірувато-білі вузлики. Цікаво, що найчастіше це захворювання буває вродженим.

Фактори, які сприяють розвитку ефекту полуниці:

холодна погода;

нестача вітамінів (особливо А, С, D);

прийом гормональних препаратів;

стреси й нервове виснаження.

Лікування повинно бути комплексне, однак є певні рекомендації по догляду за шкірою. Наприклад:

використання скрабовихих засобів під час душу;

очищення без мила (мило посилює сухість);

лазерне видалення волосся;

зволоження кремами, що містять в собі молочну кислоту, альфа-гідроксильні кислоти, ретиноїди;

правильне бриття (якщо немає можливості видаляти волосся лазером).

Як позбутися ефекту полуниці на ногах: основні правила гоління

Обов’язково користуйтеся гелем або кремом для гоління, брийтеся в напрямку росту волосся. Голіться одразу після душу або після вмивання, коли ваша шкіра ще тепла і волога, тоді надлишок шкірного сала і клітин, які не відлущилися, не будуть забивати бритву. Після гоління наносьте відповідний крем, обирайте той, який має позначку для чутливої шкіри. Промивайте бритву після кожного руху і не забувайте змінювати леза чи викидати одноразові станки. Душова кабіна чи умивальник – не найкраще місце для зберігання бритви. Станок для гоління повинен повністю висихати між користуваннями, інакше на ньому будуть розмножуватися бактерії. Якщо ви страждаєте від акне (у вас висипи на шкірі), тоді під час гоління вам варто бути особливо обережними. Голіться без натиску, щоб не було порізів, і ніколи не зрізайте прищі. Можете спробувати електричну бритву, вона може стати ідеальним варіантом у вашому випадку. Пам’ятайте, що лезо станка для гоління повинно бути гострим. Якщо гоління постійно призводить до подразнень чи висипів, тоді краще замислитись над лазерною епіляцією. Нехай цей процес буде затратним по часу, однак він дозволить забути про травмування шкіри й постійні висипи.