Для багатьох жінок та чоловіків тема схуднення є своєрідним тригером. Адже часто буває, що кілограми, які ви скидаєте кілька місяців, повертаються за тиждень, а іноді – за кілька днів.

Таке часто відбувається після свят та гучних застіль. Саме тому худнути потрібно правильно та усвідомлено. Як правильно худнути після 30 років – читайте в матеріалі.

Дієтологиня Ольга Тульчик запевняє, що в організмі з віком починають сповільнюватися деякі процеси. Насамперед це стосується обміну речовин та метаболізму. Тому люди починають швидко набирати зайву вагу та відчувати збої організму.

Зараз дивляться

Багато жінок та чоловіків після 30 років починають замислюватися про свої форми і намагаються довше зберегти стрункість та здоров’я.

Тому, за словами експертки, саме у цьому віці варто відмовитися від багатьох щоденних звичок, особливо у харчуванні.

Крім правильного та здорового харчування, варто подумати ще й про мінімальні фізичні вправи.

Це може бути пробіжка, плавання чи танці – такі способи підійдуть навіть тим, хто не дуже любить походи до спортзалу.

Як правильно худнути після 30 років: харчування

Краще дотримуватись режиму харчування невеликими порціями, ніж наїдатись за один підхід на цілий день. Відсутність системи може вдарити по здоров’ю. Раціон повинен складатися з 5 прийомів їжі: 3 з них – основні, 2 – у вигляді перекушування.

Перекуси повинні бути здоровими. Наприклад, ви можете їсти фрукти або овочі без солі.

Важливим правилом є дотримання водного балансу – кожна людина повинна випивати добову норму чистої питної води з розрахунку 30 мл на 1 кг ваги. Чиста вода – джерело енергії, а її нестача загрожує головними болями, проблемами з тиском, болями в м’язах.

Солодощами зловживати не рекомендується, тому що після 30 років усі ці маленькі слабкості швидко призводять до набору зайвої ваги. Замінюйте шкідливу випічку на щось корисніше – мед, горіхи, фрукти, сухофрукти.

Свіжі овочі та фрукти мають стати обов’язковою частиною щоденного меню. Більшу частину раціону повинні становити овочі, в яких багато клітковини, завдяки якій ваш кишечник працюватиме як годинник.

Також обережно ставтеся до продуктів із підвищеною жирністю. Прибирати їх з раціону не варто, але вибирайте те, що принесе користь організму.

Наприклад, авокадо, горіхи та жирна риба – там багато жирних кислот, які захищають шкіру та зволожують її. Такі продукти мають бути в раціоні тричі на тиждень. Крім цього, зверніть увагу на те, скільки ви їсте хліба. Мінімізуйте його вживання.

Помилки при схудненні після 30:

Відсутність сніданку. Відсутність прийому їжі після 18:00. Визначення ваги їжі на око. Не записувати, що ви їли протягом дня. Відсутність чіткого раціону на день. Одноманітний раціон. Так звані здорові цукерки, батончики. Не важитись і не стежити за результатом. Їда двічі або раз на день. Вживання недостатньої кількості води.

Також дієтолог не рекомендує пити різноманітні таблетки для схуднення.

Я проти всяких бадів, таблеток, хімічних добавок, жироспалювачів тозо. Добре схуднути можна без всілякої хімії.

Якщо ви хочете покращити стан здоров’я, шкіри та волосся, найкращим рішенням буде звернення до лікаря, який пропише вам всі необхідні вітаміни та спеціальний комплекс після того, як ви здасте відповідні аналізи.