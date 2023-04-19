Друге підборіддя – це шкірна складка з надмірним скупченням жирової тканини під нижньою щелепою. Існує стереотип, що друге підборіддя – проблема, яка турбує лише людей з надмірною вагою, проте це не зовсім так.

Цей косметичний дефект може турбувати і струнких людей, адже причиною появи подвійного підборіддя може бути неправильний прикус, генетична схильність, порушення постави тощо.

Як позбутися другого підборіддя та що для цього знадобиться, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як прибрати друге підборіддя

З кожним роком косметологія стрімко розвивається, тому сьогодні існує безліч процедур, які допоможуть позбутися подвійного підборіддя.

Лікар-косметолог Людмила Правда зазначає, що є доволі результативні процедури для корекції зони підборіддя та шиї. Наприклад:

контурна пластика – безопераційна технологія усунення естетичних дефектів шляхом введення в проблемні зони гелів-філерів. Але ін’єкційне введення гелів з гіалуроновою кислотою недоцільне за наявності великого скупчення жирових відкладень у зоні корекції;

– безопераційна технологія усунення естетичних дефектів шляхом введення в проблемні зони гелів-філерів. Але ін’єкційне введення гелів з гіалуроновою кислотою недоцільне за наявності великого скупчення жирових відкладень у зоні корекції; ліполітики – препарати з жироспалювальним ефектом вважаються одним із найефективніших способів видалити надлишки жиру;

– препарати з жироспалювальним ефектом вважаються одним із найефективніших способів видалити надлишки жиру; використання колагеностимуляторів ;

; апаратні технології, наприклад, СМАС-ліфтинг – однієї процедури достатньо, щоб результат зберігся на 18+ місяців.

Також прибрати друге підборіддя допоможуть:

радіоліфтинг;

лазерна підтяжка шкіри;

LPG-масаж;

мікрострумова терапія;

нитковий ліфтинг;

ліпосакції підборіддя.

Будь-яку з цих процедур має призначати виключно кваліфікований лікар після огляду та здачі необхідних аналізів.

Як позбутися подвійного підборіддя в домашніх умовах

Варто розуміти, що найпоширеніша причина появи другого підборіддя – набір ваги. Тому боротися з цим косметичним дефектом необхідно комплексно.

Позбутися другого підборіддя в домашніх умовах можна за допомогою зменшення підшкірного жиру, тому вам необхідно слідкувати за харчуванням, займатися фізичною активністю, працювати над поставою, зʼясувати, чи є проблеми з прикусом тощо.

Також потрібно виконувати спеціальні вправи та масаж шиї. За умови регулярного виконання вони допоможуть зміцнити тонус м’язів підборіддя та шиї.

Косметолог Ольга Позднякова показала дві прості вправи, які допоможуть прибрати друге підборіддя.

Спершу потрібно щільно притиснути язик до піднебіння та повільно його відпускати. Виконувати вправу потрібно по 15 повторів.

Наступна вправа – фіксація язика на піднебінні: притисніть язик до піднебіння та зафіксуйте у такому положені на 15 секунд. Виконайте три повтори.

Також можна використовувати коригувальні маски для підтяжки зони підборіддя, формули яких засновані на колагені та гіалуроновій кислоті.

Лімфодренажний масаж також допоможе прибрати друге підборіддя та підвищити пружність шкіри. Для цього вам знадобиться зволожувальний крем, бажано з вмістом гіалуронової кислоти.

Далі усе просто: нанесіть крем на зону шиї та підборіддя, погладжуючими рухами починайте розтирати його, рухаючись від центру шиї до підборіддя.

Такий масаж потрібно проводити 2-3 рази в тиждень. Перші результати будуть помітні вже через місяць.