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Їжа

Як приготувати баклажани на сковороді: швидкий і смачний рецепт покроково

16 Вересня 2022, 19:32
Анна Голішевська Редакторка сайту
Баклажани
Джерело: Unsplash

Осінь – найкращий час для приготування страв із овочів. У них міститься багато корисних мікроелементів та вітамінів, які позитивно впливають на наше здоров’я.

Як приготувати баклажани на сковороді – дивіться рецепт на Фактах ICTV. 

Інгредієнти

  • баклажан – 2 шт.
  • сіль – за смаком
  • перець чорний мелений – за смаком 
  • олія – 2 ложки
  • цибуля – 4 шт.
  • яйце – 2 шт.
  • часник – 3 зубчики
  • зелень – за смаком

Рецепт приготування баклажанів на сковороді

  1. Молоденькі баклажани ріжемо тонкими кільцями, присолюємо і вимочуємо серветками, аби стекла зайва волога. 
  2. Обжарюємо на сковороді до м’якості. 
  3. Заливаємо збитими з сіллю і перцем яйцями, вимішуємо, обжарюємо. 
  4. Додаємо піджарену цибулю, зелень, видушуємо часник. 
  5. Тримаємо на помірному вогні кілька хвилин.

Смачного!

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