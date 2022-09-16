Осінь – найкращий час для приготування страв із овочів. У них міститься багато корисних мікроелементів та вітамінів, які позитивно впливають на наше здоров’я.

Як приготувати баклажани на сковороді – дивіться рецепт на Фактах ICTV.

Інгредієнти

баклажан – 2 шт.

сіль – за смаком

перець чорний мелений – за смаком

олія – 2 ложки

цибуля – 4 шт.

яйце – 2 шт.

часник – 3 зубчики

зелень – за смаком

Рецепт приготування баклажанів на сковороді

Молоденькі баклажани ріжемо тонкими кільцями, присолюємо і вимочуємо серветками, аби стекла зайва волога. Обжарюємо на сковороді до м’якості. Заливаємо збитими з сіллю і перцем яйцями, вимішуємо, обжарюємо. Додаємо піджарену цибулю, зелень, видушуємо часник. Тримаємо на помірному вогні кілька хвилин.

Смачного!