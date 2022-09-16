Осінь – найкращий час для приготування страв із овочів. У них міститься багато корисних мікроелементів та вітамінів, які позитивно впливають на наше здоров’я.
Як приготувати баклажани на сковороді – дивіться рецепт на Фактах ICTV.
Інгредієнти
- баклажан – 2 шт.
- сіль – за смаком
- перець чорний мелений – за смаком
- олія – 2 ложки
- цибуля – 4 шт.
- яйце – 2 шт.
- часник – 3 зубчики
- зелень – за смаком
Рецепт приготування баклажанів на сковороді
- Молоденькі баклажани ріжемо тонкими кільцями, присолюємо і вимочуємо серветками, аби стекла зайва волога.
- Обжарюємо на сковороді до м’якості.
- Заливаємо збитими з сіллю і перцем яйцями, вимішуємо, обжарюємо.
- Додаємо піджарену цибулю, зелень, видушуємо часник.
- Тримаємо на помірному вогні кілька хвилин.
Смачного!
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