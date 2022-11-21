Саме у Грузії гастротуризм розвивається з космічною швидкістю. Хачапурі, хінкалі та пхалі підкорили серця багатьох українців. А от про чанахи чули, насправді, не так багато людей.

Це – ніжна, соковита і поживна страва. Як приготувати чанахи за класичним рецептом – читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Баранина – 500 г

Картопля – 500 г

Баклажани – 5 шт

Сало – 30 г

Ріпчаста цибуля – 4 шт

Часник – 5 зубчиків

Помідори – 3 шт

Бульйон з яловичини – 1,5 л

Лавровий лист, перець гострий стручковий, тархун та сіль – за смаком

Спосіб приготування:

М’ясо нарізати на маленькі шматки і смажити до золотистої скоринки на салі. Викласти все це шарами в глиняний посуд (для тушкування), починати з м’яса. Овочі необхідно нарізати на великі шматки і покласти у посуд. Порядок інгредієнтів має бути таким: спочатку кладемо баранину, потім картоплю, цибулю, баклажани, помідори, часник і спеції. Все це потрібно залити бульйоном. Поставте в духову піч на 1,5 год і тушкуйте при 160 градусах.