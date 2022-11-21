Саме у Грузії гастротуризм розвивається з космічною швидкістю. Хачапурі, хінкалі та пхалі підкорили серця багатьох українців. А от про чанахи чули, насправді, не так багато людей.
Це – ніжна, соковита і поживна страва. Як приготувати чанахи за класичним рецептом – читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- Баранина – 500 г
- Картопля – 500 г
- Баклажани – 5 шт
- Сало – 30 г
- Ріпчаста цибуля – 4 шт
- Часник – 5 зубчиків
- Помідори – 3 шт
- Бульйон з яловичини – 1,5 л
- Лавровий лист, перець гострий стручковий, тархун та сіль – за смаком
Спосіб приготування:
- М’ясо нарізати на маленькі шматки і смажити до золотистої скоринки на салі.
- Викласти все це шарами в глиняний посуд (для тушкування), починати з м’яса.
- Овочі необхідно нарізати на великі шматки і покласти у посуд.
- Порядок інгредієнтів має бути таким: спочатку кладемо баранину, потім картоплю, цибулю, баклажани, помідори, часник і спеції.
- Все це потрібно залити бульйоном.
- Поставте в духову піч на 1,5 год і тушкуйте при 160 градусах.
Читайте також:Аджика без варіння на зиму: простий рецепт
Зараз дивляться