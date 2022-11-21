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Їжа

Як приготувати чанахи: класичний рецепт страви грузинської кухні

21 Листопада 2022, 18:57
Анна Голішевська Редакторка сайту
Чанахи
Джерело: Instagram

Саме у Грузії гастротуризм розвивається з космічною швидкістю. Хачапурі, хінкалі та пхалі підкорили серця багатьох українців. А от про чанахи чули, насправді, не так багато людей.

Це – ніжна, соковита і поживна страва. Як приготувати чанахи за класичним рецептом – читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

  • Баранина –  500 г
  • Картопля – 500 г
  • Баклажани – 5 шт
  • Сало – 30 г
  • Ріпчаста цибуля – 4 шт
  • Часник – 5 зубчиків
  • Помідори – 3 шт
  • Бульйон з яловичини – 1,5 л
  • Лавровий лист, перець гострий стручковий, тархун та сіль – за смаком

Спосіб приготування:

  1. М’ясо нарізати на маленькі шматки і смажити до золотистої скоринки на салі.
  2. Викласти все це шарами в глиняний посуд (для тушкування), починати з м’яса.
  3. Овочі необхідно нарізати на великі шматки і покласти у посуд.
  4. Порядок інгредієнтів має бути таким: спочатку кладемо баранину, потім картоплю, цибулю, баклажани, помідори, часник і спеції.
  5. Все це потрібно залити бульйоном.
  6. Поставте в духову піч на 1,5 год і тушкуйте при 160 градусах.
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