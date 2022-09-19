19 Вересня 2022, 12:25 Анна Голішевська Редакторка сайту

Глінтвейн – популярний зігрівальний напій, який легко можна приготувати в домашніх умовах. Рецепт приготування смачного глінтвейну дивіться в матеріалі Фактів ICTV. Інгредієнти: вино червоне сухе – 0,7 л

цедра апельсина – 1 шт.

апельсин – 2 шт.

лимон – 2 шт.

яблуко – 1 шт.

мед – 2 ст. л

кориця – 2 палички

бадьян – 3 шт.

кардамон – 4 шт.

гвоздика – 4-5 шт.

запашний перець – 2 шт. Як приготувати глінтвейн: рецепт Виливаємо вино в каструлю і залишаємо варитися на повільному вогні. Додаємо у вино цедру апельсина, палички кориці, бадьян, перець, гвоздику. Зерна кардамону роздавіть і закиньте в каструлю. Додайте сік апельсина та яблука, які перед цим потрібно нарізати кружечками. Додаємо мед (2 ст.л) хто любить солодше – кладіть більше. Наливаємо сік лимона. Перед подачею напою на стіл процідіть отриману суміш. Прикрасьте напій кружальцями апельсина. Смачного! Читайте також: Вареники з кропивою та сиром фета Зараз дивляться

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