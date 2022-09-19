Глінтвейн – популярний зігрівальний напій, який легко можна приготувати в домашніх умовах. Рецепт приготування смачного глінтвейну дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Інгредієнти:
- вино червоне сухе – 0,7 л
- цедра апельсина – 1 шт.
- апельсин – 2 шт.
- лимон – 2 шт.
- яблуко – 1 шт.
- мед – 2 ст. л
- кориця – 2 палички
- бадьян – 3 шт.
- кардамон – 4 шт.
- гвоздика – 4-5 шт.
- запашний перець – 2 шт.
Як приготувати глінтвейн: рецепт
- Виливаємо вино в каструлю і залишаємо варитися на повільному вогні.
- Додаємо у вино цедру апельсина, палички кориці, бадьян, перець, гвоздику.
- Зерна кардамону роздавіть і закиньте в каструлю.
- Додайте сік апельсина та яблука, які перед цим потрібно нарізати кружечками.
- Додаємо мед (2 ст.л) хто любить солодше – кладіть більше.
- Наливаємо сік лимона.
- Перед подачею напою на стіл процідіть отриману суміш.
- Прикрасьте напій кружальцями апельсина.
Смачного!
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