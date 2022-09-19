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Як приготувати глінтвейн: класичний рецепт покроково

19 Вересня 2022, 12:25
Анна Голішевська Редакторка сайту
Глінтвейн рецепт
Джерело: Unsplash

Глінтвейн – популярний зігрівальний напій, який легко можна приготувати в домашніх умовах. Рецепт приготування смачного глінтвейну дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Інгредієнти:

  • вино червоне сухе – 0,7 л
  • цедра апельсина – 1 шт.
  • апельсин – 2 шт.
  • лимон – 2 шт.
  • яблуко – 1 шт.
  • мед – 2 ст. л
  • кориця – 2 палички
  • бадьян – 3 шт.
  • кардамон – 4 шт.
  • гвоздика – 4-5 шт.
  • запашний перець – 2 шт.

Як приготувати глінтвейн: рецепт 

  1. Виливаємо вино в каструлю і залишаємо варитися на повільному вогні.
  2. Додаємо у вино цедру апельсина, палички кориці, бадьян, перець, гвоздику.
  3. Зерна кардамону роздавіть і закиньте в каструлю.
  4. Додайте сік апельсина та яблука, які перед цим потрібно нарізати кружечками.
  5. Додаємо мед (2 ст.л) хто любить солодше – кладіть більше.
  6. Наливаємо сік лимона.
  7. Перед подачею напою на стіл процідіть отриману суміш.
  8. Прикрасьте напій кружальцями апельсина.

Смачного!

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