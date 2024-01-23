Гливи – це справжній скарб для любителів грибів. Їх неймовірний смак і текстура роблять їх чудовим інгредієнтом для різноманітних страв.

Ці дари природи можна смажити, тушкувати, варити, маринувати й навіть солити. А ще додавати у перші страви, салати, пасти, рагу, ризото, пироги та пиріжки. І, що вагомо, вони доступні увесь рік.

Як приготувати гливи смачно та яких порад дотримуватися – читайте в матеріалі.

Зараз дивляться

Як правильно чистити гриби гливи

Чистка глив – швидкий процес. Якщо гриби придбані у магазині, чистити не треба. Зібрані у лісі – варто трішки почистити. Спочатку щіткою видаляємо забруднення. Потім гриби гарно промиваємо холодною водою. Промивати їх потрібно оперативно, оскільки вони швидко вбирають воду.

Чи потрібно варити гливи перед тим як смажити

Перед смаженням гливи відварювати не потрібно. Важливо гарно промити та обсушити.

Як приготувати гливи в сметані

Інгредієнти:

гливи – 500-600 г

сметана – 200 г

цибуля – 1 шт.

сіль, мелений чорний перець – до смаку

олія – 1-2 ст. л.

Приготування:

Почищену цибулину нарізати кільцями або півкільцями і обсмажити у попередньо розігрітій олії до напівготовності. Потім викласти підготовлені (промиті та нарізані) гриби і смажити, періодично перемішуючи, 15 хвилин. Потім додаємо сіль, перець та сметану, перемішуємо і доводимо до кипіння. Готуємо страву на маленькому вогні під кришкою ще 10 хвилин.

Найкраще гливи в сметані смакують з картопляним пюре та овочевим салатом.

Як приготувати смажені гливи

Інгредієнти:

гливи – 600 г

сіль, мелений чорний перець – до смаку

імбир мелений – дрібка

часник – 1 зубок

олія – 2 ст. л.

петрушка – до смаку

Приготування:

Гриби гарно промиваємо холодною воду, обсушуємо та нарізаємо до смаку. Смажимо, періодично перемішуючи, у гарно розігрітій олії. Скільки смажити гливи? Готуючи на середньому вогні смажимо близько 20 хвилин. З грибів повинна випаруватися волога і вони повинні бути м’які. Додаємо усі спеції і смажимо ще 5 хвилин. Потім додаємо пропущений через прес часник, нарізану петрушку і перемішуємо. Смачного!

Смажені гливи можна поєднати з картоплею – це дуже апетитно. Як правильно смажити картоплю читайте тут.

Як приготувати гливи у клярі

Інгредієнти:

гливи – 500 г

сіль, мелений чорний перець – до смаку

олія – для смаження

Для кляру:

яйця – 3 шт.

борошно – 5-7 ст. л.

пиво – 4 ст. л.

сіль, мелений чорний перець – до смаку

часник гранульований – дрібка

куркума – дрібка

Приготування:

Гриби промиваємо, нарізаємо та обсушуємо. Для кляру яйця збиваємо з пивом та спеціями. Потім поступово вводимо борошно. Кляр повинен вийти консистенції густої сметани. Занурюємо шматочки грибів у кляр і смажимо з обох боків до рум’яного кольору. Готові гливи в клярі викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу.