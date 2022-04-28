Мінестроне – овочевий суп, який готують в Італії.
Його рецептом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.
Інгредієнти
- 0,25 кореня селери
- 1 цибулина
- 1 морквина
- 0,5 кабачка
- 0,5 баклажана
- 2 стебла селери
- 2 шт. лаврового листя
- 3 горошини духмяного перцю
- 1 зубчик часнику
- 2,5-3 л води
- 1 томат
- 2 ст. л. зеленої сочевиці
- 1-2 ст. л. оливкової олії
- сіль та перець за смаком
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Приготування
- Приготувати бульйон з кореня селери, половини цибулини і половини моркви. Спочатку їх крупно нарізати, підсмажити на пательні без олії, доки вони трохи не пригорять. Перекласти овочі в каструлю, залити 2,5-3 л води, додати три горошини духмяного перцю, зубчик часнику і два лаврових листки. Варити бульйон 20 хвилин.
- Підготувати інші овочі – подрібнити їх.
- Томат нарізати кубиком.
- Витягти овочі, лавровий лист і запашний перець з готового бульйону.
- Додати 2 ст. л. сочевиці та інші підготовлені овочі: цибулю, моркву, баклажан, кабачок, стебла селери і томат. Варіть 10-15 хвилин до готовності сочевиці. Додати сіль та перець за смаком.
Джерело: Клопотенко