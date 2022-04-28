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Їжа

Як приготувати італійський суп мінестроне

28 Квітня 2022, 17:50
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
мінестроне
Джерело: Pixabay

Мінестроне – овочевий суп, який готують в Італії.

Його рецептом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.

Інгредієнти

  • 0,25 кореня селери
  • 1 цибулина
  • 1 морквина
  • 0,5 кабачка
  • 0,5 баклажана
  • 2 стебла селери
  • 2 шт. лаврового листя
  • 3 горошини духмяного перцю
  • 1 зубчик часнику
  • 2,5-3 л води
  • 1 томат
  • 2 ст. л. зеленої сочевиці
  • 1-2 ст. л. оливкової олії
  • сіль та перець за смаком
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Приготування

  1. Приготувати бульйон з кореня селери, половини цибулини і половини моркви. Спочатку їх крупно нарізати, підсмажити на пательні без олії, доки вони трохи не пригорять. Перекласти овочі в каструлю, залити 2,5-3 л води, додати три горошини духмяного перцю, зубчик часнику і два лаврових листки. Варити бульйон 20 хвилин.
  2. Підготувати інші овочі – подрібнити їх.
  3. Томат нарізати кубиком.
  4. Витягти овочі, лавровий лист і запашний перець з готового бульйону.
  5. Додати 2 ст. л. сочевиці та інші підготовлені овочі: цибулю, моркву, баклажан, кабачок, стебла селери і томат. Варіть 10-15 хвилин до готовності сочевиці. Додати сіль та перець за смаком.

Джерело: Клопотенко

Теги
Євген Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепти
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