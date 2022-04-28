28 Квітня 2022, 17:50 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Мінестроне – овочевий суп, який готують в Італії. Його рецептом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко. Інгредієнти 0,25 кореня селери

1 цибулина

1 морквина

0,5 кабачка

0,5 баклажана

2 стебла селери

2 шт. лаврового листя

3 горошини духмяного перцю

1 зубчик часнику

2,5-3 л води

1 томат

2 ст. л. зеленої сочевиці

1-2 ст. л. оливкової олії

сіль та перець за смаком Читайте також: Як зробити корейську моркву – простий рецепт Приготування Приготувати бульйон з кореня селери, половини цибулини і половини моркви. Спочатку їх крупно нарізати, підсмажити на пательні без олії, доки вони трохи не пригорять. Перекласти овочі в каструлю, залити 2,5-3 л води, додати три горошини духмяного перцю, зубчик часнику і два лаврових листки. Варити бульйон 20 хвилин. Підготувати інші овочі – подрібнити їх. Томат нарізати кубиком. Витягти овочі, лавровий лист і запашний перець з готового бульйону. Додати 2 ст. л. сочевиці та інші підготовлені овочі: цибулю, моркву, баклажан, кабачок, стебла селери і томат. Варіть 10-15 хвилин до готовності сочевиці. Додати сіль та перець за смаком. Джерело: Клопотенко

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.