Сінабон – потужний кулінарний бренд булочок із корицею. Ароматні ватрушки родом з Америки підкорили серця ласунів по всьому світу. Рецепт приготування класичних сінабонів – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
Інгредієнти:
- борошно – 500 г
- молоко – 200 мл
- дріжджі – 7 г
- яйця – 2 шт
- олія – 75 г
- цукор – 70 г
Для начинки:
- цукор – 100 г
- кориця – 15 г
- олія – 40 г
Для глазурі:
Зараз дивляться
- вершковий сир – 90 г
- цукрова пудра – 50 г
- вершкове масло – 30 г
Як приготувати сінабони: рецепт
- Змішуємо молоко, цукор, дріжджі та залишаємо на 10-15 хв.
- Вершкове масло збиваємо із цукром, додаємо яйце, перемішуємо. Те ж саме повторюємо і з другим яйцем.
- Додаємо молочну суміш, збиваємо. Просіюємо борошно і замішуємо тісто. Накриваємо плівкою та залишаємо на одну годину.
- Через годину злегка посипаємо тісто борошном, місимо і залишаємо ще на 30 хв.
- Знову посипаємо борошном, щоб нічого не прилипло, і надаємо форму (спочатку руками, потім качалкою).
- Для начинки змішуємо цукор та корицю.
- Тісто змащуємо вершковим маслом, посипаємо сухою сумішшю і закручуємо в рулет.
- Рулет ділимо на кілька частин. Викладаємо булочки на пергамент і залишаємо на 50 хв під рушником, щоб булочки піднялися.
- Випікати сінабони потрібно при 190° 20 хв.
- Всі інгредієнти для глазурі збиваємо та наносимо цю суміш на гарячі булочки.
Смачного!
Читайте також:Вишневий пиріг: простий рецепт приготування