19 Вересня 2022, 15:47 Анна Голішевська Редакторка сайту

Сінабон – потужний кулінарний бренд булочок із корицею. Ароматні ватрушки родом з Америки підкорили серця ласунів по всьому світу. Рецепт приготування класичних сінабонів – дивіться у матеріалі Фактів ICTV. Інгредієнти: борошно – 500 г

молоко – 200 мл

дріжджі – 7 г

яйця – 2 шт

олія – 75 г

цукор – 70 г Для начинки: цукор – 100 г

кориця – 15 г

олія – 40 г Для глазурі: Зараз дивляться вершковий сир – 90 г

цукрова пудра – 50 г

вершкове масло – 30 г Як приготувати сінабони: рецепт Змішуємо молоко, цукор, дріжджі та залишаємо на 10-15 хв. Вершкове масло збиваємо із цукром, додаємо яйце, перемішуємо. Те ж саме повторюємо і з другим яйцем. Додаємо молочну суміш, збиваємо. Просіюємо борошно і замішуємо тісто. Накриваємо плівкою та залишаємо на одну годину. Через годину злегка посипаємо тісто борошном, місимо і залишаємо ще на 30 хв. Знову посипаємо борошном, щоб нічого не прилипло, і надаємо форму (спочатку руками, потім качалкою). Для начинки змішуємо цукор та корицю. Тісто змащуємо вершковим маслом, посипаємо сухою сумішшю і закручуємо в рулет. Рулет ділимо на кілька частин. Викладаємо булочки на пергамент і залишаємо на 50 хв під рушником, щоб булочки піднялися. Випікати сінабони потрібно при 190° 20 хв. Всі інгредієнти для глазурі збиваємо та наносимо цю суміш на гарячі булочки. Смачного! Читайте також: Вишневий пиріг: простий рецепт приготування

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