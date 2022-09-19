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Їжа

Як приготувати класичні сінабони: покроковий рецепт

19 Вересня 2022, 15:47
Анна Голішевська Редакторка сайту
Сінабони: рецепт
Джерело: Unsplash

Сінабон – потужний кулінарний бренд булочок із корицею. Ароматні ватрушки родом з Америки підкорили серця ласунів по всьому світу. Рецепт приготування класичних сінабонів – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Інгредієнти:

  • борошно – 500 г
  • молоко – 200 мл
  • дріжджі – 7 г
  • яйця – 2 шт
  • олія – 75 г
  • цукор – 70 г

Для начинки:

  • цукор – 100 г
  • кориця – 15 г
  • олія – 40 г

Для глазурі:

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  • вершковий сир – 90 г
  • цукрова пудра – 50 г
  • вершкове масло – 30 г

Як приготувати сінабони: рецепт

  1. Змішуємо молоко, цукор, дріжджі та залишаємо на 10-15 хв.
  2. Вершкове масло збиваємо із цукром, додаємо яйце, перемішуємо. Те ж саме повторюємо і з другим яйцем.
  3. Додаємо молочну суміш, збиваємо. Просіюємо борошно і замішуємо тісто. Накриваємо плівкою та залишаємо на одну годину.
  4. Через годину злегка посипаємо тісто борошном, місимо і залишаємо ще на 30 хв.
  5. Знову посипаємо борошном, щоб нічого не прилипло, і надаємо форму (спочатку руками, потім качалкою).
  6. Для начинки змішуємо цукор та корицю.
  7. Тісто змащуємо вершковим маслом, посипаємо сухою сумішшю і закручуємо в рулет.
  8. Рулет ділимо на кілька частин. Викладаємо булочки на пергамент і залишаємо на 50 хв під рушником, щоб булочки піднялися.
  9. Випікати сінабони потрібно при 190° 20 хв.
  10. Всі інгредієнти для глазурі збиваємо та наносимо цю суміш на гарячі булочки.

Смачного!

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