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Як приготувати класичну дріжджову паску – рецепт Клопотенка

15 Квітня 2022, 11:52
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
паска
Джерело: Pixabay

Паска – невід’ємний атрибут Великодня. Існує багато рецептів святкової випічки, проте класичною вважається дріжджова паска.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом класичної дріжджової паски.

Інгредієнти:

  • 750-800 г пшеничного борошна
  • 220 мл теплого молока 2, 5%
  • 25 г живих дріжджів
  • 1 яйце
  • 1 жовток
  • 2 ст. л. сметани 20%
  • 225 г цукру + 1 ст. л. для опари
  • 10 г ванільного цукру
  • 1 апельсин (сік і цедра)
  • 100 г м’якого вершкового масла 82,5%
  • 2 ст. л. соняшникової олії
  • 25 мл коньяку/віскі/рому
  • 100 г родзинок/цукатів
  • 200 г цукрової пудри
  • дрібка солі
  • декоративна посипка
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Приготування:

  1. Дістати з холодильника вершкове масло, воно має стати кімнатної температури.
  2. Родзинки промити водою, викласти на паперовий рушник та дати висохнути.
  3. Приготувати опару. Для цього треба нагріти 220 мл молока до 30-35 градусів та додати до нього 25 г живих дріжджів. Добре перемішати, дріжджі мають розчинитися. Додати 1 ст. л. цукру та ще раз перемішати, щоб цукор теж розчинився. Накрити чистим рушником та залишити в теплому місці на 20 хвилин.
  4. Після того, як опара збільшиться, додати до неї одне яйце та один жовток.
  5. Всипати 225 г цукру, 10 г ванільного цукру та дрібку солі.
  6. Додати 100 г вершкового масла та 2 ст. л. сметани. Добре перемішати.
  7. Натерти цедру апельсина на дрібній тертці, не зачіпаючи білої частини, та додати до суміші з опарою. Туди ж влити і вичавлений апельсиновий сік.
  8. Додати 750-800 г борошна та перемішати тісто лопаткою до однорідності.
  9. За бажанням можна влити міцний алкоголь: коньяк, ром або віскі (25 мл). Це надасть пасці особливого аромату.
  10. Вимісити м’яке тісто. Воно не має липнути до рук.
  11. Сформуйте з нього кулю та покладіть її у велику глибоку миску, змащену соняшниковою олією. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на годину.
  12. Після цього треба вмісити в тісто 100 г родзинок.
  13. Наповнити паперові або металеві форми тістом на 2/3 ємності. Залишити їх у теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми.
  14. Випекти паски в духовці, розігрітій до 180 градусів протягом 20-35 хвилин.
  15. Готову випічку повністю остудити та прикрасити за бажанням.

Джерело: Клопотенко

Теги
Євген Клопотенко , Великдень , Кулінарні рецепти , Рецепт
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