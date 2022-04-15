15 Квітня 2022, 11:52 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Паска – невід’ємний атрибут Великодня. Існує багато рецептів святкової випічки, проте класичною вважається дріжджова паска. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом класичної дріжджової паски. Інгредієнти: 750-800 г пшеничного борошна

220 мл теплого молока 2, 5%

25 г живих дріжджів

1 яйце

1 жовток

2 ст. л. сметани 20%

225 г цукру + 1 ст. л. для опари

10 г ванільного цукру

1 апельсин (сік і цедра)

100 г м’якого вершкового масла 82,5%

2 ст. л. соняшникової олії

25 мл коньяку/віскі/рому

100 г родзинок/цукатів

200 г цукрової пудри

дрібка солі

декоративна посипка Читайте також: Чи може випічка бути корисною – відповідає дієтолог Приготування: Дістати з холодильника вершкове масло, воно має стати кімнатної температури. Родзинки промити водою, викласти на паперовий рушник та дати висохнути. Приготувати опару. Для цього треба нагріти 220 мл молока до 30-35 градусів та додати до нього 25 г живих дріжджів. Добре перемішати, дріжджі мають розчинитися. Додати 1 ст. л. цукру та ще раз перемішати, щоб цукор теж розчинився. Накрити чистим рушником та залишити в теплому місці на 20 хвилин. Після того, як опара збільшиться, додати до неї одне яйце та один жовток. Всипати 225 г цукру, 10 г ванільного цукру та дрібку солі. Додати 100 г вершкового масла та 2 ст. л. сметани. Добре перемішати. Натерти цедру апельсина на дрібній тертці, не зачіпаючи білої частини, та додати до суміші з опарою. Туди ж влити і вичавлений апельсиновий сік. Додати 750-800 г борошна та перемішати тісто лопаткою до однорідності. За бажанням можна влити міцний алкоголь: коньяк, ром або віскі (25 мл). Це надасть пасці особливого аромату. Вимісити м’яке тісто. Воно не має липнути до рук. Сформуйте з нього кулю та покладіть її у велику глибоку миску, змащену соняшниковою олією. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на годину. Після цього треба вмісити в тісто 100 г родзинок. Наповнити паперові або металеві форми тістом на 2/3 ємності. Залишити їх у теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми. Випекти паски в духовці, розігрітій до 180 градусів протягом 20-35 хвилин. Готову випічку повністю остудити та прикрасити за бажанням. Джерело: Клопотенко

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