Паска – невід’ємний атрибут Великодня. Існує багато рецептів святкової випічки, проте класичною вважається дріжджова паска.
Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом класичної дріжджової паски.
Інгредієнти:
- 750-800 г пшеничного борошна
- 220 мл теплого молока 2, 5%
- 25 г живих дріжджів
- 1 яйце
- 1 жовток
- 2 ст. л. сметани 20%
- 225 г цукру + 1 ст. л. для опари
- 10 г ванільного цукру
- 1 апельсин (сік і цедра)
- 100 г м’якого вершкового масла 82,5%
- 2 ст. л. соняшникової олії
- 25 мл коньяку/віскі/рому
- 100 г родзинок/цукатів
- 200 г цукрової пудри
- дрібка солі
- декоративна посипка
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Приготування:
- Дістати з холодильника вершкове масло, воно має стати кімнатної температури.
- Родзинки промити водою, викласти на паперовий рушник та дати висохнути.
- Приготувати опару. Для цього треба нагріти 220 мл молока до 30-35 градусів та додати до нього 25 г живих дріжджів. Добре перемішати, дріжджі мають розчинитися. Додати 1 ст. л. цукру та ще раз перемішати, щоб цукор теж розчинився. Накрити чистим рушником та залишити в теплому місці на 20 хвилин.
- Після того, як опара збільшиться, додати до неї одне яйце та один жовток.
- Всипати 225 г цукру, 10 г ванільного цукру та дрібку солі.
- Додати 100 г вершкового масла та 2 ст. л. сметани. Добре перемішати.
- Натерти цедру апельсина на дрібній тертці, не зачіпаючи білої частини, та додати до суміші з опарою. Туди ж влити і вичавлений апельсиновий сік.
- Додати 750-800 г борошна та перемішати тісто лопаткою до однорідності.
- За бажанням можна влити міцний алкоголь: коньяк, ром або віскі (25 мл). Це надасть пасці особливого аромату.
- Вимісити м’яке тісто. Воно не має липнути до рук.
- Сформуйте з нього кулю та покладіть її у велику глибоку миску, змащену соняшниковою олією. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на годину.
- Після цього треба вмісити в тісто 100 г родзинок.
- Наповнити паперові або металеві форми тістом на 2/3 ємності. Залишити їх у теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми.
- Випекти паски в духовці, розігрітій до 180 градусів протягом 20-35 хвилин.
- Готову випічку повністю остудити та прикрасити за бажанням.
Джерело: Клопотенко