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Їжа

Як приготувати класичну ромову бабу: рецепт ароматного десерту

14 Вересня 2022, 17:28
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як приготувати класичну ромову бабу: рецепт ароматного десерту
Джерело: Depositphotos

Кондитерський виріб Ромова баба вважають традиційним французьким десертом. Ромова баба – ароматний різновид кексу, виготовлений з дріжджового тіста з додаванням родзинок.

Десерт є здобною булочкою з родзинками, просоченою сиропом із рому або іншого алкогольного напою й цукру.

Як самостійно приготувати ромову бабу – далі в матеріалі Фактів ICTV.

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Рецепт традиційної ромової баби

Інгредієнти:

  • борошно – 400 г;
  • вода – 140 г;
  • дріжджі (сухі) – 5 г;
  • масло – 100 г;
  • цукор – 100 г;
  • яйце – 2 шт;
  • сіль – 1/4 ч. л;
  • ванільний цукор – 1 пакет;
  • родзинки  – 50 г;

Для просочення та помадки:

  • цукор – 900 г;
  • Вода – 450 мл;
  • коньяк – 1 ст. л.
  • сік лимонний – 1 ст. л.

Фото: Depositphotos

Приготування: 

  1. Спочатку потрібно приготувати опару – змішайте борошно (200 г) з дріжджами, влийте теплу воду й замісіть м’яке тісто.
  2. Накрийте масу рушником та залиште у теплому місці для бродіння на 4 год.
  3. До готової опари додайте яйця, сіль, цукор, борошно (200 г), ванільний цукор і замісіть тісто.
  4. Невеликими порціями вмішуйте вершкове масло – воно має бути дуже м’яким.
  5. Вимішуйте тісто 5-7 хв.
  6. Паралельно можете замочити родзинки в окропі та підсушити їх.
  7. Розпарені родзинки додайте у тісто та накрийте його рушником.
  8. Тісто приберіть у холодильник на годину.
  9. По закінченню часу дістаньте та вимісіть тісто. Після чого, знову поверніть у холодильник на 1,5 год.
  10. Готове тісто потрібно ще раз вимісити, використовуючи мінімальну кількість борошна (маса має залишатися липкою).
  11. Розділіть тісто на рівні кульки та помістіть у форми для випікання.
  12. Тістечка потрібно накрити рушником та залишити у теплому місто. Вони мають збільшитись в об’ємі вдвічі.
  13. Розігрійте духовку до 210°С, змастіть ромові баби розбовтаним яйцем і випікайте близько 40 хв.
  14. Коли кекси будуть рум’яного кольору, дістаньте їх з духовки та дайте охолонути.

Приготування сиропу:

Поки ваші баби холонуть можете приготувати алкогольний сироп:

  1. У каструлі змішайте воду з цукор та поставте на невеликий вогонь.
  2. Кип’ятіть сироп 2-3 хв до повного розчинення цукру.
  3. Додайте коньяк й охолодіть сироп.

Приготування помадки: 

  1.  У каструльці змішайте цукор з водою, відправити на вогонь.
  2. Закипілий сироп нарийте кришкою і варіть 2-3 хв на сильному вогні.
  3. Зніміть кришку та варіть масу ще 2-3 хв.
  4. Додати до майбутньої помадки лимонний сік і продовжуйте варити сироп до 117°С.
  5. Якщо сумніваєтесь чи готова помадка – капніть її у холодну воду. Якщо краплю помадки можна скачати у кульку, вона готова!

Коли усі добавки готові, а баби охолонули:

  • Проколіть готові кекси зубочисткою в декількох місцях і занурьте кожну в алкогольний сироп на 10-15 сек.
  • Рідку помадку нанесіть на кожний кекс.

Готово! Ароматні та п’яні ромові баби на вашому столі!

Теги
здорова їжа Кулінарні рецепти Рецепт
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