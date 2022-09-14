14 Вересня 2022, 17:28 Владислава Ткаченко Редакторка сайту

Кондитерський виріб Ромова баба вважають традиційним французьким десертом. Ромова баба – ароматний різновид кексу, виготовлений з дріжджового тіста з додаванням родзинок. Десерт є здобною булочкою з родзинками, просоченою сиропом із рому або іншого алкогольного напою й цукру. Як самостійно приготувати ромову бабу – далі в матеріалі Фактів ICTV. Зараз дивляться Рецепт традиційної ромової баби Інгредієнти: борошно – 400 г;

вода – 140 г;

дріжджі (сухі) – 5 г;

масло – 100 г;

цукор – 100 г;

яйце – 2 шт;

сіль – 1/4 ч. л;

ванільний цукор – 1 пакет;

родзинки – 50 г; Для просочення та помадки: цукор – 900 г;

Вода – 450 мл;

коньяк – 1 ст. л.

сік лимонний – 1 ст. л. Приготування: Спочатку потрібно приготувати опару – змішайте борошно (200 г) з дріжджами, влийте теплу воду й замісіть м’яке тісто. Накрийте масу рушником та залиште у теплому місці для бродіння на 4 год. До готової опари додайте яйця, сіль, цукор, борошно (200 г), ванільний цукор і замісіть тісто. Невеликими порціями вмішуйте вершкове масло – воно має бути дуже м’яким. Вимішуйте тісто 5-7 хв. Паралельно можете замочити родзинки в окропі та підсушити їх. Розпарені родзинки додайте у тісто та накрийте його рушником. Тісто приберіть у холодильник на годину. По закінченню часу дістаньте та вимісіть тісто. Після чого, знову поверніть у холодильник на 1,5 год. Готове тісто потрібно ще раз вимісити, використовуючи мінімальну кількість борошна (маса має залишатися липкою). Розділіть тісто на рівні кульки та помістіть у форми для випікання. Тістечка потрібно накрити рушником та залишити у теплому місто. Вони мають збільшитись в об’ємі вдвічі. Розігрійте духовку до 210°С, змастіть ромові баби розбовтаним яйцем і випікайте близько 40 хв. Коли кекси будуть рум’яного кольору, дістаньте їх з духовки та дайте охолонути. Приготування сиропу: Поки ваші баби холонуть можете приготувати алкогольний сироп: У каструлі змішайте воду з цукор та поставте на невеликий вогонь. Кип’ятіть сироп 2-3 хв до повного розчинення цукру. Додайте коньяк й охолодіть сироп. Приготування помадки: У каструльці змішайте цукор з водою, відправити на вогонь. Закипілий сироп нарийте кришкою і варіть 2-3 хв на сильному вогні. Зніміть кришку та варіть масу ще 2-3 хв. Додати до майбутньої помадки лимонний сік і продовжуйте варити сироп до 117°С. Якщо сумніваєтесь чи готова помадка – капніть її у холодну воду. Якщо краплю помадки можна скачати у кульку, вона готова! Коли усі добавки готові, а баби охолонули: Проколіть готові кекси зубочисткою в декількох місцях і занурьте кожну в алкогольний сироп на 10-15 сек.

Рідку помадку нанесіть на кожний кекс. Готово! Ароматні та п’яні ромові баби на вашому столі!

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