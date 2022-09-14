Кондитерський виріб Ромова баба вважають традиційним французьким десертом. Ромова баба – ароматний різновид кексу, виготовлений з дріжджового тіста з додаванням родзинок.
Десерт є здобною булочкою з родзинками, просоченою сиропом із рому або іншого алкогольного напою й цукру.
Як самостійно приготувати ромову бабу – далі в матеріалі Фактів ICTV.
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Рецепт традиційної ромової баби
Інгредієнти:
- борошно – 400 г;
- вода – 140 г;
- дріжджі (сухі) – 5 г;
- масло – 100 г;
- цукор – 100 г;
- яйце – 2 шт;
- сіль – 1/4 ч. л;
- ванільний цукор – 1 пакет;
- родзинки – 50 г;
Для просочення та помадки:
- цукор – 900 г;
- Вода – 450 мл;
- коньяк – 1 ст. л.
- сік лимонний – 1 ст. л.
Приготування:
- Спочатку потрібно приготувати опару – змішайте борошно (200 г) з дріжджами, влийте теплу воду й замісіть м’яке тісто.
- Накрийте масу рушником та залиште у теплому місці для бродіння на 4 год.
- До готової опари додайте яйця, сіль, цукор, борошно (200 г), ванільний цукор і замісіть тісто.
- Невеликими порціями вмішуйте вершкове масло – воно має бути дуже м’яким.
- Вимішуйте тісто 5-7 хв.
- Паралельно можете замочити родзинки в окропі та підсушити їх.
- Розпарені родзинки додайте у тісто та накрийте його рушником.
- Тісто приберіть у холодильник на годину.
- По закінченню часу дістаньте та вимісіть тісто. Після чого, знову поверніть у холодильник на 1,5 год.
- Готове тісто потрібно ще раз вимісити, використовуючи мінімальну кількість борошна (маса має залишатися липкою).
- Розділіть тісто на рівні кульки та помістіть у форми для випікання.
- Тістечка потрібно накрити рушником та залишити у теплому місто. Вони мають збільшитись в об’ємі вдвічі.
- Розігрійте духовку до 210°С, змастіть ромові баби розбовтаним яйцем і випікайте близько 40 хв.
- Коли кекси будуть рум’яного кольору, дістаньте їх з духовки та дайте охолонути.
Приготування сиропу:
Поки ваші баби холонуть можете приготувати алкогольний сироп:
- У каструлі змішайте воду з цукор та поставте на невеликий вогонь.
- Кип’ятіть сироп 2-3 хв до повного розчинення цукру.
- Додайте коньяк й охолодіть сироп.
Приготування помадки:
- У каструльці змішайте цукор з водою, відправити на вогонь.
- Закипілий сироп нарийте кришкою і варіть 2-3 хв на сильному вогні.
- Зніміть кришку та варіть масу ще 2-3 хв.
- Додати до майбутньої помадки лимонний сік і продовжуйте варити сироп до 117°С.
- Якщо сумніваєтесь чи готова помадка – капніть її у холодну воду. Якщо краплю помадки можна скачати у кульку, вона готова!
Коли усі добавки готові, а баби охолонули:
- Проколіть готові кекси зубочисткою в декількох місцях і занурьте кожну в алкогольний сироп на 10-15 сек.
- Рідку помадку нанесіть на кожний кекс.
Готово! Ароматні та п’яні ромові баби на вашому столі!