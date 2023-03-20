Нут, також відомий за назвою турецький горох, вважається дуже корисною культурою, яка містить велику кількість корисних речовин та має багато переваг для здоров’я. Ця бобова культура є відмінним джерелом білка, вуглеводів, вітамінів та мінералів.

Також нут покращує травлення, а страви з цими бобами позитивно впливають на здоров’я кісток.

Факти ICTV дізнавалися, що приготувати з консервованого нуту, а також зібрали для вас кілька корисних та смачних рецептів.

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Нут з булгуром по-східному

Інгредієнти:

Консервований нут – 300 грамів. Середня цибуля – 1 шт. Булгур – 400 грамів. Жменька родзинок. Зубчик свіжого часнику або дрібка сушеного. Сіль, білий перець, спеції на ваш смак. Вода – 2-3 склянки. Приготування:

Поставте сковорідку на вогонь, додайте олію, часник та попередньо замочені родзинки.

Дрібно поріжте цибулину та додайте її на сковорідку.

Смажте інгредієнти близько 5 хв, а потім додайте булгур та обсмажуйте ще 2-3 хв.

Додайте 2-3 склянки води та варіть булгур у сковорідці 10-15 хв. Не забудьте додати улюблені спеції.

Коли крупа буде майже готова, додайте консервований нут та готуйте страву до готовності.

Нут з куркою та квасолею

Для цієї супер білкової та корисної страви, вам знадобиться:

Куряче філе – 250-300 грамів. Консервований нут – 200 грамів. Перець болгарський – 1 шт. Стручкова квасоля – 200 грамів. Ріпчаста цибуля – 1 шт. Спеції на ваш смак. Оливкова олія – 15 мл.

Приготування:

Наріжте ріпчасту цибулю та куряче філе кубиками.

На вогонь поставте сковорідку, додайте оливкову олію та смажте ріпчасту цибулю до прозорості.

Тепер додайте куряче філе та продовжуйте обсмажувати.

Паралельно поставте варитися стручкову квасолю. Слідкуйте, щоб вона не розварилася, а вийшла al dente.

Наріжте перець, додайте його до курячого філе. Приправте усе улюбленими спеціями та продовжуйте обсмажувати овочі з мʼясом 2-5 хв.

Тепер можна додати до страви підварену квасолю та нут (разом з консервованим соком).

Накрийте сковорідку кришкою та тушкуйте 3-7 хв. До речі, ще можна додати часник.

Коли рідина у сковорідці випарується, страва готова! Смачного!

Смачний суп з консервованим нутом

Інгредієнти:

Картопля – 170 грамів.

Нут консервований – 170 грамів.

Солодкий червоний перець – 50 грамів.

Морква – 40 грамів

Цибуля ріпчаста – 40 грамів.

Рослинна олія – 40 грамів.

Томатна паста – 1,5 ст. л.

Сіль, чорний мелений перець на ваш смак.

Зелень для подачі.

Приготування:

Спершу підготуйте усі інгредієнти: почистьте та наріжте картоплю, солодкий перець, моркву та цибулю. Поставте каструлю на вогонь та додайте картоплю. Її потрібно зварити. Поки вариться картопля, обсмажте перець, моркву та цибулю на оливковій олії. Смажте овочі 5 хв, а потім додайте томатну пасту. З каструлі, де вариться картопля, візьміть кілька ложок води та додайте її на сковорідку до овочів. Тушіть овочі ще 5-7 хв. Тепер відкрийте консервований нут, злийте рідину та додайте бобову культуру до картоплі. Готову зажарку (тушковані овочі) теж додайте в каструлю до картоплі та нуту. Варіть суп ще 5-10 хв та додайте улюблені спеції. Коли суп буде готовий, додайте подріблену зелень та подавайте до столу!

Пікантний салат з консервованим нутом

Інгредієнти:

Нут консервований – 150 грамів.

Рослинна олія – 2 ст.л.

Мед – 2 ч. л.

Апельсин – 1 шт.

Половина грейпфрута.

Половина лимона.

М’ята, кінза та тархун – по одній гілочці.

Як готувати:

Відкрийте консервований нут, злийте рідину та обсмажте його до румʼяної скоринки. Додайте до нуту сіль, перець.

Почистьте лимон: зніміть цедру та вичавіть сік з м’якоті.

Дрібненько наріжте свіжу зелень та перемішайте.

З половинки апельсина вичавіть сік, а іншу половину поки відкладіть.

З’єднайте апельсиновий та лимонний сік з медом і рослинною олією.

Залишки фруктів почистьте та наріжте на частинки.

Нут перекладіть у велику тарілку, додайте апельсин та грейпфрут, перемішайте.

Присипте салат зеленню, вилийте медово-цитрусову заправку.

Ретельно перемішайте салат та подавайте до столу.

Замість попкорну: рецепт хрусткого нуту

Для цього незвичного рецепта, вам знадобиться:

Копчена паприка – 1/2 ст. л.

Сухий гірчичний порошок – 1 ч. л.

Сухий часник – 1/2 ч. л.

Чорний перець – 1/4 ч. л.

Морська сіль – 1 ч. л.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Кленовий сироп – 2 ст. л.

Консервований нут – 200 грамів.

Приготування: