Нут, також відомий за назвою турецький горох, вважається дуже корисною культурою, яка містить велику кількість корисних речовин та має багато переваг для здоров’я. Ця бобова культура є відмінним джерелом білка, вуглеводів, вітамінів та мінералів.
Також нут покращує травлення, а страви з цими бобами позитивно впливають на здоров’я кісток.
Факти ICTV дізнавалися, що приготувати з консервованого нуту, а також зібрали для вас кілька корисних та смачних рецептів.
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Нут з булгуром по-східному
Інгредієнти:
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Консервований нут – 300 грамів.
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Середня цибуля – 1 шт.
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Булгур – 400 грамів.
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Жменька родзинок.
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Зубчик свіжого часнику або дрібка сушеного.
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Сіль, білий перець, спеції на ваш смак.
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Вода – 2-3 склянки.
Приготування:
- Поставте сковорідку на вогонь, додайте олію, часник та попередньо замочені родзинки.
- Дрібно поріжте цибулину та додайте її на сковорідку.
- Смажте інгредієнти близько 5 хв, а потім додайте булгур та обсмажуйте ще 2-3 хв.
- Додайте 2-3 склянки води та варіть булгур у сковорідці 10-15 хв. Не забудьте додати улюблені спеції.
- Коли крупа буде майже готова, додайте консервований нут та готуйте страву до готовності.
Нут з куркою та квасолею
Для цієї супер білкової та корисної страви, вам знадобиться:
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Куряче філе – 250-300 грамів.
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Консервований нут – 200 грамів.
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Перець болгарський – 1 шт.
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Стручкова квасоля – 200 грамів.
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Ріпчаста цибуля – 1 шт.
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Спеції на ваш смак.
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Оливкова олія – 15 мл.
Приготування:
- Наріжте ріпчасту цибулю та куряче філе кубиками.
- На вогонь поставте сковорідку, додайте оливкову олію та смажте ріпчасту цибулю до прозорості.
- Тепер додайте куряче філе та продовжуйте обсмажувати.
- Паралельно поставте варитися стручкову квасолю. Слідкуйте, щоб вона не розварилася, а вийшла al dente.
- Наріжте перець, додайте його до курячого філе. Приправте усе улюбленими спеціями та продовжуйте обсмажувати овочі з мʼясом 2-5 хв.
- Тепер можна додати до страви підварену квасолю та нут (разом з консервованим соком).
- Накрийте сковорідку кришкою та тушкуйте 3-7 хв. До речі, ще можна додати часник.
- Коли рідина у сковорідці випарується, страва готова! Смачного!
Смачний суп з консервованим нутом
Інгредієнти:
- Картопля – 170 грамів.
- Нут консервований – 170 грамів.
- Солодкий червоний перець – 50 грамів.
- Морква – 40 грамів
- Цибуля ріпчаста – 40 грамів.
- Рослинна олія – 40 грамів.
- Томатна паста – 1,5 ст. л.
- Сіль, чорний мелений перець на ваш смак.
- Зелень для подачі.
Приготування:
- Спершу підготуйте усі інгредієнти: почистьте та наріжте картоплю, солодкий перець, моркву та цибулю.
- Поставте каструлю на вогонь та додайте картоплю. Її потрібно зварити.
- Поки вариться картопля, обсмажте перець, моркву та цибулю на оливковій олії. Смажте овочі 5 хв, а потім додайте томатну пасту.
- З каструлі, де вариться картопля, візьміть кілька ложок води та додайте її на сковорідку до овочів. Тушіть овочі ще 5-7 хв.
- Тепер відкрийте консервований нут, злийте рідину та додайте бобову культуру до картоплі.
- Готову зажарку (тушковані овочі) теж додайте в каструлю до картоплі та нуту.
- Варіть суп ще 5-10 хв та додайте улюблені спеції.
- Коли суп буде готовий, додайте подріблену зелень та подавайте до столу!
Пікантний салат з консервованим нутом
Інгредієнти:
- Нут консервований – 150 грамів.
- Рослинна олія – 2 ст.л.
- Мед – 2 ч. л.
- Апельсин – 1 шт.
- Половина грейпфрута.
- Половина лимона.
- М’ята, кінза та тархун – по одній гілочці.
Як готувати:
- Відкрийте консервований нут, злийте рідину та обсмажте його до румʼяної скоринки. Додайте до нуту сіль, перець.
- Почистьте лимон: зніміть цедру та вичавіть сік з м’якоті.
- Дрібненько наріжте свіжу зелень та перемішайте.
- З половинки апельсина вичавіть сік, а іншу половину поки відкладіть.
- З’єднайте апельсиновий та лимонний сік з медом і рослинною олією.
- Залишки фруктів почистьте та наріжте на частинки.
- Нут перекладіть у велику тарілку, додайте апельсин та грейпфрут, перемішайте.
- Присипте салат зеленню, вилийте медово-цитрусову заправку.
- Ретельно перемішайте салат та подавайте до столу.
Замість попкорну: рецепт хрусткого нуту
Для цього незвичного рецепта, вам знадобиться:
- Копчена паприка – 1/2 ст. л.
- Сухий гірчичний порошок – 1 ч. л.
- Сухий часник – 1/2 ч. л.
- Чорний перець – 1/4 ч. л.
- Морська сіль – 1 ч. л.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Кленовий сироп – 2 ст. л.
- Консервований нут – 200 грамів.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200°C та застеліть деко пергаментним папером.
- У маленькій мисці зʼєднайте усі спеції для заправки (копчену паприку, гірчичний порошок, сухий часник, перець, сіль, олію та кленовий сироп). Ретельно перемішайте.
- Консервований нут вилийте у друшляк та промийте під холодною водою.
- Пересипте нут у тарілку та дайте йому час висохнути (10-20 хв).
- Сухий нут пересипте у велику тарілку та залийте готовою заправкою. Ретельно перемішайте.
- Викладіть нут рівномірно на деко.
- Випікайте його до хрусткого стану 40-50 хв. Кожні 15 хвилин діставайте деко та перемішуйте нут.
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