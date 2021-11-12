Магазинний майонез містить величезну кількість консервантів. Вони потрібні, щоб продукт довше зберігався. Але такий соус не дуже корисний. Із ситуації можна вийти, приготувавши домашній майонез. А щоб він був не лише смачним, а й дуже корисним, можна використовувати перепелині яйця.

Учасник реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Равшан Хамідов поділився способом приготування популярного соусу.

Інгредієнти

5 перепелиних жовтків

1 ч. л. гірчиці

1 ч. л. лимонного соку

1 г солі

1 г цукру

200 мл олії

Приготування

Перепелині жовтки інтенсивно збиваємо з лимонним соком.

Додаємо гірчицю, сіль, цукор і добре збиваємо.

Тонкою цівкою вливаємо крижану соняшникову олію. Паралельно збиваємо. Це потрібно робити дуже інтенсивно, щоб сформувалася стабільна емульсія.

Домашній майонез не містить консервантів, тому ним не можна запасатися.

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Соус може зберігатися щонайбільше два дні у холодильнику в герметично закритій тарі. Але найбезпечніше вживати його одразу.