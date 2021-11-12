Магазинний майонез містить величезну кількість консервантів. Вони потрібні, щоб продукт довше зберігався. Але такий соус не дуже корисний. Із ситуації можна вийти, приготувавши домашній майонез. А щоб він був не лише смачним, а й дуже корисним, можна використовувати перепелині яйця.
Учасник реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Равшан Хамідов поділився способом приготування популярного соусу.
Інгредієнти
- 5 перепелиних жовтків
- 1 ч. л. гірчиці
- 1 ч. л. лимонного соку
- 1 г солі
- 1 г цукру
- 200 мл олії
Приготування
- Перепелині жовтки інтенсивно збиваємо з лимонним соком.
- Додаємо гірчицю, сіль, цукор і добре збиваємо.
- Тонкою цівкою вливаємо крижану соняшникову олію. Паралельно збиваємо. Це потрібно робити дуже інтенсивно, щоб сформувалася стабільна емульсія.
Домашній майонез не містить консервантів, тому ним не можна запасатися.
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Соус може зберігатися щонайбільше два дні у холодильнику в герметично закритій тарі. Але найбезпечніше вживати його одразу.