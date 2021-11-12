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Їжа

Як приготувати корисний домашній майонез з перепелиних яєць

12 Листопада 2021, 15:50
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Як приготувати корисний домашній майонез з перепелиних яєць
Джерело: Новий канал

Магазинний майонез містить величезну кількість консервантів. Вони потрібні, щоб продукт довше зберігався. Але такий соус не дуже корисний. Із ситуації можна вийти, приготувавши домашній майонез. А щоб він був не лише смачним, а й дуже корисним, можна використовувати перепелині яйця.

Учасник реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Равшан Хамідов поділився способом приготування популярного соусу.

Інгредієнти

  • 5 перепелиних жовтків
  • 1 ч. л. гірчиці
  • 1 ч. л. лимонного соку
  • 1 г солі
  • 1 г цукру
  • 200 мл олії

Приготування

  • Перепелині жовтки інтенсивно збиваємо з лимонним соком.
  • Додаємо гірчицю, сіль, цукор і добре збиваємо.
  • Тонкою цівкою вливаємо крижану соняшникову олію. Паралельно збиваємо. Це потрібно робити дуже інтенсивно, щоб сформувалася стабільна емульсія.

Домашній майонез не містить консервантів, тому ним не можна запасатися.

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Соус може зберігатися щонайбільше два дні у холодильнику в герметично закритій тарі. Але найбезпечніше вживати його одразу.

Джерело
Новий канал
Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт
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