Курка в сметані – проста і доступна страва, що не вимагає великих кулінарних знань. Її інгредієнти чудово поєднуються з різноманітними спеціями та продаються в кожному магазині. А для того щоб не витрачати весь свій час на приготування, пропонуємо використати мультиварку.

Як приготувати курку в сметані за допомогою мультиварки – розповідають Факти ICTV.

Інгредієнти

1 кг курячих ніжок

1 морква

пів склянки молока

1 ст. л. борошна

180 мл сметани

2-5 зубчиків часнику

1-2 цибулини

0,5 ч. л. солі

2 ст. л. води

2 ст. л. олії

за бажанням можна додати будь-які інші приправи

Спосіб приготування

Зніміть шкірку з курячих ніжок та промийте. Посоліть курятину і додайте приправи на ваш смак. Налаштуйте мультиварку на режим Випічка на 30 хв і запустіть, а згодом налийте олію. Цибулину наріжте півкільцями і підсмажте в мультиварці. Морквину очистьте, натріть і смажте разом із цибулею. Підігрійте молоко і розмішайте в ньому борошно. За бажанням додайте трішки солі. В молочну суміш налийте сметану і перемішайте. Викладіть курячі ніжки в мультиварку до овочів та Залиште до закінчення заданого режиму. Після цього переверніть мʼясо, видавіть часник і перемішайте. Мультиварку переведіть на режим Тушкування ще на пів години.