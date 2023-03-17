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Їжа

Як приготувати курку в мультиварці:покрокова інструкція

17 Березня 2023, 20:55
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
Як приготувати курку
Джерело: Unsplash

Курка в сметані – проста і доступна страва, що не вимагає великих кулінарних знань. Її інгредієнти чудово поєднуються з різноманітними спеціями та продаються в кожному магазині. А для того щоб не витрачати весь свій час на приготування, пропонуємо використати мультиварку.

Як приготувати курку в сметані за допомогою мультиварки – розповідають Факти ICTV.

Інгредієнти

  • 1 кг курячих ніжок
  • 1 морква
  • пів склянки молока
  • 1 ст. л. борошна
  • 180 мл сметани
  • 2-5 зубчиків часнику
  • 1-2 цибулини
  • 0,5 ч. л. солі
  • 2 ст. л. води
  • 2 ст. л. олії
  • за бажанням можна додати будь-які інші приправи

Спосіб приготування

  1. Зніміть шкірку з курячих ніжок та промийте.
  2. Посоліть курятину і додайте приправи на ваш смак.
  3. Налаштуйте мультиварку на режим Випічка на 30 хв і запустіть, а згодом налийте олію.
  4. Цибулину наріжте півкільцями і підсмажте в мультиварці.
  5. Морквину очистьте, натріть і смажте разом із цибулею.
  6. Підігрійте молоко і розмішайте в ньому борошно. За бажанням додайте трішки солі.
  7. В молочну суміш налийте сметану і перемішайте.
  8. Викладіть курячі ніжки в мультиварку до овочів та Залиште до закінчення заданого режиму. Після цього переверніть мʼясо, видавіть часник і перемішайте.
  9. Мультиварку переведіть на режим Тушкування ще на пів години.
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