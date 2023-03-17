Курка в сметані – проста і доступна страва, що не вимагає великих кулінарних знань. Її інгредієнти чудово поєднуються з різноманітними спеціями та продаються в кожному магазині. А для того щоб не витрачати весь свій час на приготування, пропонуємо використати мультиварку.
Як приготувати курку в сметані за допомогою мультиварки – розповідають Факти ICTV.
Інгредієнти
- 1 кг курячих ніжок
- 1 морква
- пів склянки молока
- 1 ст. л. борошна
- 180 мл сметани
- 2-5 зубчиків часнику
- 1-2 цибулини
- 0,5 ч. л. солі
- 2 ст. л. води
- 2 ст. л. олії
- за бажанням можна додати будь-які інші приправи
Спосіб приготування
- Зніміть шкірку з курячих ніжок та промийте.
- Посоліть курятину і додайте приправи на ваш смак.
- Налаштуйте мультиварку на режим Випічка на 30 хв і запустіть, а згодом налийте олію.
- Цибулину наріжте півкільцями і підсмажте в мультиварці.
- Морквину очистьте, натріть і смажте разом із цибулею.
- Підігрійте молоко і розмішайте в ньому борошно. За бажанням додайте трішки солі.
- В молочну суміш налийте сметану і перемішайте.
- Викладіть курячі ніжки в мультиварку до овочів та Залиште до закінчення заданого режиму. Після цього переверніть мʼясо, видавіть часник і перемішайте.
- Мультиварку переведіть на режим Тушкування ще на пів години.
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