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Їжа

Як приготувати квашені яблука вдома: простий рецепт

20 Жовтня 2022, 19:07
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як приготувати квашені яблука вдома: простий рецепт
Джерело: Depositphotos

Мочені яблука, або, як їх ще називають, квашені, – дуже смачна закуска, яка стане чудовим доповненням до будь-якого святкового столу.

Мочені яблука мають неймовірний аромат та смак, а якщо правильно витримати усі пропорції та дотримуватись усіх етапів процесу, вони ще й збережуть форму.

Як приготувати квашені яблука в домашніх умовах – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Мочені яблука – рецепт

Інгредієнти

Для приготування мочених яблук знадобиться:

  • яблука – 2 кг;
  • вода – 1,5 л;
  • цукор – 3 ст. л;
  • сіль – 1 ч. л;
  • листя смородини та вишні – за смаком.

Фото: Depositphotos

Приготування:

  1. Спершу приготуйте сироп: в каструлю налийте літр води та поставте на вогонь, додайте сіль та цукор. Доведіть сироп до кипіння та варіть ще 5 хв.
  2. Візьміть звичайну трилітрову банку (вона має бути чиста й суха; до речі, можете обдати її окропом) та викладіть в неї смородинові й вишневі листки. Вони нададуть приємного аромату та легкого присмаку.
  3. Тепер справа дійшла до яблук: їх потрібно ретельно помити та оглянути. Гнилі краще викинути.
  4. Наповніть банку доверху яблуками та викладіть ще кілька листків смородини й вишні.
  5. Залийте у банку з яблуками приготований сироп. Важливо, сироп має бути холодним.
  6. Закрийте банку капроновою кришкою та поставте у зручному місці на тиждень. Яблука мають кваситись за кімнатної температури.
  7. Через тиждень рідина може змінити свій колір – це нормально! Тепер можете переставити яблука у холодне місце (у холодильник чи на балкон) на місяць.

Через місяць у вас будуть смачні та ароматні мочені яблука!

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