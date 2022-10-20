Мочені яблука, або, як їх ще називають, квашені, – дуже смачна закуска, яка стане чудовим доповненням до будь-якого святкового столу.
Мочені яблука мають неймовірний аромат та смак, а якщо правильно витримати усі пропорції та дотримуватись усіх етапів процесу, вони ще й збережуть форму.
Як приготувати квашені яблука в домашніх умовах – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Зараз дивляться
Мочені яблука – рецепт
Інгредієнти
Для приготування мочених яблук знадобиться:
- яблука – 2 кг;
- вода – 1,5 л;
- цукор – 3 ст. л;
- сіль – 1 ч. л;
- листя смородини та вишні – за смаком.
Приготування:
- Спершу приготуйте сироп: в каструлю налийте літр води та поставте на вогонь, додайте сіль та цукор. Доведіть сироп до кипіння та варіть ще 5 хв.
- Візьміть звичайну трилітрову банку (вона має бути чиста й суха; до речі, можете обдати її окропом) та викладіть в неї смородинові й вишневі листки. Вони нададуть приємного аромату та легкого присмаку.
- Тепер справа дійшла до яблук: їх потрібно ретельно помити та оглянути. Гнилі краще викинути.
- Наповніть банку доверху яблуками та викладіть ще кілька листків смородини й вишні.
- Залийте у банку з яблуками приготований сироп. Важливо, сироп має бути холодним.
- Закрийте банку капроновою кришкою та поставте у зручному місці на тиждень. Яблука мають кваситись за кімнатної температури.
- Через тиждень рідина може змінити свій колір – це нормально! Тепер можете переставити яблука у холодне місце (у холодильник чи на балкон) на місяць.
Через місяць у вас будуть смачні та ароматні мочені яблука!
Читайте також:Квашена капуста: класичний рецепт покроково