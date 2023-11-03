Осінь — сезон грибів та їх заготовленняна зиму. Найпопулярнішим способом приготування грибів на зиму є маринування.

Мариновані маслюки можна подати й до святкового столу, й до звичайного обіду. А домашні смакують найліпше. Як приготувати мариновані маслюки в домашніх умовах та що для цього потрібно – читайте в нашому матеріалі.

Як приготувати мариновані маслюки в домашніх умовах

Інгредієнти:

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гриби маслюки — 5 кг;

кріп — 30 г;

оцет — 30 мл;

цукор — 1 ст.л;

духмяний перець — 1 ч.л;

сіль — 1, 5 ст.л;

лавровий лист — 3 шт;

перець горошком — приблизно 5-6 шт;

гвоздика — на смак.

Приготування маринованих маслюків:

Підготуйте гриби. Для цього очистіть капелюшки від слизької маслянистої шкірки. Це легше зробити, якщо маслюки попередньо не мити. Сухі гриби краще чистяться. Покладіть маслюки в посудину, залийте водою та добре помийте від піску, хвої та бруду. Після цього промийте їх ще раз під чистою проточною водою. Проваріть вимиті гриби в киплячій воді 15 хвилин. Перед тим як кидати їх у воду, додайте сіль та кілька крапель столового оцту або лимонного соку. Це необхідно для того, щоб гриби не почорніли. Через 15 хвилин злийте воду та повторіть процедуру. Поки гриби варяться, підготуйте банки. Якщо маринуєте гриби на зиму, добре простерилізуйте банки та кришки. Якщо плануєте одразу куштувати страву, добре обробіть їх кип’ятком. Окремо приготуйте маринад (на 5 кг грибів достатньо 1 л маринаду). Чисту воду доведіть до кипіння, додайте сіль, гілочки кропу, духмяний перець та чорний перець горошком, 2 лаврових листки, гвоздику. Прокип’ятіть маринад 5 хвилин. Проварені маслюки покладіть в банки та залийте гарячим маринадом так, щоб він повністю покрив гриби. Коли банки повністю вихолонуть, накрийте їх кришками та закрутіть.

Нехай мариновані маслюки в домашніх умовах приносять задоволення. Смачного!