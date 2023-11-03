Осінь — сезон грибів та їх заготовленняна зиму. Найпопулярнішим способом приготування грибів на зиму є маринування.
Мариновані маслюки можна подати й до святкового столу, й до звичайного обіду. А домашні смакують найліпше. Як приготувати мариновані маслюки в домашніх умовах та що для цього потрібно – читайте в нашому матеріалі.
Як приготувати мариновані маслюки в домашніх умовах
Інгредієнти:
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- гриби маслюки — 5 кг;
- кріп — 30 г;
- оцет — 30 мл;
- цукор — 1 ст.л;
- духмяний перець — 1 ч.л;
- сіль — 1, 5 ст.л;
- лавровий лист — 3 шт;
- перець горошком — приблизно 5-6 шт;
- гвоздика — на смак.
Приготування маринованих маслюків:
- Підготуйте гриби. Для цього очистіть капелюшки від слизької маслянистої шкірки. Це легше зробити, якщо маслюки попередньо не мити. Сухі гриби краще чистяться.
- Покладіть маслюки в посудину, залийте водою та добре помийте від піску, хвої та бруду. Після цього промийте їх ще раз під чистою проточною водою.
- Проваріть вимиті гриби в киплячій воді 15 хвилин. Перед тим як кидати їх у воду, додайте сіль та кілька крапель столового оцту або лимонного соку. Це необхідно для того, щоб гриби не почорніли. Через 15 хвилин злийте воду та повторіть процедуру.
- Поки гриби варяться, підготуйте банки. Якщо маринуєте гриби на зиму, добре простерилізуйте банки та кришки. Якщо плануєте одразу куштувати страву, добре обробіть їх кип’ятком.
- Окремо приготуйте маринад (на 5 кг грибів достатньо 1 л маринаду). Чисту воду доведіть до кипіння, додайте сіль, гілочки кропу, духмяний перець та чорний перець горошком, 2 лаврових листки, гвоздику. Прокип’ятіть маринад 5 хвилин.
- Проварені маслюки покладіть в банки та залийте гарячим маринадом так, щоб він повністю покрив гриби.
- Коли банки повністю вихолонуть, накрийте їх кришками та закрутіть.
Нехай мариновані маслюки в домашніх умовах приносять задоволення. Смачного!
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