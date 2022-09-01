Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Краса

Як приготувати маску для волосся із крохмалем за рецептом із TikTok

1 Вересня 2022, 14:08
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як приготувати маску для волосся із крохмалем за рецептом із TikTok
Джерело: Depositphotos

У додатку TikTok доволі популярною стала маска для волосся з крохмалю. Дівчина постять сотні відео та позитивних відгуків про чудодійну маску, яка перетворює волосся на ідеальну гривку.

Як приготувати маску з крохмалю з TikTok – дивіться далі у матеріалі.

Рецепт популярної маски для волосся з крохмалю

Аби приготувати маску з TikTok, вам знадобиться: 

Зараз дивляться
  • склянка води – 250 мл;
  • крохмаль – 1 ст. л (з гіркою);
  • бальзам для волосся – 2 ст. л.

Приготування:

  1. Вилийте воду у каструлю та додайте крохмаль.
  2. Усе ретельно перемішайте.
  3. Поставте каструлю на маленький вогонь та постійно помішуйте поки маска не загусне.
  4. Додайте до маси бальзам та ретельно перемішайте.

Маска готова!

Наносити маску з крохмалю потрібно на вологе чисте волосся. Далі вдягніть шапочку для душу або поліетиленовий пакетик та прогрівайте волосся феном протягом 5 хв.

Маску потрібно тримати 40-60 хв, після змити теплою водою.

Читайте також:
Як приготувати маску для волосся із крохмалем за рецептом із TikTokЯк ламінувати волосся вдома: прості правила та рецепт

Теги
волосся маска Рецепт
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь