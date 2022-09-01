У додатку TikTok доволі популярною стала маска для волосся з крохмалю. Дівчина постять сотні відео та позитивних відгуків про чудодійну маску, яка перетворює волосся на ідеальну гривку.
Як приготувати маску з крохмалю з TikTok – дивіться далі у матеріалі.
Рецепт популярної маски для волосся з крохмалю
Аби приготувати маску з TikTok, вам знадобиться:
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- склянка води – 250 мл;
- крохмаль – 1 ст. л (з гіркою);
- бальзам для волосся – 2 ст. л.
Приготування:
- Вилийте воду у каструлю та додайте крохмаль.
- Усе ретельно перемішайте.
- Поставте каструлю на маленький вогонь та постійно помішуйте поки маска не загусне.
- Додайте до маси бальзам та ретельно перемішайте.
Маска готова!
Наносити маску з крохмалю потрібно на вологе чисте волосся. Далі вдягніть шапочку для душу або поліетиленовий пакетик та прогрівайте волосся феном протягом 5 хв.
Маску потрібно тримати 40-60 хв, після змити теплою водою.
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