У додатку TikTok доволі популярною стала маска для волосся з крохмалю. Дівчина постять сотні відео та позитивних відгуків про чудодійну маску, яка перетворює волосся на ідеальну гривку.

Як приготувати маску з крохмалю з TikTok – дивіться далі у матеріалі.

Рецепт популярної маски для волосся з крохмалю

Аби приготувати маску з TikTok, вам знадобиться:

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склянка води – 250 мл;

крохмаль – 1 ст. л (з гіркою);

бальзам для волосся – 2 ст. л.

Приготування:

Вилийте воду у каструлю та додайте крохмаль. Усе ретельно перемішайте. Поставте каструлю на маленький вогонь та постійно помішуйте поки маска не загусне. Додайте до маси бальзам та ретельно перемішайте.

Маска готова!

Наносити маску з крохмалю потрібно на вологе чисте волосся. Далі вдягніть шапочку для душу або поліетиленовий пакетик та прогрівайте волосся феном протягом 5 хв.

Маску потрібно тримати 40-60 хв, після змити теплою водою.