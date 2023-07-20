Йошта – корисна та смачна ягода чорного кольору з фіолетовим відтінком, що має кисло-солодкий смак з приємним мускатним присмаком.
З йошти готують варення, компоти, пироги та різні заготівлі на зиму. Також ягоду заморожують, аби робити компоти й додавати до випічки. А ще з йошти можна приготувати домашнє вино, наливку та інші алкогольні напої.
Факти ICTV підготували для вас два рецепти наливки з йошти, яку можна легко приготувати в домашніх умовах.
Наливка з йошти – рецепт без горілки
Що знадобиться:
- йошта – 2 кг;
- цукор – 600 г;
- вода – 1 склянка (250 мл).
Приготування:
Спершу потрібно ретельно перебрати ягоди, видаливши зайві гілочки та листя. Потім вимийте йошту в холодній воді та перетріть ягоду з цукром за допомогою виделки чи товкача.
Додайте до ягідно-цукрової маси склянку води та перелийте у чисту суху банку. Важливо наповнити банку не повністю, а залишити 25% порожніми. Річ у тім, що під час бродіння наливка буде підійматися, тому потрібно залишити порожнє місце.
Надягніть на горлечко банки медичну рукавичку, попередньо зробивши в ній маленьку дірочку. Залиште банку у темному місці на 1-1,5 місяця.
Коли рукавичка надується, а потім впаде, процідіть напій та перелийте його у чисті пляшки. Щільно закоркуйте пляшки та залиште їх в холодильнику чи підвалі на два місяці. По закінченню часу наливку можна дегустувати!
Наливка з йошти – рецепт з горілкою
Інгредієнти:
- стиглі ягоди йошти – 500-700 г;
- листя чорної смородини – 5 шт;
- цукор – 250 г;
- горілка.
Ретельно помийте ягоди та видаліть зайве сміття, листя та плодоніжки. Перекладіть йошту в банку, засипте цукром та додайте листя смородини.
Залийте ягоди горілкою до самого горлечка банки. Залиште напій у теплому світлому місці на два тижні. За цей час наливка стане приємного темно-бордового кольору.
Наприкінці вам потрібно процідити напій та розлити по пляшках. Наливка з йошти готова!