Йошта – корисна та смачна ягода чорного кольору з фіолетовим відтінком, що має кисло-солодкий смак з приємним мускатним присмаком.

З йошти готують варення, компоти, пироги та різні заготівлі на зиму. Також ягоду заморожують, аби робити компоти й додавати до випічки. А ще з йошти можна приготувати домашнє вино, наливку та інші алкогольні напої.

Факти ICTV підготували для вас два рецепти наливки з йошти, яку можна легко приготувати в домашніх умовах.

Наливка з йошти – рецепт без горілки

Що знадобиться:

йошта – 2 кг;

цукор – 600 г;

вода – 1 склянка (250 мл).

Приготування:

Спершу потрібно ретельно перебрати ягоди, видаливши зайві гілочки та листя. Потім вимийте йошту в холодній воді та перетріть ягоду з цукром за допомогою виделки чи товкача.

Додайте до ягідно-цукрової маси склянку води та перелийте у чисту суху банку. Важливо наповнити банку не повністю, а залишити 25% порожніми. Річ у тім, що під час бродіння наливка буде підійматися, тому потрібно залишити порожнє місце.

Надягніть на горлечко банки медичну рукавичку, попередньо зробивши в ній маленьку дірочку. Залиште банку у темному місці на 1-1,5 місяця.

Коли рукавичка надується, а потім впаде, процідіть напій та перелийте його у чисті пляшки. Щільно закоркуйте пляшки та залиште їх в холодильнику чи підвалі на два місяці. По закінченню часу наливку можна дегустувати!

Наливка з йошти – рецепт з горілкою

Інгредієнти:

стиглі ягоди йошти – 500-700 г;

листя чорної смородини – 5 шт;

цукор – 250 г;

горілка.

Ретельно помийте ягоди та видаліть зайве сміття, листя та плодоніжки. Перекладіть йошту в банку, засипте цукром та додайте листя смородини.

Залийте ягоди горілкою до самого горлечка банки. Залиште напій у теплому світлому місці на два тижні. За цей час наливка стане приємного темно-бордового кольору.

Наприкінці вам потрібно процідити напій та розлити по пляшках. Наливка з йошти готова!