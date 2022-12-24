Може так статися, що на свята кляті вороги вимкнуть нам світло знову. Та ми ж пам’ятаємо, що краще без світла, ніж з тими “братами”.

Будемо використовувати електрику максимально ефективно. Тим, у кого газові плити, трохи легше. Але усім нам потрібно оптимізувати процес. І шеф Євген Клопотенко радить, як це зробити.

Робіть за один раз заготовки на декілька страв: печінку на паштет і на салат, філе курки на основну страву і на ще один салат варіть одночасно. Можна готувати в одній духовці різні види м’яса та порізані овочі, загорнувши все окремо у фольгу. А коли вариться кутя, то над нею можна пропарити мак та сухофрукти у металевому ситі. Хоча є рецепти, що не передбачають варіння крупи, а перетертий мак можна купити в магазині. М’ясо для свята у цьому році купуйте найніжніше, запікайте його невеликими шматочками, попередньо добряче замаринувавши. Обирайте індичку та курку. Рибу взагалі краще замаринувати та засолити. Смачно, корисно і жодного витраченого кіловата. Найоптимальніший варіант — купити її очищеною або у вигляді філе. Це щоб не витрачати воду, яка теж у багатьох пропадає, коли нема світла. Намазки та паштети легко зробити без блендера, і салати – з консервованою рибою, бобами, овочами. Тут ніяких тобі витрат на електрику чи газ.

М’ясні та овочеві страви можна готувати на мангалі. Їхати до лісу не треба. Виставляєте мангал у дворі, об’єднуєтесь із сусідами. Взагалі, гуртуватися зараз дуже важливо.

Зараз дивляться

Війна продовжується, потреба у взаємопідтримці росте. А їжа, як відомо, об’єднує найкраще за будь-що.

Джерело: Євген Клопотенко