Шугаринг – це сучасний варіант глибокого видалення небажаного волосся на різних ділянках тіла. Для проведення процедури використовується спеціальна цукрова паста.
Зазвичай, жінки відвідують салони краси, де роблять процедуру шугарингу, проте зробити її можна і вдома.
Як власноруч зробити пасту для шугарингу в домашніх умовах – дивіться в нашому матеріалі.
Рецепт класичної пасти
Інгредієнти:
- вода – 2 ст. л;
- цукор – 5 ст. л.
Приготування:
- У каструлі ретельно перемішайте інгредієнти.
- Поставте пасту на невеликий вогонь.
- Постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння – цукор повинен повністю розчинитись.
- Якщо маса закипіла, проте цукор не розчинився, зніміть каструлю з вогню та почекайте кілька хвилин.
- Коли маса стане однорідною, ложкою візьміть її невелику кількість та покладіть на тарілку – ви маєте перевірити консистенцію та колір цукрової пасти.
Готова суміш повинна бути щільною і густою, але не прилипати до рук. Оптимальна консистенція вийде, якщо пасту можна скачати в кульку і рівномірно розтягнути тонким шаром по шкірі.
За бажанням ви можете також додати мед чи лимонний сік. Важливо, аби компоненти не викликали у вас алергічної реакції. Тому перед використанням, варто проконсультуватися з лікарем.
Варто зазначити, що для жорстких волосків потрібен щільний і в’язкий склад пасти, для тонких — більш рідкий. Саме тому ви можете зменшувати чи збільшувати кількість води чи цукру, аби консистенція пасти підійшла саме вам.