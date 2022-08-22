Шугаринг – це сучасний варіант глибокого видалення небажаного волосся на різних ділянках тіла. Для проведення процедури використовується спеціальна цукрова паста.

Зазвичай, жінки відвідують салони краси, де роблять процедуру шугарингу, проте зробити її можна і вдома.

Як власноруч зробити пасту для шугарингу в домашніх умовах – дивіться в нашому матеріалі.

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Рецепт класичної пасти

Інгредієнти:

вода – 2 ст. л;

цукор – 5 ст. л.

Приготування:

У каструлі ретельно перемішайте інгредієнти. Поставте пасту на невеликий вогонь. Постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння – цукор повинен повністю розчинитись. Якщо маса закипіла, проте цукор не розчинився, зніміть каструлю з вогню та почекайте кілька хвилин. Коли маса стане однорідною, ложкою візьміть її невелику кількість та покладіть на тарілку – ви маєте перевірити консистенцію та колір цукрової пасти.

Готова суміш повинна бути щільною і густою, але не прилипати до рук. Оптимальна консистенція вийде, якщо пасту можна скачати в кульку і рівномірно розтягнути тонким шаром по шкірі.

За бажанням ви можете також додати мед чи лимонний сік. Важливо, аби компоненти не викликали у вас алергічної реакції. Тому перед використанням, варто проконсультуватися з лікарем.

Варто зазначити, що для жорстких волосків потрібен щільний і в’язкий склад пасти, для тонких — більш рідкий. Саме тому ви можете зменшувати чи збільшувати кількість води чи цукру, аби консистенція пасти підійшла саме вам.