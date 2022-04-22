22 Квітня 2022, 21:06 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Салат Цезар – проста та смачна страва, яку можна приготувати на будь-яке свято. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився її рецептом. Інгредієнти Для салату: 150 г курячого філе;

150 г міксу салатного листя;

80 г томатів чері або 2 томати;

2 шматки білого хліба;

20 г сиру пармезан;

1-2 дрібки паприки;

сіль до смаку. Для соусу: 100 г сметани 20% жирності;

5-6 консервованих анчоусів;

1 зубчик часнику (за бажанням);

20 г петрушки;

сіль та перець до смаку. Читайте також: Смачно та без шкоди для фігури. Як приготувати салат із зеленню та хурмою Приготування Підготувати куряче філе. Для цього його треба нарізати на шматочки та запекти з паприкою в духовці за температури 180 градусів протягом 10 хвилин. Зробити грінки з хліба. Для цього треба взяти два шматочки, зрізати скоринки і нарізати великими кубиками. Викласти на деко та покласти в духовку на 5 хвилин одночасно з курячим філе. Готову курку дістати з духовки та дати їй охолонути до кімнатної температури. Приготувати заправку. Взяти 20 г петрушки та дрібно порубати. Перекласти її у глибоку миску. До петрушки додати 5-6 дрібно нарізаних анчоусів. Додати 100 г сметани 20% та добре перемішати вінчиком до отримання однорідної консистенції. Сіль та перець за смаком. У глибоку тарілку викласти 150 г листя салату. Додати шматочки курки. Томати чері помити та порізати на дві частини. Додати їх до салату разом з сухарями. Заправити соусом. Посипати тертим сиром пармезан. Джерело: Клопотенко

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