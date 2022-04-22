Салат Цезар – проста та смачна страва, яку можна приготувати на будь-яке свято.
Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився її рецептом.
Інгредієнти
Для салату:
- 150 г курячого філе;
- 150 г міксу салатного листя;
- 80 г томатів чері або 2 томати;
- 2 шматки білого хліба;
- 20 г сиру пармезан;
- 1-2 дрібки паприки;
- сіль до смаку.
Для соусу:
- 100 г сметани 20% жирності;
- 5-6 консервованих анчоусів;
- 1 зубчик часнику (за бажанням);
- 20 г петрушки;
- сіль та перець до смаку.
Приготування
- Підготувати куряче філе. Для цього його треба нарізати на шматочки та запекти з паприкою в духовці за температури 180 градусів протягом 10 хвилин.
- Зробити грінки з хліба. Для цього треба взяти два шматочки, зрізати скоринки і нарізати великими кубиками. Викласти на деко та покласти в духовку на 5 хвилин одночасно з курячим філе.
- Готову курку дістати з духовки та дати їй охолонути до кімнатної температури.
- Приготувати заправку. Взяти 20 г петрушки та дрібно порубати. Перекласти її у глибоку миску. До петрушки додати 5-6 дрібно нарізаних анчоусів. Додати 100 г сметани 20% та добре перемішати вінчиком до отримання однорідної консистенції. Сіль та перець за смаком.
- У глибоку тарілку викласти 150 г листя салату. Додати шматочки курки.
- Томати чері помити та порізати на дві частини. Додати їх до салату разом з сухарями.
- Заправити соусом. Посипати тертим сиром пармезан.
Джерело: Клопотенко