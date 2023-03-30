Здавна головною стравою на Великдень є освячений хліб, який називають паскою. Його завжди випікали з хорошим настроєм (і з родзинками).
Сьогодні рецепти паски набагато цікавіші, ніж у давнину. Окрім класичної готують сирну, зі згущеним молоком і навіть шоколадну!
Факти ICTV розповідають, як приготувати шоколадну паску.
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Рецепт шоколадної паски
Інгредієнти
- мука – 300 г
- молоко – 150 мл
- свіжі дріжджі – 25 г
- цукор – 100 г
- жовтки – 5 шт
- топлене масло – 80 г
- шоколадні краплі/шоколад – 120 г
- ванільний цукор – 2 пакетики
Глазур
- чорний шоколад – 100 г
- масло – 50 г
Спосіб приготування
- Змішайте молоко, цукор, дріжджі та 1/3 муки. Залиште на 30 хв для бродіння опари.
- Після цього додайте решту муки, жовтки, масло і ваніль.
- Замісіть однорідне липке тісто.
- Накрийте вологим рушником.
- Як тісто виросте, додайте шоколад і ще раз перемішайте.
- Викладіть тісто в формочки (на 1/3) і залиште в теплому місці на 2 години.
- Випікайте за температури 180 градусів впродовж 20-30 хвилин.
- Після випікання залиште паску для охолодження.
- На маленькому вогні розтопіть шоколад і масло.
- Охолоджену паску змастіть шоколадною глазур’ю.
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