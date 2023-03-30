Здавна головною стравою на Великдень є освячений хліб, який називають паскою. Його завжди випікали з хорошим настроєм (і з родзинками).

Сьогодні рецепти паски набагато цікавіші, ніж у давнину. Окрім класичної готують сирну, зі згущеним молоком і навіть шоколадну!

Факти ICTV розповідають, як приготувати шоколадну паску.

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Рецепт шоколадної паски

Інгредієнти

мука – 300 г

молоко – 150 мл

свіжі дріжджі – 25 г

цукор – 100 г

жовтки – 5 шт

топлене масло – 80 г

шоколадні краплі/шоколад – 120 г

ванільний цукор – 2 пакетики

Глазур

чорний шоколад – 100 г

масло – 50 г

Спосіб приготування