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Їжа

Як приготувати шоколадну паску – покрокова інструкція

30 Березня 2023, 18:00
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
шоколадна паска
Джерело: Unsplash

Здавна головною стравою на Великдень є освячений хліб, який називають паскою. Його завжди випікали з хорошим настроєм (і з родзинками).

Сьогодні рецепти паски набагато цікавіші, ніж у давнину. Окрім класичної готують сирну, зі згущеним молоком і навіть шоколадну!

Факти ICTV розповідають, як приготувати шоколадну паску.

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Рецепт шоколадної паски

Інгредієнти

  • мука – 300 г
  • молоко – 150 мл
  • свіжі дріжджі – 25 г
  • цукор – 100 г
  • жовтки – 5 шт
  • топлене масло – 80 г
  • шоколадні краплі/шоколад – 120 г
  • ванільний цукор – 2 пакетики

Глазур

  • чорний шоколад – 100 г
  • масло – 50 г

Спосіб приготування

  1. Змішайте молоко, цукор, дріжджі та 1/3 муки. Залиште на 30 хв для бродіння опари.
  2. Після цього додайте решту муки, жовтки, масло і ваніль.
  3. Замісіть однорідне липке тісто.
  4. Накрийте вологим рушником.
  5. Як тісто виросте, додайте шоколад і ще раз перемішайте.
  6. Викладіть тісто в формочки (на 1/3) і залиште в теплому місці на 2 години.
  7. Випікайте за температури 180 градусів впродовж 20-30 хвилин.
  8. Після випікання залиште паску для охолодження.
  9. На маленькому вогні розтопіть шоколад і масло.
  10. Охолоджену паску змастіть шоколадною глазур’ю.
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