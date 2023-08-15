Шпарагівка – це стручкова квасоля, яку готують по-різному. Однак, як би її не приготували, страва виходить низькокалорійною і доволі дієтичною. Як приготувати шпарагівку в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Як приготувати шпарагівку: рецепт покроково
Інгредієнти:
- 0,5 кг стручкової квасолі;
- 2 цибулі;
- сіль до смаку;
- олія для смаження.
Для соусу:
- 2 яйця;
- 4 ст. л. сметани;
- 3 зубчик часнику;
- 50 г петрушки;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
- Шпарагівку відваріть у підсоленій воді 10 хв.
- На розігрітій сковорідці підсмажте цибулю, порізану півкільцями та додайте відварену квасолю, тушкуйте 30 хв.
- Для соусу ретельно збийте яйця зі сметаною, додайте подрібнену петрушку, часник, сіль і перець до смаку.
- Сметанкову суміш додайте до квасолі. Помішуючи, тушкуйте ще 5 хв.