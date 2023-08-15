15 Серпня 2023, 18:51 Анна Голішевська редакторка стрічки

Шпарагівка – це стручкова квасоля, яку готують по-різному. Однак, як би її не приготували, страва виходить низькокалорійною і доволі дієтичною. Як приготувати шпарагівку в домашніх умовах – читайте в матеріалі. Як приготувати шпарагівку: рецепт покроково Інгредієнти: 0,5 кг стручкової квасолі;

2 цибулі;

сіль до смаку;

олія для смаження. Для соусу: 2 яйця;

4 ст. л. сметани;

3 зубчик часнику;

50 г петрушки;

сіль, перець. Спосіб приготування: Шпарагівку відваріть у підсоленій воді 10 хв. На розігрітій сковорідці підсмажте цибулю, порізану півкільцями та додайте відварену квасолю, тушкуйте 30 хв. Для соусу ретельно збийте яйця зі сметаною, додайте подрібнену петрушку, часник, сіль і перець до смаку. Сметанкову суміш додайте до квасолі. Помішуючи, тушкуйте ще 5 хв. Читайте також: Джерело вітамінів і клітковини: сімейна лікарка розповіла про користь спаржевої квасолі

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