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Їжа

Як приготувати шпарагівку: рецепт смачної спаржевої квасолі

15 Серпня 2023, 18:51
Анна Голішевська редакторка стрічки
Шпаргівка
Джерело: Unsplash

Шпарагівка – це стручкова квасоля, яку готують по-різному. Однак, як би її не приготували, страва виходить низькокалорійною і доволі дієтичною. Як приготувати шпарагівку в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як приготувати шпарагівку: рецепт покроково

Інгредієнти:

  • 0,5 кг стручкової квасолі;
  • 2 цибулі;
  • сіль до смаку;
  • олія для смаження.

Для соусу:

  • 2 яйця;
  • 4 ст. л. сметани;
  • 3 зубчик часнику;
  • 50 г петрушки;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування:

  1. Шпарагівку відваріть у підсоленій воді 10 хв.
  2. На розігрітій сковорідці підсмажте цибулю, порізану півкільцями та додайте відварену квасолю, тушкуйте 30 хв.
  3. Для соусу ретельно збийте яйця зі сметаною, додайте подрібнену петрушку, часник, сіль і перець до смаку.
  4. Сметанкову суміш додайте до квасолі. Помішуючи, тушкуйте ще 5 хв.
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