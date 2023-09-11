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Їжа

Як приготувати тертий пиріг в домашніх умовах: швидкий рецепт

11 Вересня 2023, 18:39
Анна Голішевська редакторка стрічки
Як приготувати тертий пиріг в домашніх умовах: швидкий рецепт
Джерело: Unsplash

Восени складно уявити щось ідеальніше, ніж чашка чаю з теплим тертим пирогом з улюбленою начинкою. Цей десерт можна приготувати з варенням, сиром або просто будь-якими фруктами. Як приготувати тертий пиріг та що для цього потрібно – читайте в матеріалі.

Як приготувати тертий пиріг: рецепт покроково

Інгредієнти:

  • 450 г борошна (3 склянки об’ємом 250 мл);
  • 200 г вершкового масла;
  • 200 г цукру;
  • 2 середніх яйця;
  • 2 ст. л. сметани;
  • 1/4 ч. л. солі;
  • 1 ч. л. соди;
  • 0,5 ст. л. 6% яблучного оцту або соку лимона;
  • 2 склянки варення з чорної смородини чи іншого густого варення без кісточок.

Спосіб приготування:

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  1. У миску просійте борошно разом із содою, додайте сіль, цукор та натріть охолоджене масло на тертці з великими вічками. Руками перетріть у крихту.
  2. Додайте сметану, яйця, лимонний сік чи оцет та замісіть не липке, м’яке тісто.
  3. Розділіть тісто на дві частини. Загорніть у пакети, покладіть більшу частину в холодильник, а меншу в морозильну камеру на 40 хвилин.
  4. Розігрійте духовку до 190 градусів. Розкачайте більшу частину тіста у корж за розміром дека між двох аркушів пергаменту, притрусивши борошном, щоб не прилипало.
  5. Перемістіть на деко разом із пергаментом. По коржу розподіліть варення, залишивши з країв по 3 см вільними.
  6. Загорніть краєчки коржа всередину. Натріть зверху меншу частину тіста.
  7. Випікайте тертий пиріг 35-45 хвилин, до золотистого кольору та сухої шпажки.
  8. Коли трошки охолоне, притрусіть цукровою пудрою та наріжте квадратами.
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