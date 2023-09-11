Восени складно уявити щось ідеальніше, ніж чашка чаю з теплим тертим пирогом з улюбленою начинкою. Цей десерт можна приготувати з варенням, сиром або просто будь-якими фруктами. Як приготувати тертий пиріг та що для цього потрібно – читайте в матеріалі.

Як приготувати тертий пиріг: рецепт покроково

Інгредієнти:

450 г борошна (3 склянки об’ємом 250 мл);

200 г вершкового масла;

200 г цукру;

2 середніх яйця;

2 ст. л. сметани;

1/4 ч. л. солі;

1 ч. л. соди;

0,5 ст. л. 6% яблучного оцту або соку лимона;

2 склянки варення з чорної смородини чи іншого густого варення без кісточок.

Спосіб приготування:

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У миску просійте борошно разом із содою, додайте сіль, цукор та натріть охолоджене масло на тертці з великими вічками. Руками перетріть у крихту. Додайте сметану, яйця, лимонний сік чи оцет та замісіть не липке, м’яке тісто. Розділіть тісто на дві частини. Загорніть у пакети, покладіть більшу частину в холодильник, а меншу в морозильну камеру на 40 хвилин. Розігрійте духовку до 190 градусів. Розкачайте більшу частину тіста у корж за розміром дека між двох аркушів пергаменту, притрусивши борошном, щоб не прилипало. Перемістіть на деко разом із пергаментом. По коржу розподіліть варення, залишивши з країв по 3 см вільними. Загорніть краєчки коржа всередину. Натріть зверху меншу частину тіста. Випікайте тертий пиріг 35-45 хвилин, до золотистого кольору та сухої шпажки. Коли трошки охолоне, притрусіть цукровою пудрою та наріжте квадратами.