Восени складно уявити щось ідеальніше, ніж чашка чаю з теплим тертим пирогом з улюбленою начинкою. Цей десерт можна приготувати з варенням, сиром або просто будь-якими фруктами. Як приготувати тертий пиріг та що для цього потрібно – читайте в матеріалі.
Як приготувати тертий пиріг: рецепт покроково
Інгредієнти:
- 450 г борошна (3 склянки об’ємом 250 мл);
- 200 г вершкового масла;
- 200 г цукру;
- 2 середніх яйця;
- 2 ст. л. сметани;
- 1/4 ч. л. солі;
- 1 ч. л. соди;
- 0,5 ст. л. 6% яблучного оцту або соку лимона;
- 2 склянки варення з чорної смородини чи іншого густого варення без кісточок.
Спосіб приготування:
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- У миску просійте борошно разом із содою, додайте сіль, цукор та натріть охолоджене масло на тертці з великими вічками. Руками перетріть у крихту.
- Додайте сметану, яйця, лимонний сік чи оцет та замісіть не липке, м’яке тісто.
- Розділіть тісто на дві частини. Загорніть у пакети, покладіть більшу частину в холодильник, а меншу в морозильну камеру на 40 хвилин.
- Розігрійте духовку до 190 градусів. Розкачайте більшу частину тіста у корж за розміром дека між двох аркушів пергаменту, притрусивши борошном, щоб не прилипало.
- Перемістіть на деко разом із пергаментом. По коржу розподіліть варення, залишивши з країв по 3 см вільними.
- Загорніть краєчки коржа всередину. Натріть зверху меншу частину тіста.
- Випікайте тертий пиріг 35-45 хвилин, до золотистого кольору та сухої шпажки.
- Коли трошки охолоне, притрусіть цукровою пудрою та наріжте квадратами.
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