Вінегрет – салат, який полюбляють у кожній родині. Готується він з варених овочів та заправляється сумішшю оцту і рослинної олії.
Є безліч варіацій цього салату, але найсмачнішим залишається класичний рецепт. Як приготувати класичний вінегрет – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Класичний рецепт вінегрету
На шість порцій салату вам знадобиться:
Зараз дивляться
- буряк – 1 шт;
- морква – 1 шт;
- картопля – 2 шт;
- солоні огірки – 1 шт;
- горошок консервований – 100 г;
- цибуля – 1 шт;
- сіль – за смаком;
- рослинна олія – 3 ст. л;
- оцет – 1 ст. л.
Приготування:
- Картоплю, моркву та буряк ретельно помийте, перекиньте в каструлю та варіть до готовності.
- Коли овочі зваряться, їх потрібно залити холодною водою – так вони швидше охолонуть та будуть краще чиститись.
- Тепер наріжте зварені, охолоджені та очищені овочі на однакові за розміром кубики.
- Очистіть та наріжте цибулю.
- Солоні огірки теж нарізайте кубиками та додайте до інших інгредієнтів.
- З’єднайте усі порізані овочі в одній мисці та додайте горошок.
- Ретельно перемішайте салат.
- Загалом, ви можете посолити вінегрет та їсти без олійно-оцтової заправки. Якщо ж хочете з заправкою – в окремій посудині з’єднайте олію з оцтом та ретельно перемішайте.
- Залийте готовою заправкою вінегрет. Можете додати ще солі.
Класичний вінегрет готовий! Його можна їсти як окрему страву, або приготувати ще гарнір.