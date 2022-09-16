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Їжа

Як приготувати вінегрет за класичним рецептом

16 Вересня 2022, 17:37
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як приготувати вінегрет за класичним рецептом
Джерело: Depositphotos

Вінегрет – салат, який полюбляють у кожній родині. Готується він з варених овочів та заправляється сумішшю оцту і рослинної олії.

Є безліч варіацій цього салату, але найсмачнішим залишається класичний рецепт. Як приготувати класичний вінегрет – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Класичний рецепт вінегрету

На шість порцій салату вам знадобиться:

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  • буряк – 1 шт;
  • морква – 1 шт;
  • картопля – 2 шт;
  • солоні огірки – 1 шт;
  • горошок консервований – 100 г;
  • цибуля – 1 шт;
  • сіль – за смаком;
  • рослинна олія – 3 ст. л;
  • оцет – 1 ст. л.

Фото: Depositphotos

Приготування:

  1. Картоплю, моркву та буряк ретельно помийте, перекиньте в каструлю та варіть до готовності.
  2. Коли овочі зваряться, їх потрібно залити холодною водою – так вони швидше охолонуть та будуть краще чиститись.
  3. Тепер наріжте зварені, охолоджені та очищені овочі на однакові за розміром кубики.
  4. Очистіть та наріжте цибулю.
  5. Солоні огірки теж нарізайте кубиками та додайте до інших інгредієнтів.
  6. З’єднайте усі порізані овочі в одній мисці та додайте горошок.
  7. Ретельно перемішайте салат.
  8. Загалом, ви можете посолити вінегрет та їсти без олійно-оцтової заправки. Якщо ж хочете з заправкою – в окремій посудині з’єднайте олію з оцтом та ретельно перемішайте.
  9. Залийте готовою заправкою вінегрет. Можете додати ще солі.

Класичний вінегрет готовий! Його можна їсти як окрему страву, або приготувати ще гарнір.

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Кулінарні рецепти Рецепт салат
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