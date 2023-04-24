Найлегший спосіб швидко позбутися сивини – просто зафарбувати її. Але часто бувають моменти, що коріння вже поблискує сріблом, а до салону дістатися немає часу. Як приховати сивину у волоссі в домашніх умовах – читайте у матеріалі.

Як приховати сивину у волоссі та підібрати правильний догляд

За словами перукаря Юлії Созонович, сиве волосся не містить у своїй структурі меланін, який відповідає за колір. Саме тому воно стає більш сухим та жорстким. Змінюється структура волосся, воно часто стає пористим.

Тому якщо ви помітили у себе значну кількість сивих волосків (близько 30%), варто почати із заміни шампуню та кондиціонера, вибрати засоби для сухого волосся. Мінімізуйте вплив температур, це допоможе зберегти стан волосся і не пересушувати його.

Також важливо вчасно ходити до майстра. Сухе волосся частіше ламається і січеться, потрібно його підстригати для отримання доглянутого вигляду.

Пігмент, що фарбує, помітно ущільнює порожнє волосся, робить його блискучим. Якщо 40 або більше відсотків волосся сиве, то найкращим варіантом буде перманентне фарбування.

Якщо сивого волосся менш як 30%, то достатньо використовувати тимчасові барвники або тонування. Ну і незалежно від кольору, робіть процедури догляду, які створюють додаткову плівку навколо волосся і надають йому еластичність.

Головне – не бояться сивих волосків, а просто знайти до них підхід.

Тимчасові способи замаскувати сивину

Тоніки, кондиціонери та фарбувальні шампуні. Тимчасовий спосіб надати волоссю бажаний відтінок добре підходить і для сивого волосся. Спреї тимчасового фарбування та крейди для волосся. Зручний спосіб тимчасово замаскувати сивину між фарбуваннями: наприклад, зафарбувати сивий проділ або невеликі осередкові сивини.

Як сховати сивину без традиційного фарбування