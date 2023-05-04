Кукурудзяна каша – смачна і корисна страва. Вона містить багато поживних речовин, зокрема вітамінів групи В, Е, А, також мікроелементів – калію, кальцію, заліза тощо.

Кукурудзяну кашу готують як на молоці, так і на воді. При цьому слід дотримуватися правильних пропорцій.

Як варити кукурудзяну кашу, розповідають Факти ICTV.

Як варити кукурудзяну кашу

Кукурудзяна каша на воді з вершковим маслом

Інгредієнти

кукурудзяна крупа – 1 склянка;

вершкове масло – за смаком;

сіль – за смаком;

вода – 3 склянки.

Спосіб приготування

Промийте кукурудзяну крупу водою. У каструлі закип’ятіть воду і насипте кукурудзяну крупу. Помішуйте кашу протягом всього часу варіння. Зменшіть вогонь і варіть 20-30 хв, доки вся рідина не випарується. Коли каша приготується, додайте вершкове масло, сіль, спеції і накрийте кришкою.

Кукурудзяна каша на молоці

Інгредієнти

кукурудзяна крупа – 1 склянка;

вода – 2 склянки;

цукор – 1 ст. л.;

молоко – 2 склянки;

вершкове масло – за смаком.

Спосіб приготування

Каструлю з водою потрібно поставити на вогонь. Крупу промити і висипати в киплячу воду. Молоко потрібно закип’ятити в окремій ємності. Коли вода вбереться в кукурудзяну крупу, додаємо молоко і перемішуємо. Продовжуємо варити на слабкому вогні протягом 15 хв. Додаємо цукор і вершкове масло.

Кукурудзяна каша в мультиварці

Інгредієнти

кукурудзяна крупа – 1 склянка;

вода – 3 склянки;

сіль – за смаком.

Спосіб застосування

Крупу потрібно промити і помістити в чашу мультиварки. Залийте водою і одразу додайте сіль. Виберіть функцію “Каша” і готуйте протягом 30 хв. Далі можна використати режим “Підігрів” ще на 15 хв.