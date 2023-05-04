Кукурудзяна каша – смачна і корисна страва. Вона містить багато поживних речовин, зокрема вітамінів групи В, Е, А, також мікроелементів – калію, кальцію, заліза тощо.
Кукурудзяну кашу готують як на молоці, так і на воді. При цьому слід дотримуватися правильних пропорцій.
Як варити кукурудзяну кашу, розповідають Факти ICTV.
Як варити кукурудзяну кашу
Кукурудзяна каша на воді з вершковим маслом
Інгредієнти
- кукурудзяна крупа – 1 склянка;
- вершкове масло – за смаком;
- сіль – за смаком;
- вода – 3 склянки.
Спосіб приготування
- Промийте кукурудзяну крупу водою.
- У каструлі закип’ятіть воду і насипте кукурудзяну крупу.
- Помішуйте кашу протягом всього часу варіння.
- Зменшіть вогонь і варіть 20-30 хв, доки вся рідина не випарується.
- Коли каша приготується, додайте вершкове масло, сіль, спеції і накрийте кришкою.
Кукурудзяна каша на молоці
Інгредієнти
- кукурудзяна крупа – 1 склянка;
- вода – 2 склянки;
- цукор – 1 ст. л.;
- молоко – 2 склянки;
- вершкове масло – за смаком.
Спосіб приготування
- Каструлю з водою потрібно поставити на вогонь.
- Крупу промити і висипати в киплячу воду.
- Молоко потрібно закип’ятити в окремій ємності.
- Коли вода вбереться в кукурудзяну крупу, додаємо молоко і перемішуємо.
- Продовжуємо варити на слабкому вогні протягом 15 хв.
- Додаємо цукор і вершкове масло.
Кукурудзяна каша в мультиварці
Інгредієнти
- кукурудзяна крупа – 1 склянка;
- вода – 3 склянки;
- сіль – за смаком.
Спосіб застосування
- Крупу потрібно промити і помістити в чашу мультиварки.
- Залийте водою і одразу додайте сіль.
- Виберіть функцію “Каша” і готуйте протягом 30 хв. Далі можна використати режим “Підігрів” ще на 15 хв.