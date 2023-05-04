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Як варити кукурудзяну кашу: рецепт в мультиварці, на воді та молоці

4 Травня 2023, 16:09
Асоян Каріна редакторка стрічки
як варити кукурудзяну кашу
Джерело: Unsplash

Кукурудзяна каша – смачна і корисна страва. Вона містить багато поживних речовин, зокрема вітамінів групи В, Е, А, також мікроелементів – калію, кальцію, заліза тощо.

Кукурудзяну кашу готують як на молоці, так і на воді. При цьому слід дотримуватися правильних пропорцій.

Як варити кукурудзяну кашу, розповідають Факти ICTV.

Як варити кукурудзяну кашу

Кукурудзяна каша на воді з вершковим маслом

Інгредієнти

  • кукурудзяна крупа – 1 склянка;
  • вершкове масло – за смаком;
  • сіль – за смаком;
  • вода – 3 склянки.

Спосіб приготування

  1. Промийте кукурудзяну крупу водою.
  2. У каструлі закип’ятіть воду і насипте кукурудзяну крупу.
  3. Помішуйте кашу протягом всього часу варіння.
  4. Зменшіть вогонь і варіть 20-30 хв, доки вся рідина не випарується.
  5. Коли каша приготується, додайте вершкове масло, сіль, спеції і накрийте кришкою.

Кукурудзяна каша на молоці

Інгредієнти

  • кукурудзяна крупа – 1 склянка;
  • вода – 2 склянки;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • молоко – 2 склянки;
  • вершкове масло – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Каструлю з водою потрібно поставити на вогонь.
  2. Крупу промити і висипати в киплячу воду.
  3. Молоко потрібно закип’ятити в окремій ємності.
  4. Коли вода вбереться в кукурудзяну крупу, додаємо молоко і перемішуємо.
  5. Продовжуємо варити на слабкому вогні протягом 15 хв.
  6. Додаємо цукор і вершкове масло.

Кукурудзяна каша в мультиварці

Інгредієнти

  • кукурудзяна крупа – 1 склянка;
  • вода – 3 склянки;
  • сіль – за смаком.

Спосіб застосування

  1. Крупу потрібно промити і помістити в чашу мультиварки.
  2. Залийте водою і одразу додайте сіль.
  3. Виберіть функцію “Каша” і готуйте протягом 30 хв. Далі можна використати режим “Підігрів” ще на 15 хв.

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