Вже кілька сезонів поспіль широкі, густі, а головне, натуральні брови є модним трендом. При цьому, зовсім не обов’язково постійно користуватися косметикою або робити татуаж — відростити стильні брови можна і в домашніх умовах. Як відростити брови – читайте в матеріалі.

Як відростити брови: прості та надійні способи

Майстер-бровіст Христина Вацик вважає, що сьогодні еталоном жіночої доглянутості вважаються густі широкі та натуральні брови, тому такий запит, як відростити брови, стає все актуальнішим. Для того, щоб якісно їх відростити, слідуйте таким правилам:

Повністю відмовтеся від пінцета. Це буде нелегко зробити, особливо, якщо звичка вищипувати зайві волоски у вас – щотижня. Однак якщо ви не відмовитесь від нього хоча б на два-три місяці, то не зрозумієте, яким є потенціал росту у ваших брів. Брови люблять чистоту. Приділяйте свою увагу ретельному очищенню брів. Це не буде створювати бар’єр для цибулин, і волоссю буде набагато простіше рости. Використовуйте олії. Різноманітні олії – один з кращих натуральних засобів допомогти бровам. У касторовій, оливковій, кокосовій, реп’яховій оліях містяться важливі для росту волосся вітаміни, протеїни, антиоксиданти й амінокислоти, які справляють цілющий вплив на волосяні цибулини Скрабуйте шкіру брів. Ороговілі частинки та залишки косметики закупорюють пори та перешкоджають росту волосся. Наберіться терпіння. Ріст волосся – це тривалий процес, який може тривати від 2 місяців. Робіть масаж брів. Масажуйте брови коловими рухами за лінією росту, приділяючи кожній по 2-3 хвилини. Використовуйте стимулятор для росту брів. Гарно працює олія листя усьми. Наноситься в розбавленому (з будь-яким базовим маслом) вигляді на брови та вії в нічний час, змивається милом вранці.

Як відростити брови і чому іноді не виходить цього зробити

Експерт зазначає, що, крім того, що дівчата вищипують брови раніше термінів, існує ще одна проблема – генетичний фактор.

На жаль, те, що закладено в організмі людини генетично, виправити якщо не неможливо, то досить складно.

Це стосується й успадкованих від предків рідних брів. В цьому випадку кардинально змінити густину і щільність волосків навряд чи вийде. Однак доклавши зусиль, цілком можна домогтися поліпшення стану брів.