Кожна дівчина мрії про великі очі, довгі вії та відкритий погляд. На жаль, природа не всіх нагородила великими та довгими віями, тому багато дівчат користуються послугами нарощення.

Нарощення вій – це спеціальна процедура, яка збільшує об’єм та довжини природних вій за допомогою штучних волосків. Як матеріал для нарощування використовують гіпоалергенні синтетичні волокна.

Аби нарощенні вії довго трималися, майстри радять дотримуватися певних правил у догляді. Факти ICTV дізнавалися, як правильно вмиватися з нарощеними віями.

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Як вмиватися з нарощеними віями – поради

Гігієна та догляд дуже важливі для нарощених вій. Як правило, звичайного нарощування вистачає на місяць, після чого волоски почнуть випадати та вам знадобиться корекція.

Доглядати за нарощеними віями не складно, достатньо дотримуватися певних рекомендацій.

Майстри з нарощування зазначають, що в перші 24 години після процедури, вії не можна мочити! Клей, який кріпить штучні волоски до натуральних, має повністю висохти. Тому, аби проносити вії якомога довше, не варто вмиватися першу добу після процедури.

Через 24 години після нарощування, ви вже можете починати процедуру вмивання та щоденного догляду.

Аби штучні вії не відпали після першого вмивання, використовуйте пінки або легкі пінисті гелі. Не варто використовувати агресивні засоби, наприклад, мило.

– Спочатку намочіть обличчя теплою водою, потім нанесіть пінку, уникаючи зони навколо очей. Масажними рухами вимийте обличчя від пилу та бруду. Залишки засобу змийте водою та промокніть обличчя рушником.

Зверніть увагу, що очі під час вмивання терти не можна! Майстер за нарощування Наталія Чудакова, радить вмивати не лише обличчя, а й приділяти увагу штучним війкам.

– Вмивати вії варто пінками для обличчя. Пінка бережно та якісно очищає шкіру та проникає в зону між віями, але зверніть увагу, вона повинна бути без олій! – каже Чудакова.

Для ретельного миття штучних вій, Чудакова також радить використовувати мʼякий пензлик. Майстер додає, що пінка + пензлик – це ніжне, якісне та ретельне очищення зони навколо очей та між віями.

Сама процедура доволі проста:

Змийте макіяж з обличчя звичним способом (не торкаючись очей). Нанесіть трішки пінки на руку, промокніть у ній мʼякий пензлик. Заплющіть одне око та нанесіть пінку на око та вії. Не варто крутити пензликом у різні боки, рухайтесь від ока до кінця вій, ніби розчісуючи їх. Після ретельного нанесення, змийте засіб чистою водою.

– Запам’ятайте, лише при щоденному вмиванні можливо досягнути довгого носіння та збереження здоров’я ваших очей, – зазначає майстер.

До речі, якщо у вас не має пензлика, процедуру можна виконувати просто пальцем.

Кілька рекомендацій по догляду за штучними віями