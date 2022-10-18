Британський візажист Саффрон Хьюз розповіли про найбільш поширені помилки при нанесенні макіяжу, які візуально роблять нас старше.

Очі

За словами Саффрон Хьюз, деяким жінкам подобається наносити яскравий макіяж очей. Однак експерт вважає, що цього слід уникати за всяку ціну.

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– Товста підводка може зістарити, а більш темні кольори не тільки зменшують очі, але і створюють навколо них більш темні тіні, створюючи враження втоми, – говорить візажист.

За її словами, щоб виглядати молодше, очі повинні бути великими і яскравими. Додавання тілесної або блідої підводки для очей на ватерлінію може зробити білки очей яскравішими.

Однак Саффрон радить триматися подалі від таких формул, як гелева підводка для очей, оскільки протягом дня вони утворюють тонкі зморшки навколо очей.

– Замість цього нанесіть димчасто-коричневі тіні на маленький пензлик-олівець, щоб отримати точну, але чітку лінію, — радить професіонал.

Брови

За словами експерта, брови – це вірний спосіб визначити вік, тому, що з віком вони природним чином стають більш тонкими. Але як жінкам це виправити?

– Щоб брови виглядали молодше, візьміть тонкий олівець для брів і нанесіть невеликі штрихи, щоб створити ілюзію повних і злегка вигнутих брів, які піднімуть обличчя, — рекомендує візажист.

За її словами, нанесення на волоски брів таких штрихів робить їх більш реалістичними, ніж використання порошкових або гелевих формул.

– Це займе трохи більше часу, але різниця буде чарівною, — запевняє Саффрон.

Губи

За словами візажиста, губи також з віком стають тоншими і втрачають свою чіткість. Але якщо виникне спокуса створити ілюзію більш пухких губ, краще відмовитися від більш темних відтінків.

– Візьміть помаду на один або два тони яскравіше, ніж природний колір губ, а потім нанесіть блиск, який створить ілюзію повних і молодих губ, – пояснила експерт з краси.

Тональний крем

За словами візажиста, у міру дорослішання шкіри жінки все частіше вдаються до тонального крему.

Використання більш щільної тоналки на кремовій основі призводить до того, що макіяж утворює тонкі зморшки і складки, підкреслюючи будь-які недоліки.

Тому дуже важливо вибрати тональний крем на основі сироватки або відтінковий зволожуючий крем, який створює ілюзію зволоженої і сяючої шкіри.

Тоді ви будете виглядати бадьоріше, молодше і зможете приховати недосконалості, пояснила візажист.

Джерело: Express