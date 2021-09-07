Деякі люди можуть спостерігати у себе або партнера ознаки сексуальної залежності або сексуальної адикції.

Психолог з Одеси Тетяна Гогоман розповіла про її симптоми та стадії.

– Сексуальна адикція – це сексуальна залежність, гіперсексуальний розлад або компульсивна сексуальна поведінка. Для людей з сексуальною адикцією секс – це найважливіша потреба і єдина сфера, у якій вони можуть себе достойно проявити, – пише Тетяна Гогоман на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, є ознаки, які дозволяють визначити наявність розладу.

Три симптоми сексуальної адикції:

у людини фіксується неконтрольоване бажання до сексуальних контактів, водночас вона намагається безуспішно боротися з ним;

вона страждає від тривоги, яка стає визначальним фактором у її сексуальній поведінці;

статевий акт стає єдиним способом послабити напруженість.

– Сексуальна адикція схожа на залежність від наркотиків. Уся увага зосереджена на вступ у сексуальний зв’язок, – додає психолог.

Водночас виділяють чотири стадії сексуальної адикції:

думки і фантазії на сексуальну тематику, людина починає дивитися на все і всіх навколо лише через призму сексуальності;

ритуали з розробки схем сексуальної поведінки надалі;

сексуальна поведінка з втратою контролю;

відчай, який настає у разі негативних наслідків такої поведінки.

Іноді надмірна сексуальна залежність може призводити до того, що людина почне відчувати відразу до себе, думати про самогубство.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Психолог – Сексолог Одесса (@gogoman.gestalt)

З цим станом можна боротися самостійно або ж за допомогою психологів, які підберуть необхідні практики і терапію.