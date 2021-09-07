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Секс

Як залежність від наркотиків. Що таке сексуальна адикція та її симптоми

7 Вересня, 12:56 Людмила Грубнік
стрес
Джерело: Pixabay

Деякі люди можуть спостерігати у себе або партнера ознаки сексуальної залежності або сексуальної адикції.

Психолог з Одеси Тетяна Гогоман розповіла про її симптоми та стадії.

– Сексуальна адикція – це сексуальна залежність, гіперсексуальний розлад або компульсивна сексуальна поведінка. Для людей з сексуальною адикцією секс – це найважливіша потреба і єдина сфера, у якій вони можуть себе достойно проявити, – пише Тетяна Гогоман на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, є ознаки, які дозволяють визначити наявність розладу.

Три симптоми сексуальної адикції:

  • у людини фіксується неконтрольоване бажання до сексуальних контактів, водночас вона намагається безуспішно боротися з ним;
  • вона страждає від тривоги, яка стає визначальним фактором у її сексуальній поведінці;
  • статевий акт стає єдиним способом послабити напруженість.

– Сексуальна адикція схожа на залежність від наркотиків. Уся увага зосереджена на вступ у сексуальний зв’язок, – додає психолог.

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Водночас виділяють чотири стадії сексуальної адикції:

  • думки і фантазії на сексуальну тематику, людина починає дивитися на все і всіх навколо лише через призму сексуальності;
  • ритуали з розробки схем сексуальної поведінки надалі;
  • сексуальна поведінка з втратою контролю;
  • відчай, який настає у разі негативних наслідків такої поведінки.

Іноді надмірна сексуальна залежність може призводити до того, що людина почне відчувати відразу до себе, думати про самогубство.

 

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Публикация от Психолог – Сексолог Одесса (@gogoman.gestalt)

З цим станом можна боротися самостійно або ж за допомогою психологів, які підберуть необхідні практики і терапію.

Теги
Поради психолога , Секс
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