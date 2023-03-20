Закреп – делікатна і важлива проблема, при якій необхідно дотримуватися певних правил харчування. Що можна їсти при затримці випорожнення кишківника та чи можна вживати макарони – читайте в матеріалі Фактів.

Закреп: що це та причини виникнення

За словами дієтолога Ольги Андрущенко, закреп – це стан, коли калові маси стають твердими і їх дефекація відбувається з певними труднощами та залишається відчуття не повного випорожнення.

Закрепи бувають гострі та хронічні. Гострі тривають менш як три місяці, а хронічні – довше.

За причинами виникнення закреп буває первинний і вторинний:

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первинний виникає без патології ШКТ, причиною частіше є неправильне незбалансоване харчування, вживання малої кількості рідини;

вторинний пов’язаний з захворюваннями з боку товстого кишечника, прямої кишки та органів тазового дна.

Які макарони не будуть викликати закреп

Дієтолог зазначає, що при запорах взагалі не рекомендується їсти хлібобулочні вироби. Це стосується хоч чорного, хоч білого хліба, а також макаронів.

Адже всі ці продукти в останні роки готуються з додаванням хімії. Крім цього борошно для їх приготування ретельно очищається і з нього забирається все корисне, в тому числі й грубі рослинні волокна, які стимулюють роботу кишківника.

Щоб уникнути короткочасних або тривалих затримок стільця слід звернути увагу на вироби, які не пройшли такої обробки.

Однак якщо ви дуже хочете макаронів, можете відварити кулачок виробів (з твердих сортів пшениці) без додавання вершкового масла, кетчупу та майонезу.

Закреп: фактори ризику

Експертка виділяє основні фактори:

вік;

недостатня кількість фізичної активності;

суворе обмеження калорій;

нестача клітковини в раціоні;

часте приймання ліків, антидепресантів, опіатів, спазмолітиків, антиконвульсантів, препаратів заліза;

життя в холодному кліматі;

сильний стрес, дискомфорт.

Продукти, які посилюють закреп:

жирне м’ясо, особливо в поєднанні із макаронами;

вироби із пшеничного борошна: булочки, випічка, пельмені;

вареники;

білий рис.

Продукти, які допомагають полегшити закреп:

овочі та фрукти;

зелень;

бобові;

квашені та ферментовані продукти;

цикорій.

Закреп: як харчуватися

За словами Ольги Андрущенко, раціон при закрепі має бути збалансований і різноманітний.

Для нормальної діяльності кишківника необхідно вживати достатню кількість клітковини, яка міститься в овочах, фруктах та зелені.

Також потрібно пити достатню кількість води та займатися спортом.