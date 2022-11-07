Йод вважають дуже важливим мікроелементом для нашого здоров’я. Він бере активну участь в синтезі гормонів щитоподібної залози, а нестача йоду в організмі нерідко призводить до захворювань, які порушують обмін речовин.
Щоб рівень йоду в організмі був у нормі, потрібно вживати їжу з його вмістом.
Список продуктів, які містять йод — дивіться у нашому матеріалі.
Сімейний лікар та нутриціолог Софія Корзунова звертає особливу увагу на те, що йод бере участь не тільки у регуляції швидкості обміну речовин та росту тканин, а також діяльності серцево-судинної, травної, дихальної, репродуктивної та нервової систем.
За її словами, йод не виробляється організмом, тому має надходити з їжею та в малій кількості з повітрям та водою.
Норми вживання йоду
- Добова потреба для дорослих — 150 мкг, а для вагітних — 220 мкг. Жінки, що годують, мають вживати вдень 290 мкг йоду, діти віком 1-8 років — 90 мкг, а 9-16 — 120 мкг (рекомендації МОЗ).
Найдоступніше джерело йоду — йодована сіль. Однак сіль — нестійка летка сполука, що вимагає особливих умов зберігання. Сільнички повинні бути закритими, непрозорими. Солити варто уже готові страви, оскільки під час кип’ятіння сіль руйнується.
Ознаки дефіциту йоду
- сонливість і дратівливість;
- низька працездатність, швидка стомлюваність;
- погіршення пам’яті;
- збільшення маси тіла, труднощі у схудненні;
- набряклість;
- схильність до застудних захворювань;
- погана переносимість холоду;
- погана переносимість фізичних навантажень;
- сухість шкіри, ламкість волосся.
Дієтолог та сімейний лікар Олеся Климюк переконана, що від нестачі йоду може сипатись волосся, ви можете бути втомлені і навіть — впасти у депресію.
Продукти, які містять йод
- водорості (морська капуста, вакаме, норі);
- риба (морська, адже річкова має значно менше йоду);
- морепродукти (мідії, креветки, кальмари, ікра);
- хурма;
- волоські горіхи;
- молочні продукти;
- яйця;
- овочі.