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Їжа

Які продукти містять йод — список

7 Листопада 2022, 19:24
Анна Голішевська Редакторка сайту
Продукти
Джерело: Unsplash

Йод вважають дуже важливим мікроелементом для нашого здоров’я. Він бере активну участь в синтезі гормонів щитоподібної залози, а нестача йоду в організмі нерідко призводить до захворювань, які порушують обмін речовин.

Щоб рівень йоду в організмі був у нормі, потрібно вживати їжу з його вмістом.

Список продуктів, які містять йод — дивіться у нашому матеріалі.

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Сімейний лікар та нутриціолог Софія Корзунова звертає особливу увагу на те, що йод бере участь не тільки у регуляції швидкості обміну речовин та росту тканин, а також діяльності серцево-судинної, травної, дихальної, репродуктивної та нервової систем.

За її словами, йод не виробляється організмом, тому має надходити з їжею та в малій кількості з повітрям та водою.

Норми вживання йоду

  • Добова потреба для дорослих — 150 мкг, а для вагітних — 220 мкг. Жінки, що годують, мають вживати вдень 290 мкг йоду, діти віком 1-8 років — 90 мкг, а 9-16 — 120 мкг (рекомендації МОЗ).

Найдоступніше джерело йоду — йодована сіль. Однак сіль — нестійка летка сполука, що вимагає особливих умов зберігання. Сільнички повинні бути закритими, непрозорими. Солити варто уже готові страви, оскільки під час кип’ятіння сіль руйнується.

Ознаки дефіциту йоду

  • сонливість і дратівливість;
  • низька працездатність, швидка стомлюваність;
  • погіршення пам’яті;
  • збільшення маси тіла, труднощі у схудненні;
  • набряклість;
  • схильність до застудних захворювань;
  •  погана переносимість холоду;
  • погана переносимість фізичних навантажень;
  • сухість шкіри, ламкість волосся.

Дієтолог та сімейний лікар Олеся Климюк переконана, що від нестачі йоду може сипатись волосся, ви можете бути втомлені і навіть — впасти у депресію.

Продукти, які містять йод

  • водорості (морська капуста, вакаме, норі);
  • риба (морська, адже річкова має значно менше йоду);
  • морепродукти (мідії, креветки, кальмари, ікра);
  • хурма;
  • волоські горіхи;
  • молочні продукти;
  • яйця;
  • овочі.
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