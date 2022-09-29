Дуже часто жир живота завдає клопоту людям, які хочуть схуднути, і довго не зникає. Він впливає не тільки на самооцінку, а й на роботу багатьох органів.

Не завжди жир на животі вдається забрати за допомогою фізичних навантажень та масажів у цій ділянці тіла. Тому багато людей вдаються до вживання продуктів, які допомагають схуднути.

Які продукти спалюють жир на животі – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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Які продукти спалюють жир: список

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Дієтолог-нутриціолог Галина Довідна впевнена, що в природі не існує конкретних продуктів, які можуть спалювати жир. Однак, за її словами, є натуральні інгредієнти, які можуть покращувати та підвищувати метаболізм.

До цих продуктів належать антиоксиданти:

кориця

імбир

перець

куркума

жовта гірчиця

мускатний горіх

сухий часник

Ці інгредієнти потрібно додавати в їжу щодня, якщо ви хочете схуднути. Також потрібно вживати в раціоні їжу, збагачену клітковиною. Саме вона добре насичує наш організм, і ми не переїдаємо, не створюємо ще більше жирових тканин. 50% тарілки повинні бути збагачені щільною клітковиною.

– Тобто різноманітною зеленню, цвітною капустою, броколі, спаржевою квасолею. Все це сприяє насиченню організму і допомагає створити об’єм шлунка. В результаті цього, людина не під’їдає додатково калорійними продуктами, тому що має якісне насичення, – каже Галина Довідна.

Експерт вважає, що для того, щоб схуднути без шкоди для здоров’я, кожен основний прийом їжі має бути правильним.

Якщо ваша тарілка буде збалансованою, ¼ білка, ¼ вуглеводів і 50% клітковини, заправлених корисними жирами (нерафінованою олією), то якісне насичення триватиме довго, ви не будете переїдати і зайві жири самі будуть йти з організму.

Якщо ви матимете певний графік прийому їжі, не будете напихатися продуктами хаотично, то зайва вага не триматиметься. Вона буде танути без сліду.

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В інтернеті можна побачити багато матеріалів про те, що грейпфрут і ананас допомагають схудненню.

Однак це також – міф. За словами дієтолога, у грейпфруті міститься вітамін С, який допомагає жирам розщепитися.

Але вітамін С міститься не тільки в грейпфруті, а й в інших продуктах, як-от квашена капуста, болгарський перець і т.д.

А от в ананасі за схуднення відповідає компонент бромелайн, який здатний активізувати розщеплення складних ліпідів. Однак на ананас не потрібно налягати, адже він містить фруктозу.

Вона, своєю чергою, перетворюється на вуглеводи ще швидше, ніж глюкоза. Ананас можна вживати також у комбінованій тарілці, але в міру, а не замість прийому їжі.

Він буде якісно насичувати і наповнювати смакові відчуття, сприяти схудненню.