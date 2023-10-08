Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, як за допомогою спеціального домашнього скрабу зробити шкіру здоровішою і гладенькою.

– Багато українців знають, який здоровий і привабливий вигляд має їхня шкіра після відпустки, проведеної біля моря. На жаль, через війну це задоволення доступне далеко не всім, – зазначає медик.

Однак, за словами терапевта, є простий і ефективний спосіб оздоровити шкіру в домашніх умовах за допомогою скрабу з морської солі.

Зараз дивляться

Річ у тім, що такий скраб, подібно до морської води, насичений мінералами та поживними речовинами, які так важливі для оздоровлення й захисту не тільки шкіри, а й усього організму.

Людмила Сердюк пояснила, що на відміну від звичайної, морська сіль багата на калій, кальцій, магній і натрій, без яких неможливо говорити про здорову, гладку, еластичну шкіру.

Такий скраб рекомендований у разі вугрового висипу і надмірної сухості шкіри.

За словами лікаря, зробити скраб дуже просто: для цього потрібно ретельно перемішати половину склянки морської солі, попередньо подрібненої в кавомолці, зі склянкою кокосової олії і десятьма краплями улюбленої ефірної олії.

Ефірну олію можна замінити розчинною кавою, яка додасть неповторного аромату.