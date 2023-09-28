Старший консультант відділення дерматології спеціалізованої лікарні Нанаваті Макс в Ізраїлі Вандана Пенджабі пояснив усі переваги вживання молока для шкіри.

– Кальцій і вітамін D – дві найважливіші поживні речовини, які допомагають шкірі мати гарний вигляд, а молоко містить і те, і інше, – зазначає експерт.

Крім того, за словами медика, в молоці багато ретинолу – форми вітаміну А, яка має антивікові властивості і допомагає запобігти появі прищів.

Зараз дивляться

А молочні антиоксиданти, зі свого боку, запобігають або сповільнюють ознаки старіння і пошкодження клітин, роблячи вашу шкіру красивою і сяючою.

Однак, каже Пенджабі, хоча молоко має багато корисних для нашої шкіри властивостей, воно має й певні побічні ефекти, про які слід знати.

За словами дерматолога, існує безліч наукових досліджень, які доводять позитивний зв’язок між споживанням молока і ризиком появи прищів.

Інша причина, через яку молоко може бути проблематичним для людей, схильних до прищів, пов’язана зі змінами, які воно викликає в гормонах.

Річ у тім, що вживання молочних продуктів, як-от молоко, сир, масло, стимулює вироблення гормонів, таких як інсулін, інсуліноподібний фактор росту 1 і андрогени, які можуть викликати прищі.

Отже, людям, схильним до прищів, слід уникати вживання молока. До цієї проблеми більш схильні особи віком 7-30 років, резюмує експерт.

Джерело: HealthShots